动点出海获悉，马来西亚综合汽车电商独角兽Carsome日前表示，已从大马银行（AmBank Group）处获得了1亿林吉特规模（约合1.55亿人民币）的融资款项。

据透露，本次融资是Carsome从银行机构处获得的规模最大的一笔融资，而这笔融资将会用于扩大其流动性并增强公司的未来增长能力。

Carsome在一份声明中表示，在大马银行的支持下，公司将进一步加快平台二手车交易流程的相关阶段，从而为客户提供更加全面和轻松的购车体验。

成立于2015年的Carsome是东南亚最大的综合汽车电商平台，致力于通过其平台为客户提供二手汽车的检查、销售、融资贷款、售后支持等一系列二手车交易相关服务。

根据该公司不久前公布的数据，自成立以来，平台的汽车销售量已突破50万辆——其中，仅在去年，该平台就卖出了15万辆汽车。而作为对比，直到21年，Carsome才卖出第10万辆汽车。

另一方面，根据Carsome此前发布的数据，包括iCar Asia（澳大利亚上市汽车门户网站，21年收购而来）和Wapcar旗下品牌在内，通过其内容和媒体生态，Carsome的数字月活用户已从22年的1500万增长至超1800万。

此外，据Carsome透露，今年一季度期间，公司首次实现了季度EBITDA的正增长，并预计称有望在今年实现全年盈利。

值得一提的是，本周早些时候，Carsome也公布了其最新的合作计划——与哪吒汽车（马来西亚）/NETA Auto Malaysia展开合作，携手后者的哪吒X纯电车型进军新车销售市场。Carsome在该次合作动态中表示，本次为平台首次进军进车销售领域，而本次合作也使得Carsome成为了该电动汽车品牌在马来西亚的官方以旧换新合作伙伴。