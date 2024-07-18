随着城市出行需求的持续增长，多种因素如停车和养车成本的上升以及公共交通便利性的提升，促使更多人倾向于选择公共交通或共享出行方式。然而，出行服务领域的人力成本逐年攀升，这不仅增加了企业的运营压力，也推高了用户的出行费用。不久前，萝卜快跑等无人驾驶出租车服务的兴起，引发了人们对于新技术的期待和担忧。

自动驾驶的应用在全国范围内并不鲜见。近日，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，赛可智能、百度智行科技（上海）有限公司、上海裹动科技有限公司（AutoX）、小马易行科技（上海）有限公司成为获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的首批企业。

动点科技采访了一位经常打网约车上下班的朋友，她对于 Robotaxi 的态度较为谨慎，“如果没有安全员我是不敢坐的”，于她而言，尽管有补贴，但她更希望有人能在边上把控一些未知的风险。但也有跃跃欲试的消费者希望尽快尝试这种超前的出行方式，“好奇也很新鲜，很想体验。无人驾驶应该会比大部分人类司机更遵守交通规则，如果路面上的（机动车）都能（实现）无人驾驶的话，堵车也许能得到缓解。”

最受关切的是安全问题

2023年，我国乘用车L2级（自动驾驶）渗透率达到47.3%，2024年1-5月突破50%，部分功能接近L3级智能驾驶水平。根据我国《汽车驾驶自动化分级》中的定义，L3级别自动驾驶车辆中的驾驶员，从L2上的传统驾驶员，转变为“动态驾驶任务后援用户”，需要在必要的时候执行接管。接管后变成普通驾驶员，需要对车辆的安全负责。

在交通事故责任方面，北京市近期发布的《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》规定车辆在自动驾驶系统功能未激活状态下发生道路交通事故的，按照现行规定承担责任。车辆在自动驾驶系统功能激活状态下发生道路交通事故造成人身伤亡、财产损失的，属于自动驾驶汽车一方责任的，由车辆所有人、管理人承担赔偿责任。车辆所有人、管理人依照前款规定向受害者进行赔偿后，可以依法向负有责任的生产者、销售者等进行追偿。构成犯罪的，依法追究相关责任人的刑事责任。

国内某互联网平台保险业务负责人告诉动点科技，传统的车险主要是从“人+车”进行风险定价，现有的在互联网平台上销售的车险，一般面向的都是普通的私家车（非营运车辆）。营运车辆目前是没办法在主流的互联网平台上进行投保的。像萝卜快跑这样的无人驾驶，责任主体、保障范围都会发生变化，对行业是一个全新的课题。

据2023年11月交通运输部办公厅印发的《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》规定，从事出租汽车客运的完全自动驾驶汽车，在确保安全的前提下，经设区市人民政府同意，在指定的区域运营时可使用远程安全员，远程安全员人车比不得低于1∶3。安全员应当接受自动驾驶汽车技术和所从事相关运输业务培训，熟练掌握道路交通安全法律法规的规定、不同级别自动驾驶系统操作技能，熟知自动驾驶汽车运行线路情况，具备紧急状态下接管车辆等应急处置能力。目前，萝卜快跑采用的就是远程安全员。

小马智行副总裁、Robotaxi自动驾驶出行业务负责人张宁透露：“针对目前的测试（无载客）遇到的事故，我们设置全无人测试安全管理团队，将有具体的人员专职处理，比如远程安全员、现场事故处理专员、交管对接专员等。事故处理流程从事故识别开始，全无人车辆具备自动检测事故功能，可实现在车道内安全停车，开启双闪，并上报远程安全员。远程安全员通过远程协助平台实时监控道路情况，根据事故及车损情况提供对应人工远程协助（例如协助车辆靠边停车等），并通知现场事故处理专员。事故处理专员以网格形式分布，以‘巡检车+定点值班’开展工作，保证收到信息后尽快抵达现场，进行事故处理与救助。”

“抢饭碗”之忧为时过早

根据数据统计，在北上广深，单一城市传统出租车的体量大概是10多万台，网约车也有十几万台，所以总量就会有三十万台左右的规模，这就意味着，当你即使投入1000台无人驾驶出租车，也到不了1%的市场份额，并没有对现有市场和就业产生实质性的冲击。

张宁认为大家开始对这项新生事物有一些深度的思考，甚至开始有一点点负面情绪的体现是很正常的情况。不过，他也坦言：“未来无人驾驶渗透率一定会逐步提升，尤其是跨过盈亏平衡点之后，会产生指数型的增量，这个是一定会到来的，但这个时间点会在5年后，才能说对目前传统出行方式形成结构性的变化。”

张宁称未来传统行业的出租车不会被取代。“这是由人的需求决定的。无人驾驶出租车提供的是标准化的服务，再好的服务也只能满足一部分人的需求，有些乘客需要人与人之间的沟通交流，需要差异化的服务，从这点来讲，未来的出租车会朝着更精细化的方向去做。对于未来什么时候会对传统行业有明显的变化，5年以内不会形成对传统出行市场的巨大冲击，这个前提指的是至少要超过30%的市场渗透率，而这个情况肯定不会是在5年里面就立即发生的事情。”

另外，每一次技术变革都是大浪淘沙的过程，淘汰一些职业的同时诞生一些新的机会。例如最近人力资源和社会保障部发布的新职业新工种里，就包括“智能网联汽车装调运维员”和“智能网联汽车测试员”。“智能网联汽车装调运维员”具体的工作主要是维护自动驾驶车辆以及车上实现自动驾驶功能的传感器和硬件，例如激光雷达、毫米波雷达、摄像头等，并对软硬件进行改装升级。

智能网联汽车需要在开发和上市前进行广泛的测试，以确保其安全性、可靠性和性能。据了解，智能网联汽车测试员的发展路径也非常广泛，从基本的测试员可以进阶成为高级测试工程师或测试经理，负责更复杂的项目和团队管理；也可以转型为系统工程师或开发工程师，参与系统设计和开发。

除此之外，客服、保险等的相应负责协调的工作人员数量也有望增加。

结语

我们正站在一个交通革命的十字路口。萝卜快跑等无人驾驶出租车服务的兴起，不仅为我们提供了更高效、更安全的出行方式，也引发了对传统出租车行业和就业市场的深刻思考。未来，随着技术的不断成熟和市场的逐步接受，无人驾驶出租车将如何改变我们的出行方式，如何影响我们的社会结构，值得我们持续关注和深入探讨。

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