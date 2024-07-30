7月30日，苹果推送iOS 18.1开发者预览版Beta 1更新，苹果AI助手——Apple Intelligence（苹果智能）测试版正式上线。据一些用户反馈，国行iPhone目前暂无法使用苹果AI，非国行iPhone需在设置中打开Apple Intelligence，选择加入候补名单，然后等待授予访问权限。使用时iPhone语言、Siri语言必须设置为English（United States），设备区域必须设置为美国。

与此同时，苹果现在计划在10月份将苹果智能功能上线，但即便苹果能够准时更新，用户也无法体验到全部的AI功能。比如完整的Siri功能，就要等到2025年上半年才会上线，而且能够使用到的，可能只是英语版本，其它地区的消费者还需要等待更多的时间。

紧锣密鼓上线“苹果智能”AI 功能

目前市场上主流手机品牌都已经接入了生成式 AI 服务，这对消费者来说并不陌生。联发科在《生成式AI手机产业白皮书》里面提到：生成式AI手机是利用大规模、预训练的生成式AI模型，实现多模态内容生成、情境感知，并具备不断增强的类人能力。

市场调研机构IDC预测，今年AI手机出货量将达到1.7亿部，占全球智能手机出货量的15%。到2027年，中国市场AI手机出货量占比将超过51.9%，达到1.5亿台。市场调研机构Counterpoint Research的数据显示，2024年第一季度具备GenAI功能的智能手机型号数量超过30个，主要是高端智能手机（超过600美元）；在全球智能手机的销量占比达到6%，环比增长超过3倍。

可见在手机中集成一系列好用的 AI 功能，已是大势所趋。因此苹果马不停蹄开始在 AI 方面下功夫。

6月11日，苹果在WWDC 2024上宣布推出Apple Intelligence，并表示将与OpenAI合作，ChatGPT将整合到包括新一代iOS、iPadOS以及macOS中。苹果还表示，未来将增加其他第三方人工智能模型。

然而自7月9日起，OpenAI开始阻止来自非支持国家（包括中国）和地区的API流量。受影响组织若希望继续使用OpenAI的服务，必须在其支持的国家或地区内访问。加上国内对AI服务权限的管理，国内的消费者想要在苹果设备上体验到 OpenAI 的服务，并不容易。

此前，网上有消息称苹果已经在和百度、阿里云和月之暗面等能提供较好大模型服务的中国公司接洽。其中百度“文心一言”的呼声较高。《华尔街日报》猜测，如果百度决定与苹果合作并将其AI技术纳入苹果的生态系统，那么亚洲地区新款iPhone的特性可能会更迎合中国人的使用习惯。

销量下滑，苹果急了吗

7月26日，研究机构IDC报告显示，苹果iPhone手机第二季度出货量下降3.1%，在中国市场销量排名首次跌出前五。

而市场研究机构Canalys也在近期发布的报告中称，今年第二季度苹果iPhone出货排名退至第六，市场份额同比下降2%，占比14%。排名前五位的分别是Vivo、OPPO、荣耀、华为和小米。Canalys数据显示，截至6月的季度，苹果中国的总出货量为970万台，低于去年同期的1040万台。

为了提高销量，苹果今年加大了中国市场的折扣力度，以吸引消费者。在今年618购物节前夕，苹果率先在主流手机厂商中宣布对旗下产品进行降价，苹果手机的降价力度达到今年2月促销活动的两倍，部分iPhone机型降价幅度甚至高达2300元人民币。

一方面，苹果通过促销下探售价，促使更多消费者（包括品牌新用户）将旧有设备换新升级；另一方面，苹果正在加速跃进到自己的 AI 时代，以软件体验留存更多用户。

今年2月，苹果推出一款开源人工智能模型 MGIE，能够基于多模态大语言模型来解释用户命令，并处理各种编辑场景的像素级操作，比如，全局照片优化、本地编辑、Photoshop 风格的修改等。

4月苹果发布开源LLM OpenELM，最低参数量仅有2.7亿，它与微软Phi-3类似，非常适合运行于手机等小型化设备当中；当月，苹果还发布了手机端多模态大模型Ferret-UI的相关论文，Ferret-UI能够非常高效地识别屏幕的UI元素，并具备较强的推理能力，未来用户有望实现通过Siri一键打车等操作。

据悉，苹果已在数据中心部署基于自研 Apple Silicon 芯片的硬件来处理 Apple Intelligence 的查询。此外，苹果还启动了代号为“Project ACDC”的项目，旨在优化数据中心内的 AI 应用。

为了在 AI 领域赶超微软和 Meta 等巨头，苹果计划在未来两年内投入超过 50 亿美元用于 AI 服务器的升级，并购买数万台 AI 服务器。同时，苹果还收购了两家加拿大和法国的公司，这两家公司专注于压缩 AI 查询所需的数据。

或成增收新模式，期待不必太高

OPPO 技术战略规划总监陈晓春曾表示，手机之所以是生成式 AI 最好的载体，不仅因为它被人们随身携带，更因为它具备网络和算力这两大核心要素，网络解决了实时在线、大带宽、低时延的问题，为 AI 的发展提供了坚实的基础，5G-A 和生成式 AI 的崛起，为手机市场增添了新活力。

但另一种说法认为，AI 手机只是改善了现有手机智能助手的功能，并没有提供更具颠覆性的体验，甚至有可能在未来增加使用成本。

三星不久前明确表示 Galaxy AI 服务并非完全免费，2026 年后可能会向用户收取费用。据悉，三星在 Galaxy系列设备中应用了Galaxy AI功能。其提供AI编辑、即圈即搜、实时翻译、写作助手、笔记助手等基于AI的功能。

相关推测认为，2026年Galaxy S24 系列手机等三星设备将无法免费使用 Galaxy AI 的部分功能，三星后续可能会进一步基于用户等级区分功能。例如，免费版用户仅能使用部分基础功能，而付费用户可以解锁完整功能。

无独有偶，知名苹果爆料者彭博社记者马克・古尔曼 (Mark Gurman) 透露，苹果计划效仿 iCloud+ 订阅服务的形式，将部分AI功能转变为付费服务。

古尔曼在其最新一期的 Power On 通讯中表示，尽管刚开始 Apple Intelligence 功能将免费，但苹果的长期计划是推出类似“Apple Intelligence+”的订阅服务，为用户提供额外的功能，需要支付月费才能解锁。

古尔曼认为，通过将AI功能转化为服务营收来源，苹果可以应对硬件升级放缓的趋势，减少对硬件更新换代的依赖，从而推动公司业务发展。

此外，苹果还将从用户使用其人工智能合作伙伴提供的功能（例如 OpenAI 的 ChatGPT）中获得部分收益。古尔曼预计，苹果将与谷歌和 Anthropic 达成协议，在今年秋季 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 系统发布时，一同推出这些合作方的 AI 服务。