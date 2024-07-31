十年前，Kinect 为游戏市场带来了一丝新意，让游戏开发者们创造出那些更侧重于交互性和真实性体验的游戏。而今，同样在大洋彼岸，NEX Playground 横空出世，将客厅变成了一个交互式虚拟游乐场。它使用人工智能和计算机视觉来捕捉用户在屏幕前的动作，并将其集成到游戏中。

切换赛道

NEX 创始人David Lee（李景辉）早年就读于香港大学，他在毕业前一年与其他人成立了Team and Concepts公司，并领导团队开发了Web2.0线上试算表程式“EditGrid”，该公司于2009年被苹果公司人才收购(Acqui-hiring)，团队成员获苹果公司招揽并分别在美国及香港苹果分部任职，而他则成为苹果公司iWork办公室软件高级工程经理，主理线上版iWork软件开发。

2017年1月David Lee离职，同年5月与其他人创立公司NEX Team，并成为公司的首席执行官。其中，他们设计的一款小立方体设备——NEX Playground 尤为引人注目。

这个简单的小立方体超级可爱，“脸部”由相机作为一只眼睛，LED显示屏作为第二只眨眼组成。该设备采用引人注目的绿色和黄色配色方案，迷你操纵杆符合人体工程学，适合各年龄段使用。它具有柔软的触感，并附带了一个由绳子连接的小磁性眼罩，作为相机镜头的隐私快门。

“现代娱乐方式让人久坐不动变得孤立，NEX 希望创造一种能让全家人在客厅里一起动起来的体验。为此，我们整合了硬件和软件。这款产品的设计中有几个特别之处。例如，NEX Playground有一个广角摄像头，可以覆盖整个客厅。此外，还有一个负责实时处理的芯片，可以实时处理图像，提高精度。所有这些都是为了提供最好的用户体验。”

David Lee告诉动点科技，NEX在Facebook有个超过六千人的群组，团队不仅可以从中了解很多玩家数据，还可以透析当下关注点，不断促使团队寻找新的创新点，打造一些新的游戏。

“在欧美娱乐界中，虽然有很多游戏机，但最重要的是要打破常规。我们想为家庭娱乐设计一款体感游戏机。妈妈们会很喜欢这样的外型设计，因为它既酷炫又受欢迎，能很好地融入家庭。我们筛选了很多设计方案，最终选择了这个，因为它有独特的特色，与众不同。”

在NEX项目之前，David Lee的团队一直在移动平台上开发游戏和应用程序。然而，他们很快发现游戏虽然有很多玩家（在中国可能就有数百万用户），但用户体验并不理想。他们意识到屏幕太小是一个问题，所以觉得将游戏转移到电视上会有一个更好的用户体验。

“但是要在电视上做这样的游戏，我们需要开发新的硬件。这个硬件需要简单、快速，并且要通过镜头将画面传输到电视上。整个过程需要非常迅速，因此我们决定同时开发软件和硬件，以确保每个细节都能达到最佳效果。”

聚焦三个关键领域

在拓展受众基础方面，David Lee有着明确的愿景和目标。NEX的核心目标受众包括两个年龄段的人群：一是年幼的儿童，二是成年及老年群体。他们并不追求开发那些仅适合中间年龄段用户的游戏。相反，他们致力于创造能够吸引小孩子，甚至是通过使用摄像头这样的现代设备，无需游戏手柄即可参与的游戏。

成为父亲之后，David Lee内心变得更柔软了，他想创造一个世界给女儿体验，通过游戏的形式来增进亲子相处时间，并寓教于乐。“孩子们是我的动力，我也想将这个模式铺展到更多家庭，我们希望每家每户都有一个Playground，可以将家人汇聚在一起，一起玩些游戏，但不仅仅局限于游戏，而是动起来，有很多欢笑的相聚时光。”

此外，David Lee也希望他们做的游戏能够适合老年人，甚至是九十岁高龄的长者。他相信，这样的定位能够带来真正的家庭娱乐体验。“开发老少皆宜的产品对于我们来说很有意义，这对于缓解老人的孤独感和提升孩子们的运动量都有好处。现在已经有医院的康复科室在使用我们的产品，在那里，游戏设备被用来帮助小孩子康复，这对于我们来讲就更多了一种使命感。”

另一方面，David Lee也注意到，AI 的热潮和后疫情时代大家对于健康生活的重视，使得体育游戏和健身游戏在NEX的平台表现得尤为出色。

“近年来，最主要的进步就是AI了。之前，游戏机可能需要拿着游戏控制器，有按钮或者键盘。而我们的产品已经将你的整个四肢、头部，甚至所有的动作都变成了一个操控盘，而你面对游戏实际上只需要站在那里。我也很期待AI进入游戏硬件领域，带来更多新的玩法。”

2018 年，NEX Team推出了首款作品HomeCourt 。这是一款移动篮球训练 app，其使用 AI 来衡量球员的技能发展，能够测量不同球员的指标，包括投篮准确性、速度、垂直跳跃、横向移动和控球等运动技能数据。推出一年后，该 app 用户就已遍布全球，也吸引了 NBA 前来合作。

运动健身领域展现出巨大的潜力，使他们计划在这个方向进行更多的探索和尝试。随着人们日益增长的健康意识，他们致力于开发多种方法来满足这一需求。他们认识到，只有将运动健身转化为一种乐趣，像做自己喜欢的事情一样令人愉悦，才能真正实现健身的大众化。

“我们的主要关注点在三个关键领域：家庭游戏、体育游戏和健身游戏。我们相信，通过专注于这三个方向，我们将能够建立起一个忠实且多元化的用户群体。我们的目标是提供最佳的游戏体验，让用户在特定的游戏领域中享受到无与伦比的乐趣。这样，人们就会自然而然地选择我们的平台，来体验和享受这些精心设计的游戏。”David Lee对此很有信心。

游戏阵容持续扩充

随着游戏行业的快速发展，玩家对内容的质量和多样性有更高的期待。持续的内容更新和扩充有助于确保硬件的长期可持续发展，避免因内容枯竭而失去玩家兴趣。因此，NEX也有计划不断更新和扩充内容以跟上市场的步伐。

David Lee透露，现在平台上已经有二十多款游戏推出。未来会有季节性的内容更新，以及今年至少再推出20款新游戏。

内容开发方面，NEX有自己的重点。团队有四个游戏工作室，也有新的合作伙伴将其他游戏工作室的游戏带到NEX的平台上。另外，他们已经与知名儿童品牌孩之宝和芝麻街建立了合作关系。

“我们计划进一步拓展合作范围，与更多国际知名的信息技术公司建立伙伴关系，共同开发和制作多样化的游戏内容，为玩家提供更加丰富多彩的游戏体验。然而，我们清楚地认识到，在游戏行业的激烈竞争中，成功不会一蹴而就。许多业界巨头，如Xbox和Facebook，已经在这个领域深耕多年，并积累了大量的游戏资源。尽管如此，我们坚信自身的优势所在，特别是在开发适合所有年龄层的家庭游戏、体育游戏和健身游戏方面。”

David Lee想要打造那些无法在其他地方体验到的游戏作品，以此来吸引和保留玩家群体。通过持续的创新和提供差异化的游戏体验，团队正在努力建立起品牌的独特价值和市场地位。

NEX旗下的Playground这款产品选择先从美国市场起步发展，“现在我们主要关注的就是美国市场。先打开美国市场，然后开始慢慢一步一步做其他市场。已经有一些其他地区的代理商开始接触我们了，我们也很乐意把产品带到其他地区，但内容的本土化会是下一个值得深思的话题。”

David Lee坦言很想将NEX Playground带到中国市场。“对我们来说，美国和国内市场是我们最想进入的两个主要市场，但很少有公司能够同时在这两个市场兼顾。所以，我们想要成为其中的一家。”