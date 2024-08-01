据悉，东南亚互联网巨头GoTo日前宣布，将通过在TikTok的ShopTokopedia（由Tokopedia和TikTok Shop（印尼）整合而成的电商平台）上提供“先用后付”（BNPL）产品GoPay Later来加强与TikTok的合作。

GoTo 在一份声明中表示，这扩大了 GoTo 与 TikTok 现有的合作伙伴关系，旨在通过提供便捷的金融服务等方式推动印度尼西亚数字经济的增长。

据介绍，GoPay Later的现有用户只需通过面部识别完成数据验证过程即可在ShopTokopedia上激活GoPay Later。GoTo表示，该服务将提供包括高达1000万印尼盾（约合4500人民币）的信用限额，具体会基于风险评估决定。同时，GoPay Later会提供 1、3、6 至 12 个月的灵活分期期限选择，并且没有最低交易要求。

作为这一服务推出的背景，今年一季度期间GoTo Financial（GoTo的金融部门）的消费贷款业务为GoT的营收增长带来了可观贡献。其中，包括BNPL和现金贷款产品在内的未偿还消费贷款环比增长43%、同比增长更是达两倍多，达到2.7万亿印尼盾（约合12亿人民币）。同时，该类服务的不良贷款率也与其上季度保持相似水平。

回到印尼市场本身。有数据指出，印尼有超过9700万成年人没有银行账户，使得相当一部分人口无法获得安全、负责的金融服务。因此，GoTo希望通过GoTo Financial解决这一差距。

而把目光转移到电商领域。随着印尼数字化进程的进一步加快，印尼的电商市场也正迎来高速增长时刻——有观点预测，到2025年，印尼电商市场的GMV有望从2023年的620亿美元增长至820亿美元，实现15%的复合年增长率。并且到2030年，这一数字最高有望达到1600亿美元。