科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.07.29-2024.08.04）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在日前马来亚投资银行（MIB）发布的一份报告中，该机构表示，尽管当下的普及率仍处于相对较低的水平，东盟地区电动汽车的未来销量却也将会继续提升。

根据MIB的说法，在东盟地区中，以马来西亚、印尼、越南（这三国也是该地区人口总量名列前茅的国家）为代表的市场将会为这一势头带来主要动力——其中，马来西亚在今年上半年的纯电电动汽车销量已经同比增长了142%，而这一数字在印尼也达到了100%以上；并且根据另一份数据，在今年一季度期间，越南纯电电动汽车的销量更是增长了超400%···

体现在具体层面，不难发现，这种需求的提升离不开该地区各国针对电动汽车充电站方面的投资以及积极展开的补贴/免税政策。同时，以中国车企为代表的新能源车出海热潮也为此带来了巨大推力——有数据指出，在去年一季度期间，中国车企就为东南亚电动汽车市场提供了75%的销量。随着这些车企们不断扩大的本地建厂及产品引入动作，这一数字也有望在更多层面呈现出更加乐观的景象。

此外，也并不仅仅只是汽车的销量，如MIB所强调，随着与中国汽车制造商在生产、销售、电池产业链等方面展开合作，东盟公司也有望从于这场电动汽车热潮中收益，而从这一点出发，在东盟本地车企的日益崛起下，这里也将为外界带来更多值得期待的剧本。

展望未来，有数据预测，今年期间，东盟地区电动汽车（包含纯电和插混车型）的市场营收有望达到15.1亿美元。作为参照，这一数字在21年和28年时分别为7.53亿美元和18.7亿美元（预测值）。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

小鹏 G6 右舵版纯电 SUV 登陆新加坡市场，首家正式门店预计 9 月开业：7 月 25 日，小鹏汽车正式进入新加坡市场，在新加坡中央商务区中心大华银行广场开设了一家快闪店。同时，小鹏汽车面向新加坡消费者开启产品预售。新加坡市场将与国内港澳地区一起，成为小鹏 G6 右舵版的首批交付地。小鹏汽车官方透露，公司在新加坡市场的首家正式门店预计在今年 9 月开业。

利好中国新能源车企出海，泰国批准混合动力汽车减税政策：据泰国投资促进委员会（BOI）官网消息，泰国电动汽车政策委员会（EV Board）7 月 26 日批准暂时降低混合动力电动汽车（HEV）的消费税税率，条件是制造商根据最新的技术标准和严格的二氧化碳排放要求对该技术进行新的投资。据悉，这项新措施预计将带来 500 亿泰铢的新投资。由于政府在泰国电动汽车领域的促进措施，迄今为止的总投资超过 800 亿泰铢，包括电动汽车（BEV）、电池、关键部件和充电站的生产。

全球化战略加速，哪吒 X 纯电 SUV 在马来西亚吉隆坡与泰国曼谷同步上市：哪吒汽车宣布，哪吒 X 纯电 SUV 于 7 月 25 日在马来西亚吉隆坡与泰国曼谷同步上市，“标志着哪吒汽车全球化战略在东南亚市场的全面加速”。

网龙宣布战略计划，携手泰国高等教育与科研创新部打造AI教育平台：网龙网络控股有限公司及其泰国本地运营公司EDA共同宣布，与泰国高等教育与科研创新部（MHESI）合作，启动一项旨在推动泰国教育革新的战略计划。双方将于MHESI 主办的“MHESI Fair SCI Power for Future Thailand”展会上展示一款先进的AI赋能教育平台。此次合作的核心是全新的 平台”aom-ai”，该平台旨在通过先进的AI 技术实现个性化教育体验。

新加坡与QUANTINUM签署谅解备忘录，获得其先进量子计算机的访问权：近日，新加坡国家量子办公室（NQO）、科技研究局（A*STAR）、新加坡国立大学（NUS）、国家超级计算中心（NSCC）和Quantinuum签署了一份谅解备忘录（MoU），获得Quantinuum先进量子计算机的访问权，探索和合作开发量子计算用例，重点关注计算生物学。根据谅解备忘录，双方同意利用Quantinuum的H系列和Helios量子计算机，促进各种量子计算应用的联合研发活动。Helios是Quantinuum的下一代量子处理器，可以指数级地提高量子计算机的计算能力。双方还将合作开发包括经典计算和量子计算基础设施在内的混合计算解决方案，从而制定长期战略路线图。

马来西亚或将为该国互联网加上“关机键”：动点出海综合外媒报道获悉，马来西亚法律和机构改革部长Azalina Othman Said日前表示，为了加强网络安全并打击网络犯罪行为，一项包含“关闭开关（kill switch）”程序和执行规定的新立法将于今年10月提交该国议会。

目前，Azalina并未对外透露这项提案将会涉及到哪些具体情况和执行前提。不过，她指出，该立法将要求社交媒体服务提供商和互联网通讯服务提供商在打击网络诈骗、网络欺凌、传播儿童性虐待材料、性勒索等网络犯罪方面，发挥作用并承担相应责任。

字节跳动新加坡办公室被曝“大规模食物中毒”：据新加坡《海峡时报》报道，当地时间周二下午，字节跳动公司在新加坡的办事处发生了一起大规模食物中毒事件，导致近 60 人住院。新加坡食品局（SFA）和卫生部（MOH）在回应记者询问时表示，他们正在调查字节跳动莱佛士码头一号办公室报告的疑似肠胃炎病例。当局在一份联合声明中表示，截至 7 月 30 日，60 名出现胃肠炎症状的人中，有 57 人已到医院就医。

GoTo在ShopTokopedia上推出“先用后付”服务：据悉，东南亚互联网巨头GoTo日前宣布，将通过在TikTok的ShopTokopedia（由Tokopedia和TikTok Shop（印尼）整合而成的电商平台）上提供“先用后付”（BNPL）产品GoPay Later来加强与TikTok的合作。

据介绍，GoPay Later的现有用户只需通过面部识别完成数据验证过程即可在ShopTokopedia上激活GoPay Later。GoTo表示，该服务将提供包括高达1000万印尼盾（约合4500人民币）的信用限额，具体会基于风险评估决定。同时，GoPay Later会提供 1、3、6 至 12 个月的灵活分期期限选择，并且没有最低交易要求。

微信支付马来钱包9月1日起正式停止所有服务：WeChat Pay MY（微信支付马来钱包）发布公告，宣布将从 2024 年 8 月 1 日起停止新电子钱包用户的注册，并将于 2024 年 9 月 1 日起停止支付服务。针对这一消息，微信支付相关负责人回应称，WeChat Pay MY 是为马来西亚本地用户提供的电子钱包服务，由于马来西亚当地业务策略调整，该业务于 2024 月 8 月 1 日起停止新用户注册，有余额的用户可通过现有服务提取资金。

VinFast宣布进军中东市场：越南新能源车企VinFast日前宣布，已经与Bahwan Automobiles and Trading LLC (BAT)展开了合作，并将进入中东市场。

根据声明，两家企业将在阿曼开设其首家中东展厅。展厅将占地303平米，位于马斯喀特市中心。据介绍，该展厅将销售包括VF 6、VF 7、VF 8和VF 9在内的VinFast的电动汽车。

投融资

保险科技公司Hive Health获得650万美元融资：Hive Health成立于2021年，是一家全栈式数字医疗保险公司，旨在为中小企业和初创企业提供HMO健康计划（HMO是一种管理式医疗模式，主要通过与特定的医生、‌医院和诊所协商，‌为本地区的自愿参保者提供成套的综合医疗服务）。

值得一提的是，作为Hive Health的特点之一，该公司主要面向菲律宾地区的企业提供服务。同时，据介绍，该公司也是菲律宾首家收购HMO保险公司的企业（被收购者为HPPI），而Hive Health也以此在当地获得了完整的保险牌照并继承了HPPI在当地经营37年的供应商网络。

充电站聚合平台Beep完成330万美元融资：Beep成立于2018年，早期致力于用物联网服务推动自动售货机实现无现金交易。同时，Beep也于2021年首次推出名为Voltality的平台产品，旨在实现各种电动汽车充电网络之间的互用互通。据介绍，运营商无需额外与Voltality的平台集成，而且该服务本身也不需要为其开发专有的充电应用程序。 而基于Voltality的这种特性，通过VoltNet，电动汽车驾驶员可以自由使用不同提供商的不同充电站，而无需下载多个应用程序。

观点&观察

机构对东盟电动汽车后续销量表示乐观：马来亚投资银行（Maybank Investment Bank，下称MIB）日前表示，在有利的法规以及本土品牌和中国汽车制造商的推动下，东盟地区电动汽车的销量将得到上升。

该研究机构在一份报告中指出，与中国汽车制造商在生产、销售、电池产业链等方面展开合作的东盟公司有望从电动汽车热潮中收益，而这也主要得益于该地区所面对的电池矿物/电池生态、大型汽车生产基地、市场需求等方面的因素。