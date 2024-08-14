今日凌晨，在加州山景城的Made by Google活动上，谷歌向世界展示了其创新产品阵容的最新成员——下一代手机Pixel 9、突破性的Gemini AI功能、备受期待的Pixel Watch 3以及Pixel Buds Pro 2。

在科技界的舞台上，竞争总是此起彼伏。一个月后，苹果公司将在加州发布其备受期待的硬件产品，这些产品据称将搭载具有生成式AI功能的先进技术。然而，谷歌的先声夺人，通过提前发布其集成了Gemini AI功能的创新产品，无疑给苹果带来了不小的压力。

据悉，苹果的生成式AI硬件原本备受瞩目，但由于技术挑战，有传言称其完整AI功能的实现可能会跳票到明年。这一延迟不仅让苹果失去了市场先机，也给了谷歌一个展示其在AI领域领先地位的机会。谷歌通过其Pixel系列和Pixel Watch 3等产品，展示了其在AI集成和用户体验方面的最新成果。

AI 融汇Pixel 9系列

作为基础款，Pixel 9配备了12GB内存（高端型号的Pixel 9 Pro和Pixel Pro XL则具有16GB内存）和超广角摄像头。内置的 Tensor G4芯片（谷歌的第二代翻盖手机Pixel 9 Pro Fold同样搭载Tensor G4芯片），配合Gemini AI，使得该手机具有端侧和云端的生成式 AI功能。

Pixel 9在线上的Google Gemini可以以每秒45个tokens的速度运行，最高可达Pixel 8吞吐量的两倍。所有三款Pro手机都配有一年的Gemini Advanced和2TB的云存储。

Pixel 9系列显示了谷歌坚定不移地致力于将其人工智能集成到使用智能手机的各个方面。新的人工智能功能增加了5月份在谷歌I/O大会上展示的生成语音和图像功能。

Pixel 9线上的Google Gemini将与日历、任务和保留以及其他主要工作区应用程序接口。这启用了检查用户时间表或自动将项目添加到待办事项列表等功能。

Google Gemini在Gemini Live对话模式下的声音听起来非常自然，有多种选择。这个场景展示了人工智能助理如何应对中断并记住对话早期的上下文。

人工智能对Pixel 系列的拍照也有很大的助力。魔术橡皮擦照片编辑功能在三年前问布，现在正在演变成魔术编辑器，这是一个生成的人工智能工具，可以帮助用户“重新组合”图像。甚至可以填空或完全替换背景。

在新的天气应用程序中，Gemini Nano可以生成自定义天气报告，因此用户可以阅读一个摘要，而不是浏览全部内容。

谷歌Gemini为传呼助理也提供了更便捷的人工智能功能，该功能可以自动等待或帮助浏览电话；人工智能生成的呼叫笔记能为用户提供通话内容摘要。使用摘要可以帮助记住重要的对话细节，这些可能对忙碌的专业人士有帮助。

屏幕截图的更新有助于将屏幕截图组织到文件夹中，或在这些屏幕截图中搜索信息。Pixel相机上的Add Me功能允许用户通过为人们保留空间将人像适当添加到照片中。

能救命的Pixel Watch

Pixel Watch 3现在有两种尺寸，41毫米包括全新的45毫米选项，都具有全面的健身工具，以及与谷歌和Pixel最深入的集成。Pixel Watch 3还引入了具有脉搏停止检测的突破性功能，利用手表上的传感器，以及 AI算法，一旦检测到脉搏停止，手表会自动启动音频报警。如果在响应时间内没有任何操作，手表则会启动紧急电话拨打服务，并分享脉搏停止前用户的位置信息。

新款Pixel Watch 3配备Actua显示器，亮度是以前的两倍，峰值亮度为2000尼特——非常适合在阳光明媚的日子里查看用户的跑步统计数据。它们还可以在黑暗环境中自动调整到低至1尼特。更大显示屏和更小的边框带来显示效果的提升，新款41毫米的屏幕比Pixel Watch 2多10%。

有了这些更高效的显示器，结合WearOS 5和高能效的混合架构，Pixel Watch 3提供了可靠的全天电池寿命。它还使用机器学习来自动检测睡眠并启用就寝模式，关闭通知和全天候显示，以便在节省电池时实现无中断睡眠监测。

此外，新的更好的电池保护模式将两种尺寸的电池寿命延长到长达36小时，而不会影响用户的任何健康和健身跟踪或安全功能。除此之外，Pixel Watch 3 45mm的电池比以前大35%，41mm的充电速度快20%，最多可为用户充满电节省15分钟。

首个内置Tensor芯片的谷歌耳机

Pixel Buds Pro 2看起来与它们的前代产品相似，但体积小了27%，谷歌通过设计减轻了1.5克的重量。

Pixel Buds Pro 2内置Tensor A1芯片，用于音频处理和少量的人工智能支持。谷歌表示，该组件以“比音速快90倍”的速度处理音频，允许耳机适合用户耳朵和环境的变化。此外，该芯片使耳机能够阻止比之前版本多一倍的噪音，并帮助用户在通话中保持清晰的声音。 Pixels Buds Pro 2上的主动降噪（ANC）配备了Silent Seal 2.0。 谷歌表示，该系统在Tensor芯片的帮助下，每秒适应300万次变化。现在，ANC开启后也能够阻止更多的声音，包括那些更高频率的声音。

Pixel Buds Pro 2上还支持一些谷歌的Gemini AI。Gemini Live允许用户在使用新耳机时与 手机上的人工智能助理进行对话。我们知道，Gemini在Pixel 9上正式取代了谷歌助理。谷歌表示，你将能够做一些事情，比如在旅途中练习工作面试或提出想法。只需说“嘿，Google，让我们现场交谈”，即可在Pixel Buds 2 Pro上召唤Gemini，而无需伸手去拿手机。

而通过使用Clear Calling，可以减少另一端通话的环境噪音，无论对方使用什么手机或耳机。当耳机检测到你正在说话时，对话检测会自动暂停音乐并切换到通透模式。其他便利包括与查找我的设备网络的兼容性、与其他像素小工具的自动设备切换、蓝牙LE音频、自动暂停和无线充电盒。说到电池续航能力，谷歌表示，打开ANC模式可以长达8小时（关闭12小时），比前代产品续航长一个小时。

总结

谷歌平台和设备高级副总裁Rick Osterloh在发布会上强调，这些新产品是谷歌利用人工智能技术强化其产品生态系统的明证。随着AI技术的不断发展和应用，谷歌和苹果之间的竞争将更加激烈。谷歌通过提前布局和积极创新，已经在AI赛道上占据了有利位置，而苹果则需要在未来的产品发布中迎头赶上，以重获市场的关注和信任。对于消费者而言，这场竞争则意味着更多的选择和更快的技术进步。