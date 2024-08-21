近日，有消息指出，苹果花大力气钻研的项目可能无法在短期内产生与投资相称的回报。

彭博社长期关注苹果的马克·古尔曼表示，苹果正在努力构建内部蜂窝网络调制解调器，这是iPhone、Apple Watch和其他设备的关键组件。他说，该公司不希望一开始就看到重大回报，而是希望其调制解调器演变成一个更“高级的组件”，最终可能会改变iPhone的外观和工作方式。

而知名分析师郭明錤爆料，苹果在努力摆脱对高通基带芯片的依赖，并且iPhone SE 4将成为首发搭载苹果自研5G基带的机型。

那么问题来了，这个组件为什么如此牵动苹果的心？

苹果与高通的恩怨情仇

在手机中有两个非常重要的芯片组，一是负责执行操作系统、用户界面和应用程序的处理器AP（Application Processor）；另一个则运行手机射频通讯控制软件的处理器BP（Baseband Processor）。

BP上集成着射频芯片和基带芯片，负责处理手机与外界信号通讯。其中，射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大；基带芯片则负责信号处理和协议处理。为了减小体积和功耗，通常射频芯片和基带芯片会被集成到一块芯片上，统称为基带芯片。在结构上，基带芯片由CPU处理器、信道编码器、数字信号处理器、调制解调器和接口模块组成。

2011年起，高通一直是苹果iPhone的独家基带芯片供应商。

2016 年，苹果不甘心完全受制于高通，在当年发布的 iPhone 7 系列上，采用了高通和英特尔基带芯片混用的情况。根据 Cellular Insights 的测试结果显示，在一般使用场景下，高通基带版 iPhone 7 的表现比英特尔基带版好 30%。而在信号比较弱的情况下，高通基带版更是比英特尔基带版好 75%。但是其后，激进的苹果毅然决定在 iPhone XS/XR 和 iPhone 11 系列两代机型上全部使用英特尔基带芯片。

2017年，高通在圣地亚哥联邦法院起诉苹果，称苹果的iPhone、iPad和Apple Watch侵犯了高通的多项移动技术专利。对于其中的两项专利的有效性，苹果向美国专利商标局(PTO)商标审判和上诉委员会(PTAB)提出了质疑。

据统计，截至2018年6月中旬，苹果和高通已经在全球打了50多场专利官司。

在2018年第四季度财报中，高通业绩首次亏损，而且亏损额度近5亿美元，这是高通上市后第一次出现亏损，全部财年则亏损达到48.64亿美元。据了解，高通大部分的利润来自于专利许可费。

而苹果由于转用英特尔芯片，导致苹果手机网络连接速度减缓，用户体验变差，口碑大幅下滑。不再被抢购的苹果遭遇股价大幅下跌，仅在同年11月份就暴跌了21%。

两败俱伤之下，苹果同意向高通付款（具体金额未披露），两人还签署了一份为期六年的许可协议，自2019年4月1日起生效，包括两年的延期期权和多年芯片组供应协议。

迎难而上

实际上，苹果在2018年与高通就版税和专利权使用费进行法律斗争时，就决定从事调制解调器芯片制造。即便后面其与高通签订了和解协议，但也将在明年（2025年）到期，或延长两年至2027年后，苹果仍将面临诉讼风险。

苹果硬件技术高级副总裁 Srouji 此前一直支持独立自研基带芯片，但此后在接受CNBC采访时其表示，苹果对该部件的任何升级都不太可能为用户带来更好的体验，并且开发调制解调器“极其困难”。前苹果无线总监 Jaydeep Ranade 就认为独立制造基带芯片是比自研微处理器芯片更艰难的事，当时的苹果长期无线主管 Rubén Caballero 也更支持与英特尔进行合作。

然而英特尔不看好自家基带芯片业务在全球范围内的竞争局面，决意出售调制解调器业务，最终在2019年，苹果以10亿美元收购了英特尔的基带芯片部门，获得了超过17000项专利和超过2200名员工，开始为自研基带芯片摩拳擦掌。

高通方面曾表示，5G调制解调器之所以设计得如此复杂，是因为新一代通信技术本身就意味着更多的挑战;此外，新技术还要考虑向下兼容的问题，不仅要支持不同频谱的5G信号、不同的运行模式、不同的部署模式，还要向下兼容4G技术。

不得不提的是，苹果的调制解调器项目在过去几年中遭受了许多挫折，包括性能和过热问题，以及至少推迟到明年的发布时间。苹果曾计划将其调制解调器芯片准备好用于iPhone 15 系列产品。但2022年底的测试发现，该芯片速度太慢，容易过热。另外，该芯片的电路板太大，占据了半部iPhone的面积，因而无法上马新机。

一些苹果内部人士甚至接受了这样一个事实，即客户并不关心他们手机中使用的调制解调器是内部制造的还是外包的。古尔曼说，在内部进行调制解调器制造可能有助于营销宣传，即苹果掌握着最重要的iPhone组件的技术，但用户体验不会因此有明显变化。

外界普遍猜测苹果转向自研调制解调器的原因之一是为了省钱，因为苹果认为高通公司收费过高。但如果自研项目难产，苹果可能仍然需要向高通支付一定金额的版税。古尔曼表示，苹果将与高通的供应商协议延长至2027年3月，是因为其计划逐步推出内部调制解调器芯片，从利基型号开始。

古尔曼认为，从长远来看，苹果可能会受益，因为这家科技巨头计划将其调制解调器设计折叠成“处理Wi-Fi和蓝牙访问的新无线芯片”。“这将创建一个单一的连接组件，有可能提高可靠性和电池寿命。”他还看到了苹果有一天将所有这些合并到设备主系统芯片的可能性。

根据古尔曼的说法，这可以进一步削减成本，节省iPhone内部的空间，允许更多的设计选择。“最好的情况是，一切都进展顺利。但该项目的真正价值要到几年后才会受到检验——苹果希望，届时它为更好的iPhone奠定了基础。”