动点出海获悉，亚马逊旗下云服务平台AWS日前宣布，已经在马来西亚启动了其新的云数据物理中心（即云区域，Cloud Region）——AWS 亚太（马来西亚）区域。

AWS在一份声明中表示，作为其长期承诺的一部分，至2038年，AWS计划在马来西亚投资超62亿美元。

作为背景，去年早些时候，AWS就已透露，计划在2037年之前在马来西亚投资60亿美元，以在当地打造云计算基础设施。

根据本次声明，该新AWS区域（由3个Availability Zones/可用区组成）的建设和运营预计将为马来西亚的国内生产总值（即GDP）增加约121亿美元的份额，并将在2038年前每年为外部企业提供平均超过3500个全职工作岗位。

目前，随着AWS亚太（马来西亚）区域的推出，AWS在全球34个地理地区中已拥有108个可用区（该数字在21年时为84个）。此外，AWS也宣布，计划在墨西哥、新西兰、沙特阿拉伯、中国台湾、泰国中再推出18个可用区和6个AWS区域，并再打造出一个AWS欧洲主权云。

值得一提的是，如本栏目此前强调，今年以来，马来西亚在数据中心及相关基础设施领域不断获得国际巨头的关注，并已陆续获得了谷歌、字节跳动、微软等巨头和企业的投资承诺，承诺投资额共计达数十亿美元。

另一方面，就AWS而言，今年5月分时，AWS透露，将在未来四年内在新加坡再投资120亿新元，以用于在该国发展其云和人工智能基础设施。加上这笔规划资金后，AWS于该国的投资规模将达到235亿新元。而从这一点出发，就东南亚而言，近年来，AWS也不断深化针对该地区的期待，于此做出了上百亿美元的投资承诺——其中，仅印尼和泰国就分别均承载了50亿美元。

根据统计，截至上述提及的AWS新加坡规划，今年以来，在美国之外，AWS已宣布了近350亿美元的对外投资计划，涉及日本、沙特以及墨西哥。

而把目光转移到马来西亚数据中心产业。据统计，23年至24年上半年期间，投资者宣布在马来西亚的数据中心项目累计容量已超过2.11GW。

同时，近期，马来西亚当局表示，基于当地数据中心行业释出的积极信号，其针对该国数据行业在25年实现36亿林吉特（约合57.49亿人民币）的目标有望得以实现。而作为对比，去年，马来西亚数据行业的整体营收规模为20.9亿林吉特。