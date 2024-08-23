据彭博社援引相关邮件表示，由于泰国乘用车销量势头的减缓，越南新能源车企VinFast推迟了其针对该国的经销网络开业计划。

同时，邮件也指出，VinFast将会仔细评估其电动汽车在泰国的销售时机。

作为背景，今年3月，VinFast曾与泰国15家首批经销商签署了合作意向书，旨在于大曼谷地区开设22家展厅。不过，VinFast当时并未透露具体时间规划。

回到本次动态。彭博社表示，VinFast本次的推迟事宜正值全球电动汽车市场恶化之际——包括福特、通用、大众、特斯拉在内的几家头部汽车制造商均下调了其电动汽车的开发目标。

值得一提的是，就东南亚市场而言，上月中旬，VinFast表示已在印尼正式破土动工建造其在当地的电动汽车装配厂。根据介绍，该工厂年产能为5万辆，计划于25年四季度开始运营。

不过，在这一消息公布时，VinFast也指出，计划把其位于美国北卡罗来纳州的电动汽车工厂的开业时间推迟三年至2028年，并将公司的全年销售目标从之前宣布的10万辆下调至8万辆。

去年9月份，VinFast曾透露了其针对全球市场的扩张规划，且公司也在全球范围内确定了40至50个潜在市场、计划从24年开始聘请优质经销商将VinFast汽车进口和分销到这些市场，以作为其自建分销网络之外的第二种商业模式——此次的泰国市场则是其规划的部分体现。

再把目光转移到泰国市场。有数据指出，今年1月到4月期间，泰国整体汽车市场出现放缓迹象，其销量呈现出了24%的降幅。而尽管该国纯电电动汽车销量在这一时期内同比增长了41.8%，达到26377辆。不过，数据称，其中有近一半的销售是于1月份期间达成，并且其销量在后续时期内便开始逐渐减速。

泰国电动汽车协会指出，过去几年期间，受进口税收优惠等政策的影响，泰国一直面临中国电动汽车供应过剩的局面。

相应的，有数据指出，中国汽车制造商在泰国的预计产能总计约为每年70万辆，而这些产能将在未来12到24个月内全面投入运营。再作为参照，包括铃木、本田在内的众多日本车企正在考虑或规划关闭其在泰国的燃油车生产工厂。