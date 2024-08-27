随着生成式AI技术的飞速发展，我们正步入一个绿色、低碳的智能照明新时代。从家庭环境的智能化升级，到公共照明的能效优化，再到工业领域的自动化改造，照明领域在变革中正逐步实现全方位的智能化覆盖。

本期动点科技对话了启福光科技创始人陈德超，了解了公司如何在新质生产力的引导下转型，并不断满足现代社会对高效便捷和环保照明方式的追求。

转型的挑战

传统常亮型LED灯管浪费能源。红外、雷达感应灯管虽然能做到人来灯亮，人走灯微亮的效果，但节能率仅有50%左右，且可能出现眼前黑，后面亮的尴尬现象，影响用户体验。另外，总线智能模块+灯具虽然用户体验感较好，但综合实施门槛高、成本较高、且依赖专人调试运维。

与此同时，不久前，国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》要求，重点领域和行业在2024年节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。在公共机构节能降碳方面，各级机关事务管理部门每年要将机关节能目标责任评价考核结果报告同级政府。到2025年底，公共机构单位建筑面积能耗、单位建筑面积碳排放、人均综合能耗分别较2020年降低5%、7%、6%。在运工商业制冷设备、家用制冷设备、通用照明设备中的高效节能产品占比分别达到40%、60%、50%。

针对这些痛点，启福光科技打造了TFO去中心化运算网络，资料显示，其采用AI超节能技术方式的LED照明灯具能够节能80%以上。以启福光科技在浙江省杭州市滨江富亿花园地下停车库项目为例，此前其灯管运行24小时耗电9.9度，经启福光改造后耗电仅1.67度，节能率高达83.13%。并且在节能的同时，照明亮度还从85.7lux提升至99.2lux，提高了13.6%。

陈德超表示，与简单的定时调光不同，启福光科技的产品让AI介入，根据动态数据实时采集，自动优化出一个最佳的亮灯时间跟照明亮度，实现“先人一步”，在人或车尚未到达时，提前将前方几十米的灯光自动无级调亮至100%全亮状态，在节能的同时让客户的体验感更好。

车辆驶入时同步提前照亮多通道入口

相较总线智能模块+灯具，启福光科技的产品不但成本更低，而且采用AI智能算法、去中心化结构、TFO专利协议技术，实现蓝牙MESH自组网，使得单一节点故障不影响全局。并且该产品无需改变原有线路，即装即用。

车辆驶过后灯光逐步熄灭

“目前传统照明大部分停留在一些简单的调光调或定时模式，因为AI基本上目前创作都是用在一些书写，文档和数据模型的分析，所以当我们让AI介入，把使用场景的灯都物联之后，经过AI数据分析加权平均，加上车辆和人员的密度及流动速度，路线等自动优化出一个最佳的照明策略，在节能的同时又让客户的体验感更好。因为简单的定时调光可能解决不了问题，这就是我们提前应用的一个优势，很多厂家目前还没有这么去做，所以我们要提前把AI技术先灌输进去。”

商业模式创新

针对目前车库、厂房等对高效节能和成本控制的痛点，启福光科技的产品除了传统的买断模式外，还有合同能源管理模式。在该模式下，客户可以实现零投入改造原有的高能耗照明。

“目前市场以存量为主。在此背景下，要想让客户通过买断模式购买新产品，来更换此前的照明系统比较困难。不管产品介绍得再好，客户在没有亲身体验后，心里可能还是会有疑虑。所以启福光科技新增了合同能源管理模式。即客户可以免费使用产品，再将部分节省的电费给到启福光科技。这种商业模式下，客户零投入就能进行节能改造并且还可以获得收益，所以更容易被客户接受。”陈德超告诉动点科技记者。

谈到这种合同能源管理的商业模式可能面临的风险。对此，陈德超表示，得益于产品的高效节能和成本控制，启福光的投资一般在两年内回本。“它的风险系数还是比较小的。另外，比如AI超节能的主要运用场景之一的小区，其多以已交付为主。在这种情况下，公司可以根据小区物业费的支付率等，来判定项目的安全系数。”

从实际项目来看，比如启福光在浙江台州临海伟星物业所管理的24个小区停车场，选用启福光AI智能超节能灯管后，在无需改变线路的情况下，将原灯管直接替换，年节省电费63万元左右。其中，启福光单根节能灯管一年可以节省电量78.5度，按照当地居民彼时电费0.558元/度计算，一年节约电费约43.8元。

智慧集控系统减轻管理负担

在万物互联的时代，智能化正逐步渗透到我们生活的每一个角落。从家庭环境来看，无论是台灯、书房灯还是客厅灯，甚至是冰箱、洗衣机、马桶等日常用品，都开始向智能化转型。启福光希望能优先发展那些与人的生活密切相关的智能设备。

“我们计划以提升居住环境的智能化和便捷性作为我们产品发展的起点。目前，我们正在开发公共通道的筒灯和吸顶灯，这些照明产品也将实现物联，以进一步提高公共空间的能效和照明管理。此外，我们的智能化战略还将逐步扩展到工业领域。例如，工业插座、调光设备以及照明控制等，都将通过物联网技术实现互联互通。这不仅将优化工业设施的运行效率，还将为工业自动化和智能制造奠定基础。”

启福光正通过智能感知系统实现对光环境、空气环境进行数据采集，结合物联网云平台大数据分析，并运用自主的核心算法E-IEQ对室内环境进行智能化控制。同时，主动调节室内亮度、色温、温湿度、空气质量等环境参数，优化室内环境质量。再进一步提供统一管理、多角色多层级数据视图、环境管控、设备实时状态监控、异常查询、警告、统计分析等功能，给到相关的客户。

目前，这一套系统已经在长三角多处中小学落地。陈德超表示，智慧环境中控软件系统，主要用于教室内环境质量监测，包括亮度、温湿度、PM2.5、PM10、甲醛、CO2以及TVOC等监测与控制，照明设备智能调光调色，窗帘远程控制，新风、空调等设备的智能控制，并结合学校课程智能联动教学场景，为每个教室进行智能化管理控制。

IoT云平台则主要用于设备的管理，包括网关管理、终端设备管理、设备批量在线升级、场景管理、日志管理、异常管理以及报表功能，是后台人员对系统进行高效运维，确保系统可靠运行的强有力工具。在该领域，启福光选择了与业界发展成熟的涂鸦智能展开合作。

陈德超认为：“涂鸦是全球性的物联网企业，它的智能控制包括SaaS平台都非常成熟，选择与其合作，第一，为了加快我们的研发速度，并提高各种系统架构的稳定期与数据的安全性，自己搭建这么一套系统费时费力，与他们深度合作，可以把我们的一些理念、程序给到他们，一起构建一套我们所需的系统，这样更快更成熟。第二，涂鸦和我们能够双向赋能，一方面，涂鸦有很多终端的客户可以给到我们；另一方面，我们可以给涂鸦的客户做配套。这是双赢的局面。”