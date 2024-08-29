据外媒援引知情人士消息表示，谷歌正考虑在越南设立一座大型数据中心。

消息人士称，该数据中心的建设地点预计为胡志明市附近，有望在27年准备就绪。不过，消息人士指出，这一计划仍在进行内部谈判，并且也并未透露该计划的投资规模。

作为这一计划的原因，据介绍，此举是由于谷歌在越南拥有大量国内外云服务客户，且该国数字经济也在不断显现其日益提升的发展潜力。

目前，东南亚已经成为谷歌旗下视频平台YouTube增长最快的市场之一——以YouTube平台中的短视频栏目YouTube Shorts为例，截至23年7月，东南亚地区YouTube Shorts视频格式的每日平均观看次数同比增长达超130%。

不过，媒体也强调，由于越南基础设施的匮乏，在数据中心领域，该地尚未能吸引到太多外部目光的关注。并且相应的，在马来西亚，这些机构往往会选择马来西亚或者新加坡作为其海外数据中心落地处。

从这一点出发，再以谷歌为例，今年5月份时，该巨曾宣布，将在马来西亚投资20亿美元，并将会把其中的部分资金用于建设其在当地的首个数据中心和云区域。据悉，基于本次金额，这笔投资将是谷歌在马来西亚运营13年来的最大一笔投资。而在谷歌前后，在数据中心及人工智能中心基础设施层面，该国也已收获了包括微软、亚马逊、字节跳动等机构的数十亿美元投资承诺。

值得一提的是，今年5月份时，有媒体指出，阿里巴巴计划在越南建立一个数据中心。不过，在出发点层面，据悉，阿里此举是为了遵循当地法律要求在当地存储数据——相应的，阿里此前的方式是从当地电信公司Viettel和VNPT处租用的服务器。

另一方面，去年3月份时，包括苹果、Netflix、可口可乐、Meta、亚马逊、波音等在内的超50家美国国防、制药及科技公司组成了美国“史上最大规模”的商务团到越南进行了考察，希望从这个“消费市场快速增长”的地区中“探讨投资与销售机遇”。

根据谷歌、淡马锡、贝恩联合发布的2023东亚数字经济报告，23年期间，越南数字经济的总GMV规模预计为300亿美元。到25年，这一数字有望增长至430亿美元，实现20%的复合年增长率（此区间增速同菲律宾一起并列东南亚第一）。此外，报告也预测，至2030年，该数字最高有望增长至2000亿美元（最低预计为900亿美元）。