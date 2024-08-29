日前，玩具制造商乐高表示，在与生产商签署协议以确保长期供应后，到2032年有望用更昂贵的可再生和回收塑料取代制造其标志性积木块的化石燃料。

据了解，乐高每年生产的积木大约80%使用石油基塑料，主要是丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)。按照乐高的说法，每生产一公斤ABS，需要大约两公斤石油，而乐高每年要销售数十亿块ABS塑料积木。

利润增长激发可持续反哺决心

乐高最新披露的财报显示，今年上半年收入同比增长13%，达到310亿丹麦克朗（46.4亿美元）。尽管投资了新店和数字等领域，但营业利润增长速度更快，增长26%，达到81亿丹麦克朗（12亿美元）。

随着通货膨胀给购物者带来的压力，玩具业开始遭遇挑战。根据行业研究公司Circana的数据，从2024年1月到6月，G12国家的玩具销售额下降1%至245亿美元。玩具的平均售价相对保持不变，为11.57美元。在11个玩具“超级类别”中，只有四个来自G12国家的销售额增长，这凸显了该类别所承受的压力。由此可见乐高在玩具市场的影响力。

在经历了一段非凡的增长期后，该集团正在对可持续理念进行大量投资，并在美国和越南通过新工厂来提升其生产设施。据了解，乐高已经测试了600多种不同的材料，其试图开发一种新材料，到2030年完全取代其油基积木，但收效甚微。

乐高的供应商正在使用食用油或食品工业废脂等生物废物以及回收材料来取代塑料生产中的原生化石燃料。回收或可再生塑料的市场仍处于起步阶段，部分原因是大多数可用的原料都用于补贴生物柴油，这些柴油被混合到运输燃料中。据世界上最大的可再生原料生产商Neste称，基于化石的塑料约占可持续方式选择价格的一半或三分之一。此举是在主要石油公司对石化产品投资的推动下，廉价原生塑料过剩。预计在未来几十年内，塑料将推动新的石油需求。

乐高的铆钉积木块非常耐用和坚固，由于该产品主要作为儿童玩具，尽管成本更高，但乐高的创始家族和首席执行官Niels Christiansen承诺从其供应链中消除石油和其他化石燃料。“按材料计算，它贵了40%到60%。我们不会把它传导消费者。Christiansen表示：“它来自于我们的营利线。”

乐高正试图通过购买大量来自质量平衡来源的树脂来刺激塑料生产商的需求，以增加高于去年的18%的更环保原材料的供应。Christiansen现在对公司提出的2032年用可再生和回收材料制造其所有产品的目标“更加满意”。

乐高的尝试

乐高从2020年开始尝试用可持续的“非石油基”材料替代石油基塑料生产积木，然而乐高发现，“非石油基”材料既要环保，又要做到在颜色、光泽以及积木拼接时发出的声响等方面与石油基塑料保持一致，这并非易事。

2021年12月，乐高集团与越南新加坡工业园合资有限公司签署了一份备忘录，将在越南合作筹建乐高旗下首家碳中和工厂。新工厂是乐高在全球第六、亚洲第二个生产基地，也是其在全球的首个碳中和工厂。

2021年首次推出了由回收塑料瓶制成的原型积木。2023 年，乐高放弃了通过使用回收塑料瓶来实现无化石燃料替代其主要塑料的尝试。其发现，由于需要重新装备所有工厂等问题，新材料聚对苯二甲酸乙二醇酯(RPET)实际上会导致更高的排放。

该公司正在确保其2026年所需一半的树脂根据质量平衡法获得认证，这是一种通过供应链跟踪可持续材料的可审计方式，高于2024年上半年的30%。

对手也为环保忙

作为竞争对手，其他玩具制造商不甘落后，他们同样在重新思考产品生命周期中的每一个环节，从原材料的选取到最终产品的回收处理。

据了解，美国知名玩具品牌孩之宝十多年前就开始了可持续发展之旅。该公司取消了运输纸箱中的纸巾和装有说明书的塑料袋。2010年，纸领带取代了用来在包装中固定玩具的铁丝领带。2013年，PET在包装中取代了PVC，到2016年，PVC包含40%的回收内容。2018年，孩之宝开始转向生物PET材料。

孩之宝从2020年开始就计划从新产品包装中逐步淘汰塑料，包括塑料袋、松紧带、收缩包装、窗板和泡罩等塑料元素。该公司的雄心是到2022年底，在新产品包装中几乎消除所有塑料。

在2021年报中，孩之宝制定了明确的环保目标和工作计划：2022年底，计划完成所有新产品包装的去塑化；2024年完成土豆先生系列产品的原材料改造，全部利用植物基塑料或可回收利用材料；2033年完成公司全线产品的环保材料转换。

同时，孩之宝计划在自有及合作设施中，达到99.6%的环保能源目标，并计划100%所有供应商参与环保评估 Higg Index（一项用于评估整个供应链环境和社会可持续性的指数）。

2022年，同为美国知名玩具制造商的美泰，宣布扩大其可持续产品供应，推出其流行的Mega和Matchbox品牌的新产品。扩大的产品符合美泰的目标，即到2030年在其所有产品和包装中实现100%的回收、可回收或生物基塑料材料。

Mega Bloks Green Town就是有史以来第一个在大众零售中获得CarbonNeutral认证的玩具系列。四套新的Mega Bloks Green Town建筑套装为一岁及以上的儿童提供了一种更环保的游戏方式。每套游戏（包括Build & Learn Eco House和Grow & Protect Farm），都由至少56%的植物材料和26%的国际可持续性和碳认证（ISCC）认证的生物循环塑料（质量平衡方法）制成。

而创新玩具供应商Green Toy则使用100%可回收塑料制作每一个玩具，大部分是用过的牛奶壶或酸奶容器。这种做法将循环利用那些处理不善的废品和被回收系统遗漏的材料，同时为小孩子制作有趣、互动的玩具。

结语

从回收塑料瓶制成的原型积木到碳中和工厂的建设，乐高正逐步将环保理念融入其品牌的核心价值。而其他的玩具巨头，也没有放弃探索更可持续的玩具生产方式和绿色品类。随着全球对可持续发展和环保意识的不断增强，玩具行业也将迎来它的绿色转型。