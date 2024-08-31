近日，外媒预计亚马逊将于10月推出订阅版Alexa，新的Alexa版本将由Anthropic的Claude人工智能模型提供支持，而不是亚马逊自家的AI。亚马逊计划为这个名为“Remarkable”的新版本Alexa每月收费5到10美元，同时仍然提供免费的版本。不想支付订阅费用的用户可以保留当前版本的Alexa，无需支付订阅费。

亚马逊并不是唯一一家寻求通过合作伙伴提升AI产品的公司。例如，微软和苹果都与OpenAI建立了合作关系，使用其ChatGPT技术来增强自家产品的AI能力。亚马逊的这项举措被视为对Alexa业务模式的重大转变，因为Alexa部门目前尚未实现盈利。通过引入付费版本，亚马逊旨在展示Alexa能够创造有意义的营收，并与竞争对手保持同步。

十年积淀

今年年初，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯宣称Alexa现已进入1亿个家庭，覆盖4亿台设备。

自2011年起源以来，Alexa作为亚马逊开发的智能个人助手，已经走过了一段令人瞩目的发展历程。2014年11月，随着亚马逊Echo智能音箱的发布，Alexa首次亮相，开启了语音控制音乐播放、创建任务列表等智能助手功能。

Echo 一炮而红。到 2016 年底，亚马逊已售出超过 800 万台 Echo 和 Echo Dots（Echo 的低价版本）；到 2019 年，该公司已售出超过 1 亿台 Alexa 设备。当时，Alexa 是全球最受欢迎的智能音箱助手。

除了 Echo 和 Echo Dot，亚马逊还推出了多款支持 Alexa 的设备，包括 Echo Show 和 Echo Auto；这项技术也已添加到现有产品中，例如亚马逊的 Fire TV。亚马逊现在允许制造商将 Alexa 的功能引入他们自己的联网设备。Alexa 的受欢迎程度使亚马逊在 2019 年占据了美国虚拟助理程序市场约 70% 的份额。

在去年的秋季产品发布会上，亚马逊宣布了一项重要的产品升级，即全新的Alexa语音助手将配备最新的Alexa大语言模型技术。这一更新或许能够帮助解决目前语音助手在处理复杂任务和交互等方面的不足，将家庭自动化提升到一个新的水平。

亚马逊设备和服务高级副总裁戴夫·林普 (Dave Limp) 表示，人工智能程序将通过倾听用户对话来提高 Alexa 对语音的理解。他还补充说，即使用户不使用唤醒词，Alexa 也能够解读肢体语言（如果其设备包含摄像头）和语音语调，以确定何时与其对话。Alexa 自己的语调也会根据对话的上下文而改变。

语音助手没能兑现“智能”承诺

十年前，人们普遍乐观地认为，亚马逊Alexa、苹果Siri和谷歌助理等数字助理将成为我们与技术互动的主要方式，并像智能手机一样改变生活。

这些预测大多没有实现。数字助理比科技公司声称的要难用的多，理解能力有限且反馈速度不如在键盘上打字或在触摸屏上点击，使得这项功能日益鸡肋。

有研究显示，数千万美国人经常使用Alexa和其他数字助理，但主要用于相对简单的任务。这可能会使说服人们为Alexa付费变得困难。根据消费者智能研究合作伙伴进行的调查，大约三分之二的拥有Alexa驱动设备的美国人每周至少使用几次听音乐和询问简单的问题，如查看天气预报。

该研究小组表示，大多数人从不将Alexa用于更复杂的事情，如根据用户的命令开灯或在亚马逊上购物。这些是亚马逊和其他公司曾经预计数字语音助手的重要用途（亚马逊此前曾表示，大多数亚马逊设备用户使用Alexa来帮助他们购物，但该公司尚未提供具体说明）之一。

能否扭转局面还未可知

据《华尔街日报》最近的一份报告，亚马逊的设备部门在2017年至2021年的五年间亏损高达250亿美元，仅在2022年，Alexa部门就亏损了100亿美元。2023年底，Alexa部门裁掉了数百人，可见公司正在面临严峻的财务压力。

因此收费版本的推出似乎势在必行。对于Alexa的收费版前景，亚马逊需要在不增加用户经济负担的前提下，提供足够的价值来吸引用户升级。这可能意味着Alexa的付费版本需要提供显著超越基础服务的功能，或者提供更加个性化、专业化的服务，以证明其额外成本的合理性。

在今年的 WWDC 上，苹果官宣与 OpenAI 达成合作，其中，苹果将借助OpenAI 的大模型能力，使Siri能够更深入地理解用户的意图和需求，并提供更加精准、自然的回答。在AI技术的加持下，Siri将变得更加智能、更加有用。虽然苹果公司在下一代iPhone操作系统中集成的人工智能功能不收取额外费用，但是苹果的相关功能仅支持 iPhone 15Pro及之后机型，敦促消费者换代升级之心昭然若揭。

借助生成式 AI 技术完善的高阶个人语音助手，门槛不仅包括可能的付费服务，还涉及到硬件支出，似乎是顺理成章。正如苹果所暗示的，要充分利用新一代操作系统中的AI功能，用户可能需要购买新的iPhone。同样，为了体验Alexa等语音助手的高级功能，用户可能也需要升级到支持这些功能的新型设备。这种硬件升级的需求，可能会成为用户使用高阶AI服务的一个重要门槛，而这些尚不明朗。

因此，Alexa等语音助手的收费版前景，将取决于它们如何在不过度增加用户负担的情况下提供额外价值，以及如何通过合理的商业模式来克服硬件升级的门槛。随着AI技术的不断进步和市场竞争的加剧，语音助手提供商需要不断创新，以满足用户对高质量、低成本服务的需求。

而在主要使用语音助手发送快捷文本、查看天气或播放音乐的十年后，人们是否想要 AI 加持下的版本来进行更复杂的交互，还有待市场检验。