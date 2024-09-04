2024年外滩大会将于明日在上海开幕，本届外滩大会延续“科技·创造可持续未来”的主题，将聚焦“AI产业新实践”、“科技人文新思考”、“金融科技新探索”三大方向，共同讨论和分享AI时代下挑战与机遇。

今年，外滩大会特设10000平方米的科技展览和3000平方米的绿色生活节，还将推出包括1场开幕主论坛、36场开放见解论坛、10多场创新者舞台、2场AI创新赛事等一系列活动。今日，动点科技记者也提前探营，带来了“前线”的最新消息。

大模型荟萃

本届外滩大会汇聚了100多家全球头部科技企业和学术机构。在“人工智能实验室”，复旦大学、同济大学、上海交通大学、百川智能、阿里云、生数科技、蚂蚁集团等10家大模型厂商、高校研究机构展示了最新的大模型技术。

蚂蚁集团的百灵多模态大模型，以其原生的多模态能力，让机器“看”得更清晰，“听”得更真切，“说”得更流畅，“画”得更生动。它能够直接理解并训练音频、视频、图像、文字等多模态数据，让机器的感知能力更上一层楼。

生数科技与清华大学联合发布的纯自研视频大模型Vidu，以其一键生成高清视频的强大功能，让创意的火花瞬间点燃。复旦大学的智能显微成像大模型UniFMIR，则突破了现有荧光显微成像的极限。通过荧光显微镜，能够更加精确研究细胞内的微小结构和复杂过程，推动如帕金森综合征、阿尔兹海默症的研究与诊断，大大提升生命科学和医学研究等领域的观察和分析质量。

AI走进生活

在“未来助手”展区，观众可以点点支付宝的AI生活管家“支小宝”，通过对话让它帮你订票、点餐、快速唤出公交码、搜寻附近吃喝玩乐的好地方等，体验“说句话就能办事”的极致服务；还能让它根据不同的时间和地点，智能推送专属的贴心服务——每天清晨为你解读新闻、提醒天气、一键帮你打车；下午让AI帮你智能点杯咖啡、推荐下班好吃的火锅；晚上为你制定适合CityWalk的夜游路线等。

在“未来财富空间”，可以“沉浸式”感受 AI原生体验的理财服务。用语音唤起AI金融管家“蚂小财”的全程陪伴，帮助解读市场热点、分析行业板块、完成基金加自选等理财动作，体验个性化的理财小简报、智能化的实时解答、专业化的投资分析等理财服务。

在“未来健康”展区，观众可以体验支付宝AI健康管家提供的AI识药盒、读报告、测毛发等系列家庭健康服务。在模拟的医院环境中，还可以看到全国首个数字健康人“安诊儿”。“安诊儿”由浙江卫健委与支付宝联合推出，利用AI大模型、数字人等技术，帮助医疗机构为患者提供覆盖就医前、中、后的“AI陪伴就诊”服务。这一数字人的推出，也特别为老年人的就医提供了便利。

此外，观众还可以用小冰“数字分身”3分钟克隆一个自己，让数字人辅助自己完成工作；借助数字蚂力Codefuse代码助手实现AI编程，大大提高工作效率。

AI 向善

在对于“人工智能+生命科学”是否能帮助人类突破生理极限的追问中，大会将现场展示和探讨脑机科技如何让渐冻患者“起舞”、如何帮助残障人士重新掌控生活的相关实践。

以智能仿生手为例，来自BrainCo强脑科技的智能仿生手产品，融合了脑机接口技术与人工智能算法，通过采集、处理人体运动产生的肌电神经电信号，实现了仿生肢体的动作控制，不仅按照大脑的指令行动，更让使用者能够随心所欲地完成各种动作。脑机接口技术在未来有望帮助10亿深受脑相关疾病困扰的人群及2000多万肢体残障人士，让他们的生活变得更加美好。BrainCo首席体验官周键也在现场展示了用仿生手弹琴。

当前中国正面临着前所未有的老龄化挑战。截至 2023 年底，60 岁以上老年人口已达2.97亿，占总人口的 21.1%，中国已进入中度老龄化社会。预计到 2034 年，老年人口将突破 4 亿，占总人口的 30% 以上，届时中国将迈入重度老龄化社会。

在本届外滩大会，对于老年群体的关照一如既往。蓝马甲助老志愿者陈幼娟阿姐，就在现场展示了以她为原型搭建的助老智能体。手机里的“卸载”是什么意思？去医院看病如何在手机上提前挂号？陌生人说能帮我孙子获得知名院校录取名额是真是假？这些问题都可以在“陈幼娟教你用手机”的智能体中找到答案。

与此同时，在“未来安全实验室”，观众可以体验蚂蚁“蚁天鉴2.0”的“AI鉴真”功能，通过系统检验图片或视频片段的真伪，为信息安全提供保障。在“可持续实验室”，阿里云和蚂蚁集团通过绿色智算技术栈和自研绿色计算体系，展示了如何降低碳排放，为可持续发展贡献力量。

嘉宾阵容强大，参会方式新颖

作为第三届外滩大会，今年大会的嘉宾延续了高规格阵容，有10多位中外院士参加，包括“机器学习之父”、美国三院院士Michael I. Jordan（迈克尔·乔丹），香港科技大学校董会主席、美国国家工程院外籍院士沈向洋，中国工程院院士、阿里云创始人王坚；还有来自美国硅谷创业孵化器Founders Space创始人Steven Hoffman，《连线》杂志创始主编、《5000天后的世界》作者凯文·凯利等知名人士与会。

同时，今年大会首次设立创新者舞台和AI创新赛，为年轻人提供国际交流平台。创新者舞台汇集了科学家、艺术家、开发者和创业者等，分享小而美的科技探索。AI创新赛包括了“AFAC2024金融智能创新大赛”和“全球Deepfake攻防挑战赛”两场子赛事，共吸引了来自全球20多个国家和地区的7000多支队伍参赛。

值得一提的是，今年外滩大会全面升级，首次实现“碰一下”畅游，观众可以“碰一下”支付、“碰一下”验票参加论坛、“碰一下”借还共享充电宝等，轻松获得支付与数字化服务。