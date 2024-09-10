又是一年科技春晚。

今年的苹果发布会缺乏“Wow Moment”（惊叹时刻），却是产品外观升级上的大年，手机和手表产品均增大了显示面积。iPhone 16 Pro系列尺寸由 6.1/6.7 寸升级为 6.3/6.9 寸，且全系增加了一个相机控制按钮，该按钮应该是电容感应式设计，支持力度感应和滑动感应。而iPhone 16系列后盖上的双摄像头排布也由前几代的对角线设计回归垂直排列。Apple Watch 10则由前几代的41/45毫米增大为42/46毫米。

自然，苹果今年所做的努力，都是为了进一步提升销量，扭转因竞争和产品吸引力不够而引发的市场份额下滑问题。市场研究机构 Counterpoint 的数据显示，第一季度，苹果在中国智能手机市场的份额同比缩减了 19.1%，而第二季度再次下降了 5.7%。此次发布会推出的新品能否推动下一个“超级周期”的到来，是库克任上的一块心病。

iPhone更强了，且顽疾有望解决

iPhone 16 系列的最大升级来自于苹果第二代3纳米处理器构建的A18芯片，该芯片将比去年的A17具有更好的日常性能。苹果表示，A18 Pro的运行速度比A17 Pro快15%，而耗电量则少20%。这种功率和效率的比例意味着iPhone应用程序应该运行得更快，视频处理应该更流畅，电池续航时间也应该稍有增长。

苹果公司宣布，iPhone 16将是第一款专为生成式人工智能打造的机型，它将允许用户使用自然语言提示创建文本和图像。Siri将能够从用户的短信中提取要点，这意味着它可以提醒用户朋友发送的电视和音乐推荐。例如，你可以说：“把周六烧烤的照片发给Erica”，Siri会知道要发送哪些照片，并自动将它们发短信给正确的人。

iPhone 16还允许您以每秒120帧的4K分辨率拍摄，能够在录制剪辑后使视频变慢，而不是在动作发生时试图获取正确的设置。Pro系列还得到了音频录制的提升，包括减少背景噪音的空间音频，使视频能够从环境噪音中选择对话。

值得一提的是，iPhone 16 系列手机后置相机镜头配备抗反射镜头涂层，支持拍摄空间照片。苹果官网显示，iPhone 16 Pro / Pro Max 配备“抗反射镜头涂层”，iPhone 16/16 Plus 配备“抗反射镜头涂层（融合式摄像头）”。

苹果从 iPhone 12 系列开始，由于缺乏抗反射涂层，拍照片和视频时炫光严重，被用户戏称“鬼影”。iPhone 13 发布后，该问题仍未得到重视，苹果影像软件副总裁Jon McCormack 在接受采访时表示：iPhone拍照或录视频时出现的这种反光，是来自于画面中拍到的太阳、路灯等强光源，光源的斜对角会出现反光。这其实是一种自然的物理现象，用户可以做的是适当改变相机的角度。

由于同期已经有国产厂商拿出了在一定程度能缓解炫光的解决方案，所以许多用户对苹果的说辞并不买账。迫于压力， iPhone 15 Pro系列发布时，苹果官方宣称“摄像头采用了全新纳米级涂层，可以有效减少镜头眩光”，但经过动点科技记者实测，只是略有缓解，没有从根本上解决问题。此次进一步推出抗反射涂层，希望能够真正解决问题。

Apple Watch十周年，但缺乏新意

对于有上代产品的人来说，Apple Watch 10的新设计显得乏善可陈，该款产品最直观的升级点在于屏幕面积较前代增大。苹果强调，Series 10加入了多项新功能，包括睡眠呼吸中止的检测、强大的背景降噪能力、快速翻译以及针对水上活动如浮潜的水深和水温检测。

其中最关键的升级是可以检测睡眠呼吸暂停。睡眠呼吸暂停检测功能使用加速度计来检测夜间呼吸中断，并将作为手表通知提供可能的中断结果。苹果表示，该检测功能正在等待美国食品药品监督管理局的批准，预计本月晚些时候将在150多个国家和地区提供。不过，去年的Apple Watch 9和Ultra 2上也将获得支持。

AirPods大升级

AirPods 4与上一代相比，苹果特别提供了主动降噪版本。在检测到我们与人对话时，就会自动降低媒体音量，并且可以根据环境变化，进行自动降噪。

AirPods 4标准版售价999元，主动降噪版售价1399元。AirPods的分化，很显然是现实所迫，通过精准阉割技术规格和最新功能，来区分客群，并为正在观望的消费者提供更具吸引力的价格。

而搭载 H2 芯片的全新AirPods Pro 2（是的，该型号继续升级了）配备临床级非处方助听器功能，以及用户可以在iPhone上访问的临床听力测试。用户在完成听力测试后，可直接将其作为助听器使用，实时增强环境声音。苹果表示，它预计很快就会获得美国食品药品监督管理局和其他监管机构的批准，但该功能将于本月在包括美国在内的100多个国家和地区提供。

“苹果智能”在画饼吗

下个月，美国本土的苹果用户才能正式体验到苹果带来的生成式 AI 功能，12月则会逐步拓展到澳大利亚、加拿大、新西兰、南非和英国等的英语区。直到2025年，英语之外的中文、法语、日语和西班牙语等其他语言才会逐渐得到支持。

尽管如此，有分析师还是认为，AI功能不一定会对苹果短期财务产生重大影响，但长期来看，如果AI功能能够随着时间推移提振硬件销售，将对苹果的估值增长产生积极作用。

同时，中国手机品牌的竞争日益激烈，国产手机厂商如华为、小米、OPPO、vivo、荣耀等在全球市场的份额不断扩大，这些品牌在技术创新和市场策略上的不同布局，对苹果构成了一定的竞争压力。

苹果AI功能的推出，结合其品牌影响力和生态系统的优势，明年正式推出后，对产品的销售将产生正面影响，但具体效果还需观察市场和消费者的接受程度以及与竞品的比较情况。同时，苹果不能一味吃老本出小改款的产品应付消费者，其仍需要在技术的创新和应用上持续发力，以应对中国手机品牌的挑战。