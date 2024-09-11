昨日，华为紧贴苹果的发布会节奏，推出了一款全新的三折叠屏幕手机——华为Mate XT非凡大师。此前，就有网友在飞机上拍到余承东在使用一款类似三折叠屏幕的手机产品，网友纷纷猜测其会不会是即将亮相的新机。

果不其然，其后，华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博上公开表示：“华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了。这是别人想到但做不到的划时代产品，5年的坚持与投入，我们将科幻变成了现实。”

尽管离发售日开启还有9天，截至发稿前，华为官方平台已有超过 500 万人预约该机。更有甚者，在一些二手网络平台，将该机型炒到三万至十万价格不等（该机型官方定价为 19999 起），可以说是一机难求。

“电子茅台”为何有如此热度

此前，三星、OPPO、传音等厂商都展示过三折叠屏的概念产品，但是都没有做到量产。华为方面应该是联合合作伙伴，率先实现了三折叠手机的量产。

Counterpoint 研究分析负责人 Ethan Qi 表示：“华为通过Mate XT展示了其在折叠屏技术上的深厚积累，三折叠屏幕其实并不算是很新的概念，相关的方案在以前就有展出过(比如三星在西班牙MWC)，但真正的挑战是如何把好的技术和概念产品化。比如华为Mate XT不仅实现了三折叠设计，而且将整机厚度控制在了一个目标用户可以接受的范围内，更小的空间，给铰链设计带来了更大的挑战。”

华为Mate XT单屏态下机身厚度12.8毫米，三屏态下机身最薄处为3.6毫米，屏幕尺寸10.2英寸，拥有92%的屏占比，含屏幕表面层重量306克。其引入了内折铰链的嵌入式滑轨结构和外折铰链的一体连杆结构，显著减少了铰链厚度，使这部手机更加轻薄。通过打造多驱精密调校系统并优化了开合力曲线，将手机的开合动作更流畅。至于可靠性方面，其铰链核心部件全部采用火箭钢材质，凸轮数调校提升100%，抗变形强度高达1900MPa。

该机型引入多向弯折柔性材料，将华为Mate XT的屏幕耐弯折能力显著提升25%。值得一提的是，其还搭载了非牛顿流体材料+超薄抗冲击UTG玻璃组成的复合超韧结构，双重防护机制下，屏幕抗冲击性能提升30%。

贴脸苹果开大，却走小众出彩路线

这次华为在发布时间上与苹果秋季新品发布会相隔半天，使得网友纷纷议论这是华为有意要和苹果一争高低。实际上，iPhone 16 系列很显然是苹果的支柱产品，就是用来走量的；而华为此次推出的三折叠屏幕手机，明显不适合普通消费者，而是专门为了高端商务人士打造。

中信建投分析，折叠屏手机目前定位高端商务办公人群，左右折叠手机在使用体验上可以实现分屏操作，同时文件阅读体验明显提升。第三块屏幕的加入，使得该机型整体呈现出一个平板电脑大小，为需要经常移动办公的人士，提供了一个新的选择。

CINNO Research数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保持三位数同比增长；国产折叠屏手机上半年累计销量达498万部，同比增长121%。而华为第二季度折叠屏手机市场份额为35.2%，排名国内市场第一。

IDC发布的最新手机季度预测报告显示，预计2024年中国折叠屏手机市场出货量约1,068万台，同比增长52.4%；至2028年，中国折叠屏手机出货量将会超过1,700万台，五年复合增长率达到19.8%。

随着目前折叠屏手机的价格下探以及对于更大屏幕与便携兼顾的不断追求，现在折叠屏手机已经难以满足更多消费者的需求。因此，折叠屏手机需要一次全新的升级。IDC认为，三折叠屏手机不管是从硬件，还是软件生态，以及使用场景上将会进一步推动折叠屏手机市场的发展。

艾瑞咨询则指出，随着折叠屏手机的迅速渗透，关注产品的潜在用户对其充满期待，超九成观望用户表示在下次换机时愿意选择折叠屏手机。观望用户对折叠屏手机品牌的偏好呈现向头部品牌靠拢的趋势，华为成为超半数观望用户的首选。

在苹果长期占据的高端市场份额中，华为正以其科技实力和创新精神，逐步赢得更多消费者的青睐。Ethan Qi 指出，Mate XT对华为的帮助将不仅体现在营收上，更是巩固了华为作为折叠屏赛道技术重要贡献者的地位。