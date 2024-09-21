尽管iOS 18自发布以来饱受网友的热议，但它所带来的一系列更新和改进，却让它成为了近年来最值得升级的苹果系统之一。尤其是相册、主界面和控制中心等板块的可定制化，都让用户眼前一亮。虽然苹果智能的跳票让部分中文区用户感到失望，但iOS 18在界面和功能上的诸多革新，无疑为用户带来了更加流畅和丰富的体验。

动点科技记者在第一时间更新了 iOS18，总结出了以下这些较为明显的变化。

控制中心

首先，iOS 18对整个控制中心的界面进行了全面优化，小型图标设计由原来的圆角小矩形改成了圆形，更加简洁现代，色彩更加鲜明，提升了视觉美感，同时可定制化程度提高，操作可以根据使用者的喜好来调节不同模块大小，更加直观便捷。

需要注意的是，新系统增加了颇具实用性的功能“车辆运动提示”，可以帮助缓解晕车状况。另外增设了开关机界面，无需借助实体键即可完成关机操作。

iOS17

iOS18

设置

今年的设置变化较大，在 iOS17以及前几代的系统设置中，首页下滑即可看到所有 App 依次排列，然而 iOS18 将其改成了设置下面 App 栏的二级菜单，需要点进“App” 才能看到用户手机上全部的 App。

iOS17

iOS18

此外，无线局域网、蓝牙、蜂窝网络、个人热点、辅助功能等栏， 在iOS18的设置中点开后均能看到增加了介绍内容，占据了较多的阅读空间，降低了信息密度，我们认为这个部分没有调整的必要。

iOS17

iOS18

在iCloud板块，界面改动较大，整体条理也更加清晰，也强调了云上贵州的运营，整体信息密度增长。

iOS17

iOS18

iOS 18系统设置中，值得一提的是电池健康和充电设置的改进。在以往的iOS版本中，用户可以选择将充电限制设定在80%，以延长电池寿命。而在iOS 18中，这一功能得到了完善，新增了85%、90%和95%的充电限制选项，以适应不同用户的需求。

iOS17

iOS18

密码

在iOS18 中，密码栏从设置中独立出来，以 App 的形式呈现，更为直观。其中最好的升级点在于增加了以二维码的形式分享Wi-Fi密码，在维护密码安全的同时，也有助于增强与来访者的互动性和便捷性。

iOS17

iOS18

相册

全新相册的升级在近期引发了较大争议，许多网友痛批该应用的变化，希望能回到从前的设计，但笔者觉得此次升级可圈可点，迎合了喜欢定制化应用的用户。

首先，iOS18相册一点开就能看到刚拍的图片（最近项目），比 iOS17 相册的二级菜单更为便捷。其次，新增的自定义和重新排序功能，便于删繁就简，选择自己喜欢的相册模式放到靠前处随时浏览。

iOS17

iOS18（自定义后的相册）

日历

喜大普奔，今年的日历终于整合了提醒事项，且提供了四种浏览方式（如图），大批第三方应用真的要慌了。

iOS17

iOS18

天气

iOS 18 的天气应用程序现在能够识别用户具体所在位置（家或者工作地）的天气并显示。如果不喜欢，也可以在设置-天气中关闭。笔者觉得该升级有些鸡肋，而且有 bug（将工作地点识别为家）。

iOS18

主界面

主屏幕的可定制化是今年系统外观上最大的变化，由于可定制化程度高（不再拘泥于旧有形式，甚至可以将 App 弄成蛇形走位），一度被网友戏称“安卓化”。由此可见，在消费者手机更新换代放缓和硬件升级点有限的当下，苹果也需要通过一些软性升级来留住日益挑剔的消费者，向安卓靠拢并不意味着苹果理念的溃败，更是苹果积极拥抱开放思维，求新求变的具体体现。

值得一提的是，在 iOS18 中，用户只需长按任意应用，即可轻松选择加密该应用，保障隐私安全。这项功能提供了两种加密模式：一种是单纯加密应用，另一种是加密并隐藏应用。

iOS17

iOS18 可隐藏 App 名称的大图标模式

iOS18 深色模式别具一格

iOS18 色卡中随意抽取的颜色，该模式被网友戏称为“毒苹果”

锁屏

可定制的锁屏，对于不想随时用手电筒和相机功能的用户，是一个福音，用户可以选取自己喜欢且顺手的功能放到锁屏上。

iOS17

iOS18

手电筒

iOS18 重新定义了手电筒功能，升级到iOS18后，打开手电筒功能，目前可以控制其光源的强度和半径，细节度和可玩性大大提高。

iOS17

iOS18

Safari

iOS18 的 Safari 升级中，最实用的部分是这个“隐藏干扰项”，点击该按钮，然后选择要过滤掉的页面部分，Safari 浏览器会记忆用户操作，后续重复访问该域时，屏蔽该部分内容。

用iOS18 Safari 中“隐藏干扰项”功能隐藏了苹果官网的教育优惠信息

计算器

计算器的升级堪称史诗级，其中，科学计算器可以随时调出而无需横屏激活，并且终于支持历史记录了；其次汇率转换功能对于经常要去海外的用户非常友好。

iOS18 计算器新增了多项功能

最妙的是支持数学笔记功能（见备忘录）。

备忘录

iOS18 中令我印象最深的是手写数学公式即可出现函数图，该功能很酷，非常利好在校学生，但对大部分打工人来说，有些不明觉厉，聊胜于无。

iPhone镜像

一开始以为该功能会是今年最佳的升级点，但是实际使用发现，手机无法同时与 Mac使用，手机窗口大小难以更改，且使用时 bug 较多，也加剧了iPhone和 Mac的电量损耗，还需要等待其成熟。

iOS18

macOS Sequoia