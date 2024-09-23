为了摆脱对石化产业的单一路径依赖，沙特、阿联酋等石油资源丰富的国家一直在寻求实现经济多元化，并正在努力确立自己在全球人工智能领域的地位。

据《华尔街日报》报道，台积电和三星已讨论在未来几年在阿联酋建造大型新工厂，以助力人工智能计算的激增需求。据悉，台积电的高管最近访问了阿联酋，讨论建造一个工厂综合体，该工厂综合体可以与该公司在台湾的先进设施相媲美。而三星最近则向中东国家派遣了特使，目前讨论还处于早期阶段，《华尔街日报》称，正在考虑的规模项目完成的成本可能超过1000亿美元。

沙特和阿联酋已是开路先锋

今年早些时候，沙特计划创建一个价值400亿美元的人工智能投资基金，正如支付媒体PYMNTS所言，这种基金聚焦于“人工智能重塑行业和推动经济扩张的潜力”。

根据普华永道的一项研究，到本世纪末，中东可能会获得人工智能全球总收益的2%，即约3200亿美元。十多年来，他们一直将半导体行业作为增长机会，现在又盯上了人工智能。Pitchbook的数据显示，过去一年，中东主权国家对人工智能公司的投资增加了5倍。

阿联酋对人工智能的愿景被囊括在其2031年国家人工智能战略中，该战略旨在通过整合人工智能各部门，将该国定位为人工智能的全球领导者。这一战略不仅仅是一个路线图，也是阿联酋利用人工智能的力量促进社会经济增长的前瞻性方法的证明。

2017年，阿联酋成为第一个任命人工智能国务部长的国家，引起轰动。此举凸显了该国致力于将人工智能嵌入政府最高层，确保人工智能政策和倡议得到集中的关注和资源。该国还启动了“智能迪拜”——迪拜未来基金会下的一项倡议，智能迪拜旨在将迪拜转变为世界上最智能、最幸福的城市。人工智能是这一愿景的核心，推动智能治理、高效的资源管理，并提高居民和游客的生活质量。

根据波士顿咨询集团（BGC）的调查，人们对人工智能的了解和兴奋令人惊讶，在开发和部署人工智能解决方案时，商业领袖应该理解而不是低估消费者。总体而言，75%的调查受访者使用过ChatGPT或其他人工智能驱动的工具。数据显示，在阿联酋，91%的居民了解生成式AI，34%的居民使用这些技术。

“GenAI引起了巨大的兴趣，并正在推动企业人工智能战略，并承诺实现许多业务成果。”集团副总裁兼中东、土耳其和非洲区域总经理Jyoti Lalchandani向中东首席信息官解释说：“许多组织开始探索各种支持GenAI的业务用例，特别是大型组织（拥有500多名员工）更加热衷于采用这项新技术，主要是由于竞争压力、财政资源的可用性和支持技能。”

“随着对Gen AI兴趣的增长，组织被迫检查其数据架构和成熟度。这也导致了许多数据现代化项目，其中具有数据生命周期服务能力的专业业务和IT服务参与者开始与不同垂直市场的客户互动。”他补充道。

加速凝聚 AI力量

根据 Pitchbook 的数据，过去一年，中东主权国家对人工智能公司的投资增长了五倍。

今年2月，OpenAI的首席执行官Sam Altman已经同阿联酋等地的投资者会谈，大幅扩大芯片、电力和其他开发人工智能所需的基本投入的生产规模，这些努力最终可能涉及高达5万亿至7万亿美元的投资。

3月20日，沙特计划成立一只高达400亿美元的基金，专注于人工智能领域的投资。该基金将瞄准与人工智能相关的初创企业，以及芯片制造商和正在扩张的数据中心。沙特的这一战略布局预计在2024年下半年开始实施。此外，沙特主权财富基金PIF与知名风投公司Andressen Horowitz正考虑在科技创新的重镇硅谷设立办事处，以便更好地进行投资运营。

5月14日，阿布扎比先进技术研究委员会（ATRC）下属的技术创新研究所（TII），发布了新一代的Falcon 2模型。根据Hugging Face排行榜，这次推出的Falcon 2 11B性能再次超越了Llama 3 8B，与领先的Gemma 7B性能相当，平均性得分仅差0.01。

5月底，沙特阿美旗下的投资基金Prosperity7 Ventures悄然加入了中国生成式人工智能初创公司“智谱AI”的最新一轮融资，成为首家公开支持中国AI领域关键参与者的外国投资公司。

近日，总部位于阿布扎比的 MGX与贝莱德、微软建立了人工智能基础设施合作伙伴关系，以及全球基础设施合作伙伴，旨在为数据中心和其他基础设施投资筹集高达 1000 亿美元的资金。两位消息人士向 CNBC 透露，阿联酋新成立的 AI 基金 MGX 是希望在本周 OpenAI 最新一轮融资中分一杯羹的投资者之一。

据了解，MGX 于 3 月作为专门的 AI 基金推出 ，由阿布扎比的主权财富基金Mubadala和 AI 公司 G42 担任创始合伙人。而大名鼎鼎的 G42 更是无需多言。这家总部位于阿布扎比的公司是阿联酋推动人工智能的核心。今年早些时候，微软公司提供了15亿美元的投资，两家公司宣布计划在当地建立两个中心，以制定人工智能行业标准。

G42上周表示，它将与英伟达合作建立一个气候技术实验室。此次合作的重要性在于，它将通过在阿联酋阿布扎比设立的专项运营基地和气候技术实验室，利用超过100PB的地球物理数据，为相关行业提供定制化的气候与天气解决方案。