动点出海综合外媒报道获悉，越南方面已于日前透露，SpaceX计划在不久后向该国投资15亿美元。媒体称，这笔投资有望推动SpaceX的星链服务（即Starlink）在越南落地。

作为背景，媒体指出，自去年中期以来，SpaceX就希望通过星链卫星向越南提供通信服务事宜同当地政府展开了数月谈判。不过，到了今年2月份，有消息人士表示，这一谈判暂时被搁置。

回到本次投资传言。消息指出，SpaceX在越南部署互联网服务旨在“使教育和防灾工作受益”。而相应的，去年谈判中止的原因主要由于SpaceX在越南成立的公司的所有权问题而受阻——因为越南限制外国人在此类公司的持股比例不得超过一半，而SpaceX希望至少获得该分公司的控股权。

据悉，越南政府正在考虑SpaceX的投资提议，并要求该公司密切合作以完成投资准备工作。

目前，关于本次投资的具体细节并未对外透露，且双方也尚未回应外界的质询请求。

值得一提的是，尽管星链及火箭运载服务尚未进入越南，据透露，SpaceX有供应商位于越南（但并未指出是何服务/产品的供应商）。

另一方面，去年3月份时，越南也迎来了美国“史上最大规模”的商务团的考察，以期从这个“消费市场快速增长”的地区中“探讨投资与销售机遇”——其中，SpaceX也加入了这一考察团，并且该公司在当时就已表示，正寻求向越南和东南亚地区的其他国家出售其卫星互联网服务。

而从这一点出发，就东南亚市场而言，去年七月，“星链”在马来西亚正式推出。而随着这一布局的落地，马来西亚也成为星链在全球范围内的第60个接入国。根据当时介绍，该服务在马来西亚的每月订阅价格为220林吉特（约合374元人民币），提供高达100Mbps的下载速度。

此外，不仅仅是SpaceX，近期，有知情人士表示，谷歌正考虑在越南设立一座大型数据中心。不过，这一计划仍在进行内部谈判，并且也并未透露该计划的投资规模。