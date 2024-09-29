每年的AI 展会和机器人相关的大会上，都能看到咖啡机器人忙碌的身影，取杯、泵水、磨豆、萃取、出杯……不到一分钟，就有一只灵活的机械臂把咖啡送到你面前。这样的场景已经司空见惯，然而，其他工种的机器人上手，到了什么地步呢？

机器人有望取代保安

传统安防体系多依赖于“人防+物防”的组合，然而，面对人口结构老龄化、劳动力成本激增及安保人员流失等挑战，传统模式日益显得力不从心。

在今年的奥兰多举行的全球安全交流(GSX)上，亚萨合莱(ASSA ABLOY)推出了一种新的数字门禁解决方案，该解决方案允许现场安全巡逻机器人自动解锁和打开门禁控制的自动门。这为波士顿动力的机器人提供加强安全监控的能力带来了可能。

据悉，亚萨合莱正在与波士顿动力合作，波士顿动力公司的Spot机器人可以自动巡逻物业周边，如围栏线、外部门和其他位于建筑物外部的关键资产。Spot机器人配备了PTZ工业摄像机、热传感器和音频传感器有效载荷，提供连续监控，将实时数据流传回指挥中心，从而腾出宝贵的人员专注于其他重要的安全职责。然而，Spot靠自身尚没有轻松打开门禁控制门的能力。

通过嵌入式数字访问凭证，通过蓝牙与亚萨合莱集团的HID品牌Signo阅读器进行通信，Spot可以自由地通过兼容的自动门，在设施外部巡逻或通过内部安全的入口，而无需在面板上轻拍“爪子”。波士顿动力的方案曾无数次惊艳观众，却因商业化落地的难题无法解决，而几经易主风波。这一合作意味着波士顿的机器人将在巡逻警卫的领域开辟一席之地。

料理机器人让普通厨师压力陡增

煎饼果子是很多人经常选择的早餐品类。人力操作流程繁多，非常辛苦，有了煎饼果子机器人，就能够选择口味下单，然后煎饼果子机器人便开始进行倒面糊、摊鸡蛋、抹酱料、撒葱花、放薄脆等操作。大约三分钟后，香喷喷的煎饼果子便新鲜出炉。除了煎饼果子，久秉机器人推出的料理机器人还可以制作塔可饼和可丽饼。其还将推出一款现制小笼包的机器人。

乐聚推出的“夸父”人形机器人则能够熟练地炒菜、榨果汁。以自动炒菜任务为例，在盘古具身智能大模型具身Agent框架下，机器人可以自主完成从场景理解、自然语言指令识别、任务规划的具身规划，到双臂协同、自主执行、可泛化操作的具身执行的全流程任务。

对弈机器人释放棋类教育潜能

数月前，商汤发布了元萝卜AI下棋机器人（国际象棋专业版）。该国象机器人在AI和工程机械方面进行了大量专项技术升级和创新，首次在家用机器人上实现了通过机械爪拾取立体棋子，并进行人机对弈、人人对弈、记谱复盘等功能。

2022年8月，商汤AI下棋机器人“元萝卜”正式发布，该产品获得中国象棋协会认证，融合中国传统象棋文化和人工智能技术，面向2亿象棋爱好者用户发售。2023年6月又全新推出“元萝卜AI下棋机器人围棋版”，该产品融合了商汤的AI和机械臂技术，不仅可以满足从启蒙到职业九段的对弈需求，还提供了海量专业AI习题供初学者练习。同时，元萝卜与多家在线围棋平台合作，可实现与数百万人远程在线对弈。此外还内置了可供全家人娱乐的五子棋功能。

陪伴机器人“登堂入室”

近日，蔚蓝科技推出了新一代四足机器人BabyAlpha A2。其首代产品以可爱的外观和突出的多模态表达能力在互联网出圈，可定制（支持性格、音色、爱好的多样化选择）的功能，加上AgentOS智能体操作系统，BabyAlpha显得比一般的机器狗更鲜活：它有自己的日程表，每天可以督促孩子按时起床，刷牙吃饭，看书游戏，到点睡觉。

基于智能体引擎，机器狗可以在你需要的时候待在身边，在你忙碌休息时，也能够自己娱乐、休息。可定制的BabyAlpha也能拥有独特性格爱好、成长经历和情感记忆等完整的智能体能力。

它最能攻略家长的除了陪伴功能，其次应该是绘本功能。由机器狗呈现并讲述高质量、高体验的AI自生成绘本，解放家长。绘本选题覆盖了科普、生活习惯引导、文学和自然科学教育、AI等多个领域，并支持随时打断提问和自动提醒健康视距。

机器人取代更多工种还需要克服哪些困难

阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭在今年的云栖大会上高调表示：“机器人将是下一个迎来巨变的行业。未来，所有能移动的物体都会变成智能机器人。它可以是工厂里的机械臂、工地里的起重机、仓库里的搬运工、救火现场的消防员、包括家庭里的宠物狗、保姆、助理。”

根据工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》指出，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。Markets and Markets则预计到2027年，全球人形机器人市场规模将达173亿美元，复合增长率为63.5%，市场发展广阔。国际著名研究与咨询机构沙利文则在报告中预测，到2030年，中国商用服务机器人出海市场规模将超过50亿人民币。

机器人从科研到实际应用，已经有了颇多进步，不过目前仍面临多重阻碍。一方面，尽管机器人在某些任务上展现了高精度和高效能，但在复杂环境适应、情感交互及灵活应对突发情况等方面仍需突破。例如，保安工作常涉及与人的直接沟通、判断安全威胁等，这对机器人的智能水平和自主决策能力提出了更高要求。好在在大模型的加持下，机器人已经在某种程度拥有了“大脑“，其智能化程度与模型的水平形成强关联。

另一方面，目前，高性能机器人的研发和生产成本较高，这限制了其大规模推广和应用。在保安、厨师等行业中，成本控制是企业考虑的重要因素，也将影响市场接受度。在最新的访谈中，关于Optimus人形机器人的市场定价，马斯克表示，未来第三代Optimus的价格将降至一万美元左右，届时将成为大众能够负担得起的小型机器伙伴。这一机器人不仅能够承担简单的家务，还能陪伴家庭生活。

AI、机器学习、视觉识别等技术的快速发展，使机器人能够执行更复杂的任务，机器人取代特殊工种虽面临挑战，但未来随着技术的不断成熟和成本的降低，机器人将在更多领域实现广泛应用。

正如开普勒CEO胡德波所言，以前的机器人绝大多数是科研使用，离实际落地应用的距离其实非常远，机器人本身要成为一个行业或者成为一个产业，最核心的就是要几百万上千万个去落地应用起来，给社会创造价值，它才会成为一个产业。