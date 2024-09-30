在科技日新月异的今天，人工智能已经成为推动全球科技进步和产业升级的关键力量。而在AI的浪潮中，OpenAI无疑是一颗璀璨的明星。然而，OpenAI近年来的发展路径却充满了争议与波折，这与其首席执行官Sam Altman的科技强人风格息息相关。

Altman以其激进且富有野心的计划，试图结合多方势力，继续拓宽自家的护城河。从计划在全球建立36个新的芯片制造工厂和数据中心，到推动OpenAI向营利性机构转变，Altman的每一个动作都引起了业界的广泛关注。

Altman试图结合多方势力营造一个空前的AI帝国

去年年底，OpenAI首席执行官Sam Altman到访东亚，会见了来自台积电、三星和SK海力士等公司的高管。Altman的计划是在全球建立36个新的芯片制造工厂和数据中心，以推动人工智能的发展，初步设想是让阿联酋资助建设多个芯片制造工厂，每个工厂的成本可能高达430亿美元。

Altman妄图借中东土豪的钱来实现自己的野心无可厚非，但台积电的高管们似乎不愿为此买账。他们在评估过后认为，满足OpenAI计算扩展计划也需要多年的施工时间，即使实施Altman的一小部分想法也会非常危险，台积电高级高管在会后甚至称Altman为“门外汉”。

事实上，Altman引发的不满早有端倪。在台积电2024年年度股东大会上，董事长魏哲家就表示：“Sam Altman，他太咄咄逼人了，我不敢相信。”

Altman还同时访问了韩国，与三星和SK 海力士的高级代表进行了交谈。《纽约时报》表示，谈判因国家安全问题而缩短。

落地前夜，人工智能仍需金钱疯狂堆砌

生成式AI的威力摧枯拉朽，OpenAI推出的ChatGPT，一度被认为是第四次科技革命的先声。Altman一直认为，人工智能就将像电力一样，随着人工智能变得越来越容易获得，人们会找到更多更好的方法来使用它。

但事实上，领先的科技公司还没有找到人工智能的杀手级应用。微软的Copilot失误和延误有据可寻。同样，苹果引以为傲的苹果智能，暂时只有英文版本，甚至功能不全，尚不堪大用。其他语种的支持更是望穿秋水，大概率要明年才会予以支持。然而大模型训练的烧钱有目共睹，高昂的算力成本和人力资源消耗，在没有明确的落地场景之前，这些站在科技皇冠上的初创企业只能疯狂寻求巨额的投资，来维持领先优势。

据 The Information 报道，美国 AI 初创公司 Anthropic 已经开始与投资者洽谈新一轮融资事宜。一位现有投资者透露，Anthropic 新一轮融资后估值可能达到 300 亿至 400 亿美元，大约是今年初完成一轮融资后估值的两倍。Anthropic 主要依赖于旗下生成式 AI 聊天机器人 Claude 获得收入，被视为 OpenAI 最大的初创企业竞争对手。

这样的竞争之下，野心勃勃的Altman自然不甘示弱。OpenAI一直在向潜在投资者分发文件，希望筹集70亿美元资金，将公司估值提升至1500亿美元，这将是私营科技公司有史以来最高的估值之一，本轮融资最早可能于本周完成。另外，微软、苹果和英伟达也一直在谈判参与这一轮投资。据知情人士透露，微软预计将投资约10亿美元。融资谈判尚未完成，参与者和投资金额可能会发生变化。

据外媒获得的财务文件，OpenAI 8月份的月收入达到3亿美元，自2023年初以来增长了1700%，OpenAI预计今年的年销售额约为37亿美元，并预计其收入将在明年猛增至116亿美元。

但金融专业人士分析，在支付运营服务相关成本以及员工工资和办公室租金等其他费用后，OpenAI预计今年将亏损约50亿美元。这些数字不包括向员工支付股权薪酬，以及文件中未充分解释的其他几笔大额支出。而如果OpenAI在两年内未能转为盈利企业，其融资将转换为债务。

精于算计的苹果出于对风险的衡量，据悉或已退出参与OpenAI融资轮的进一步谈判，不失为一种稳妥之举。《纽约时报》强调了OpenAI令人难以置信的雄心勃勃的计划有很多不确定性。各家投入与收益的诸多细节仍然模糊不已。然而，阿联酋科技投资企业MGX等公司，以及微软、英伟达等科技巨头，仍在与OpenAI进行谈判。

重组后的绝对掌控力是对科技强人的致命吸引

非营利组织优先考虑社会利益而不是经济利益。如果营利方偏离了这一使命，非营利方可以进行干预。这是此前OpenAI纠偏机制的独特性和迷人之处。然而去年“宫变”的胜利者Sam Altman并不愿安于现状。

本月25日有多名知情人士披露，OpenAI正拟定重组方案，摆脱现有非营利性董事会控制，将公司变成一家营利性企业。

要求匿名的知情人士当天告诉路透社，此举旨在增强OpenAI对投资人的吸引力。OpenAI转为营利性公司后，现有董事会仍将保留，并持有公司少数股份，而首席执行官Sam Altman将首次获得公司股份，公司重组后这部分股票估值可能高达1500亿美元。尽管该传闻已被Altman本人否认。

路透社25日称，作为人工智能领域最重要的企业之一，OpenAI此次重组意味着公司治理架构重大转变，甚至可能影响该公司今后管控人工智能风险的方式。路透社称，这样做可能会受到投资人欢迎，但可能引发关心人工智能安全的人士担忧：OpenAI是否有足够治理能力在追求“通用人工智能”过程中自我担责。

事实上，围绕OpenAI是否应更趋商业化、推出可带来利润的产品，该公司内部长期意见不一，这一矛盾在去年11月首席执行官 Altman数天内被罢免又重新掌权的风波中集中爆发。OpenAI联合创始人兼首席科学家Ilya Sutskever在“宫变夺权”失败后于今年5月离开了OpenAI，深具责任感的他，无法放任公司走向无限趋利的泥淖，毅然决定离开这家他付出了颇多心血的公司并另起炉灶。

重组消息曝出同一天，去年11月短暂出任临时首席执行官的首席技术官Mira Murati宣布将离职。同天，首席研究官Bob McGrew和副总裁Barret Zoph表示，他们也会离开。在Murati宣布离职消息后，Altman在X的帖子中显得云淡风轻，称领导层的变化是“公司的自然组成部分”。

结语

Altman以其坚定的信念和激进的计划，试图引领OpenAI走向一个全新的高度。然而，在这一过程中，OpenAI也面临着技术、资金、治理等多方面的挑战。如何在保持创新活力的同时，确保公司的稳健发展，成为接下来Altman和OpenAI团队需要深思的问题。

未来，随着AI技术的不断发展和应用场景的不断拓展，OpenAI有望在Altman的引领下，实现更大的突破和飞跃。但同时，也需要警惕“一言堂”可能带来的风险与隐患，OpenAI的商业化成功不断突破固然可喜，不过其由心系全人类的科技前瞻机构向一位强大的高管控制的传统科技公司的转变，多少还是有些令人惋惜。克制审慎的发展，在Altman治下的OpenAI，似乎再难两全了。