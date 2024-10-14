星纪魅族的 Lucky 系列成为魅族继数字系列、Note 系列之后的全新手机产品系列，其定位为颜值实用，与主打全能旗舰的数字系列和主打性能旗舰的 Note 系列，构成了更为全面细分的魅族手机产品矩阵。

不久前，魅族发布了Lucky系列的首款产品Lucky 08，该机拥有星耀白、陨石黑两种配色，动点科技拿到了星耀白这一款，现在就来和大家分享下这款手机的使用感受。

别样外观

该机最吸引眼球的在于其后盖设计。后盖呈现一种贝母的质感，机身背面传感器、镜头、闪光灯之间设计出行星间的多轨排列组合。在空间层次感上，主摄、辅摄、闪光灯有着不同的高度差，主摄周围圆环则悬浮在整个圆形空间内，在 4 个同轴的圆环之上，1000 多道同心星芒纹理分层扩散，在不同的光线下有着不断变幻的闪耀效果。据了解，从设计理念到最终落地，期间共经过 39 次设计图修改，87 次打样和工艺调整。

魅族 Lucky 08 采用一块 6.78 英寸的直屏，考虑到魅友对于白色前面板的喜爱，在魅族 Lucky 08 身上，魅族依然延续了白面板的经典风格。在正面屏幕观感上，该机正面边框采用 1.75mm 极窄物理四等边设计，屏占比达到了93.55%。在全域湿手触控技术的加持下，还可以应对包括雨滴、湿手、手汗以及日常生活中的泼溅情况。

魅族将 21 Note 同款的“如然护眼”技术下放到 Lucky 08，该机屏幕已通过 SGS 低蓝光无频闪认证，具备低亮 2160Hz 高频 PWM 调光、硬件级低蓝光、类 DC 调光、全局原生 SVM<1 等屏幕指标，能够有效保护用户视觉健康。全新的 U8 低功耗护眼发光材料，不仅减少了屏幕对眼睛的蓝光伤害，保护用户视力，而且还能有效降低屏幕的能耗。

信号与续航

信号是手机的基本功，信号好坏直接影响了用户的使用体验。魅族 Lucky 08 拥有双频 GPS 信号，可显著提升导航定位精度，与单频GPS相比，双频GPS的定位精度通常能提高约30%以上。同时通过三频北斗信号加持，魅族 Lucky 08 能够拥有更高的定位可靠性、数据预处理能力和容错能力。

无界天线系统 2.0 通过优化中置天线布局和信号管理，信号上得到了显著增强，尤其是户外工作模式，带来了包括网络信号增强、屏幕亮度增强、自动免提接听等全面增强的使用体验，能帮助户外工作者如网约车司机、外卖小哥扫清障碍。该功能暂未上线，后续将通过 OTA 方式升级实现。

续航是当代手机用户最关心的问题之一。当下，摄影录像、游戏、AI功能的需求只增不减，用户希望现有手机能够做到不过度增加重量的情况下保证一天使用的续航能力。这款手机采用了 6000mAh 超大容量电池，这也是魅族迄今为止最大的手机电池容量。官方称其可做到最高将近 18 天的持续待机，持续通话可达 42.5 小时，并且可在 5G 网络下连续畅玩王者荣耀游戏在7 个小时。

在实际测试下，通过这块 6000mAh 大容量电池的加持，魅族 Lucky 08 可满足较高强度的全天使用，不玩游戏甚至可以用一天半。该机配备的AI 全链路续航优化技术，还能够智能分析用户的使用习惯和场景，合理分配手机电量。在不同的使用状态下，确保关键功能的稳定运行，同时最大限度地降低电量消耗，尤其是在屏幕亮度调节、后台应用管理等方面。

拍照样张展示

魅族 Lucky 08 搭载 1 亿像素 1/1.67 英寸主摄像头，配置不是顶尖，但成片效果还不错。日常记录生活，发发朋友圈已经够用了。

静物

光影

一倍镜头

两倍镜头

夜景

远景

AI便捷生活

针对广大用户在 AI 功能使用上不够便捷的痛点，魅族 Lucky 08 专门定制多功能 AI 按键，为用户带来全新的操作体验。多功能 AI 按键具有直观高效、简化操作步骤、一键激活预设功能等特点。通过多功能 AI 按键，可快速实现包括一键搜索、一键打车、一键识曲、一键微信视频等多种自定义使用场景在内的多种实用 AI 功能。

AI 加持下的笔记 APP，支持文字写作及内容编辑辅助，不仅能够帮用户生成文章、待办事项、社交文案议程；支持进行笔记内容总结、翻译和纠正。我们在AI笔记的帮助下生成了一份苏州园林的简介，同时在APP内将最后一段轻松转译成了英文。为了检验其纠错能力，我们改动了文末的两个词，使其不符合中文表达习惯，在AI笔记中纠正功能的帮助下，智能纠正了语言表达错误，使其连贯通顺。

而通话总结功能是测评中比较惊喜的地方，通过 AI 全局录音，即便是冗长的，数据繁多的语音会议内容，也可以借助 Lucky 08 的通话录音摘要功能，迅速理清思路。

AI 比价也是非常具备实用性的功能，目前手机自带方案为“链接比价”，即通过识别网址、淘口令或者京东地址，实现比价功能。“任务机器人”功能可让手机实现快速理解操作需求，自动高效完成交代的日常任务。这两个功能后续将通过 OTA 方式升级实现。

总结

生成式人工智能的发展，为智能硬件的革新提供了动力。作为魅族 Lucky 系列的首款 AI 手机，Lucky 08 能够为用户提供更加智能化、便捷化的使用体验。目前，该机已经上市，起售价1599 元，最高配置售价 2099 元，整体价位还是比较亲民的。