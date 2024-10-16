科技狂人马斯克曾将特斯拉的Robotaxi称作是“交通行业革命”。

10月11日，在特斯拉举办的“Robotaxi Day”活动上，特斯拉宣布将推出一款名为Cybercab的Robotaxi和命名为Robovan的无人驾驶多功能车。Cybercab是一辆双门轿跑，但惊喜之处在于没有方向盘和踏板，非常“未来”。马斯克称Cybercab的车辆成本预计将低于3万美元，交通成本约为0.2美元每英里，将于2026年或2027年投入生产。

特斯拉模式

在硬件上，CyberCab将使用纯视觉方案，即通过摄像头和机器学习实现自动驾驶，与Model系列乘用车的FSD方案一致。据了解，截止到2024年第二季度，特斯拉FSD完全自动驾驶能力已累计行驶超16亿英里（约25.74亿公里），随着特斯拉保有量和行驶里程的不断提升，该训练数据还将加速增长。

马斯克则自信满满地认为，自动驾驶车辆的安全性会是人类驾驶的10倍甚至更高。特斯拉2024年第二季度行车安全报告显示，目前特斯拉Autopilot自动辅助驾驶系统已经让行车安全水平达到了普通驾驶的10.3倍。现在，用户可以率先在S3XY车型上感受特斯拉智能驾驶实力，并且每一辆特斯拉都拥有通过OTA远程软件升级到更先进自动驾驶软件的配置和能力。

值得一提的是，最新版的特斯拉FSD是一个“端到端”系统，通过神经网络进行车辆控制，这意味着其会拥有持续学习的能力。但这并不表示FSD就十分完美，即便特斯拉的车辆可以在特定条件下变道、导航、停车，依然需要驾驶员时刻保持警惕。TED主席和首席演讲教练Chris Anderson曾表示，在每天1.5小时的通勤过程中，特斯拉会三四次脱离自动驾驶。

有“无人驾驶教父”之称的安东尼·莱万多夫斯基（Anthony Levandowski）在接受采访时称：“数以百万计的特斯拉汽车不断发出提醒，将他们的数据反馈给特斯拉来改进产品，这最终将成为真正的差异化因素：你拥有最丰富、最一致的数据，可以随着时间的推移不断改进。”与此同时，他希望特斯拉在自动驾驶技术上提供更多实质性内容，少一些炒作。

今年三月，负责对汽车进行安全评级的美国公路安全保险协会(IIHS)在报告中称，特斯拉的Autopilot以及其他九家汽车制造商的辅助驾驶系统都获得了“较差”评级，尽管它们在IIHS测试的某些要素上都获得了“良好”的分数。而在2023年12月，特斯拉曾因 Autopilot 系统的安全问题召回了超过200万辆汽车。

杰富瑞（Jefferies）的分析师表示，马斯克没有提供特斯拉自动驾驶技术取得进展的“可验证证据”，这“使得我们难以评估马斯克在大会上概述目标的可行性，因为目前还没有使用仅凭视觉的方法实现更高水平自动驾驶的先例”。

各大厂商划分Robotaxi领地

方舟投资管理公司(Ark Investment)的凯西·伍德认为，自动驾驶出租车网络将是一个赢家通吃的机会。

据招聘平台信息，小鹏汽车正在招聘Robotaxi运营总监和资深产品运营经理。小鹏汽车董事长、CEO何小鹏也表示，明年下半年将在量产车上实现对标海外一流Robotaxi的软件使用体验，计划2026年正式推出Robotaxi。

广汽旗下的Robotaxi出行平台如祺出行则在招股书里表示，商业化Robotaxi业务仍在初始阶段，市场参与者仍在探索及优化商业模式，现阶段的收入未必反映未来的Robotaxi业务，预计2026年Robotaxi的单公里成本将低于有人驾驶网约车服务，届时Robotaxi将逐步开始普及。

2024年5月，文远知行货运车Robovan获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”；6月，文远知行小巴在新加披开通了首条装量产公开道路L4级自动驾驶小巴载人运营路线。另外，文远知行的无人驾驶扫路机S1已在东莞、汕头等地开启规模化的商业应用；同时公司与Uber达成合作，将自动驾驶汽车引入Uber平台，年内将首先在阿联酋启动运营。

10月14日，小马智行宣布与高德达成合作，小马智行自动驾驶出行服务接入高德广州出行平台，通过高德地图App及相关小程序，用户可以在广州南沙区体验无人驾驶出行方式。目前，其自动驾驶出行服务已经覆盖北京（亦庄、大兴机场）、上海（嘉定）、广州（南沙）、深圳（前海、宝安、南山），并在北京、广州、深圳实现无人驾驶商业收费。

而屡屡引发社交媒体热议的萝卜快跑，业务量也开始增大。根据百度2024年5月公布的第一季度财报，萝卜快跑供应的自动驾驶订单约82.6万单，同比2023年增长25%。截至2024年4月19日，萝卜快跑已累计为公众提供超过600万单的自动驾驶出行服务。2024 年第二季度，萝卜快跑供应的自动驾驶订单约 89.9 万单，同比增长 26%。截至 2024 年 7 月 28 日，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过 700 万单。

需要明确的是，不同于特斯拉FSD，百度的萝卜快跑采取了多传感器融合方案，结合激光雷达、毫米波雷达和摄像头以提升环境感知能力。激光雷达提供了精确的3D环境建模能力，能够更好地应对复杂的城市场景和天气变化。这种方案在感知精度上占据优势，更适合应对高密度的城市交通，但硬件成本较高，对规模化生产有一定限制。

今年7月，国泰君安发布研报称，萝卜快跑在11个城市开放载人测试运营服务，并在北京、重庆、深圳、上海等地开展无人驾驶出行服务测试，有望在不久的将来实现无人驾驶网约车商业模式盈利。

在大洋彼岸的美国，起步早、经营时间长的Waymo于8月对外透露，公司每周提供超过10万次付费服务，较5月份增长了1倍多。目前，Waymo在旧金山、洛杉矶、菲尼克斯及奥斯汀等城市已部署约700辆自动驾驶汽车。

瑞士再保险最近主导的一项研究表明，在超过 380 万英里的行驶里程中，Waymo 驾驶员将财产损失保险索赔的频率降低了 76%，并完全消除了与人类驾驶员相比的人身伤害索赔。”

Robotaxi距离商业化还有哪些路要走

罗兰贝格在今年年初发布的《2024自动驾驶出租车（Robotaxi）商业化趋势展望》白皮书中提出，Robotaxi实现商业化的五大核心要素包括政府监管、技术、成本、运营及服务、市场接受度。

美国自动驾驶汽车公司Cruise Automation的创始人凯尔·沃格特（Kyle Vogt）在X上发了一个长贴，从车辆故障、碰撞检测、人工智能的覆盖范围、急救人员、连接中断、传感器清洁、降级状态、拥堵控制、紧急车辆检测、长尾检测、责任、监管许可、恶劣天气、靠边停车、当地法律等方面，指出了新robotaxi公司需要注意的15个关键点。

如祺出行副总裁孙雷在近日举办的“2024车路云50人年度发展论坛”上表示，当前Robotaxi服务很难同时实现足够安全、运行区域足够大和经济性足够高三个目标。混合运营是Robotaxi规模化落地的有效路径，可以通过有人驾驶网约车和Robotaxi混合运营实现最优平衡。

此外，在这个过程中，车路云一体化建设对于无人驾驶也至关重要。无人驾驶技术的发展是智能化交通系统的重要组成部分，而车路云一体化是实现这一目标的关键基础设施。车路云一体化是指车辆、道路和云端平台的协同工作系统，通过融合车辆、路边设施及云端的数据，为无人驾驶车辆提供更全面、更准确的环境感知图像和决策支持。

在这个系统中，车辆通过高精度传感器和先进算法实现自主驾驶，道路通过智能化设施提供实时道路信息，云端平台则负责处理和分析数据，为车辆提供支持和服务。这种协同工作能够显著提升无人驾驶的安全性和可靠性，因为它不仅依赖于车载传感器，还通过路边设施和云端的支持大大扩展了感知范围和数据处理能力。随着技术的不断进步和政策支持，车路云一体化有望在未来智能交通中发挥重要作用，推动无人驾驶技术进入新阶段。

美国就在今年发布的C-V2X车联网国家部署计划中，提出在2024年至2036年总共12年时间内，分为短期、中期、长期三个阶段，在美国全国加速C-V2X车联网全国部署。目标至2036年，建成覆盖美国全国范围的C-V2X蜂窝车联网，高速公路实现100%覆盖，75个大型主要城市十字路口覆盖率达到85%，其中大多数地区能够提供弱势交通参与者安全服务。

当前，我国的车路云一体化产业链已初步形成，生态系统逐步完善。截至2024年8月，国内已建设17个智能网联汽车示范区、7个国家级车联网先导区、16个双智城市和20个车路云一体化试点城市，开放测试示范道路超过22000公里，发放测试牌照超过5200张，累计测试总里程达8800万公里。

总结

随着特斯拉Cybercab的惊艳亮相，Robotaxi再次成为公众关注的焦点。从特斯拉的自信布局到各大厂商的积极布局，自动驾驶出租车领域正迎来前所未有的发展机遇。然而，Robotaxi的商业化之路并非坦途，需要跨越技术、成本、监管和基础设施建设等多重门槛。

在这场交通行业的革命中，谁能率先突破瓶颈，实现安全、高效、经济的Robotaxi服务，谁就能赢得市场的先机。马斯克的野心能否由Robotaxi撑起，还需时间来验证，但无人驾驶的未来已来，让我们共同期待这场科技带来的变革。