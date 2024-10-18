近年来，英特尔作为全球领先的芯片制造商，其市场表现却日益显示出疲态。随着苹果全面转向基于ARM架构的Apple Silicon，以及高通、微软等巨头在ARM芯片领域的积极布局，英特尔的传统X86芯片业务正面临前所未有的挑战。

与此同时，被寄予厚望的代工业务仍在亏损中，裁员力度也是空前。且10月16日下午，中国网络空间安全协会官微发表了题为《漏洞频发、故障率高，应系统排查英特尔产品网络安全风险》一文，详细陈述了英特尔“五大问题”，并建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查。这在国内大力吸引外资的氛围下很不寻常。

可预见的市场收缩

由于英特尔对于苹果产品更新计划的拖累，苹果在2020年宣布Mac系列从英特尔芯片向自己设计的基于ARM架构的芯片过渡。而今已经基本在Mac的各大产品线剔除了英特尔的芯片。

苹果和英特尔的合作始于2005年。近年来，苹果移动芯片的速度和功率效率迅速提高，而英特尔芯片的改进步伐却有所放缓。从2018年第三季度至2019年，英特尔甚至经常缺货，且性能的更新幅度不及苹果预期。与此同时，与基于英特尔X86架构的Mac相比，基于ARM架构的芯片将具有多项优势，例如更快的性能和更低的功耗。而且基于ARM的芯片还将利用人工智能显著提高图形性能和应用程序速度。

随着苹果全面转向基于ARM架构的Apple Silicon，以及高通在ARM芯片上取得的进展，X86芯片厂商遇到更大挑战。2023年 9 月，苹果与 ARM 签署了一项协议，有效期至 2040 年甚至更远，确保在可预见的未来能够使用其最新的指令集授权，该架构用于其 iPhone 和 Mac 芯片。这份多年期许可协议也将为 ARM 带来稳定的营收。

据报道，英特尔公司500多亿美元的全球年收入，近四分之一来自中国市场。2021年英特尔公司的CPU占国内台式机市场约77%，在笔记本市场占约81%；2022年英特尔在中国的x86服务器市场份额约91%。

但是近日，半导体研究机构 TechInsights发布了一份最新的研究报告指出，预计到2025年，基于Arm架构处理器的笔记本电脑将占据全球笔记本电脑出货量的20%，到2029年将达到40%。如果以销售额来计算，得益于苹果笔记本电脑的高售价，预计到2029年，Arm笔记本电脑的营收将占据整个笔记本电脑市场销售份额的52%。

此外，高通在今年也推出了新一代面向AI PC市场的骁龙X系列处理器，开拓Windows PC市场；微软也与高通合作携手PC厂商，推出了“Copilot+ PC”；传闻联发科也将与英伟达合作推出AI PC芯片，进军Windows PC市场。这些也将进一步推动基于Arm处理器的笔记本电脑的市占率。

安全漏洞问题频发，可靠性受质疑

2023年8月，英特尔CPU被曝存在Downfall漏洞，该漏洞影响英特尔第6代至第11代酷睿、赛扬、奔腾系列CPU，以及第1代至第4代至强处理器。实际上，早在2022年，就有研究者向英特尔报告过该漏洞，但英特尔在明知漏洞存在的情况下，还持续销售有漏洞的产品，直至漏洞被公开报道，英特尔才被迫采取漏洞修复措施。

其后，英特尔CPU又先后曝出Reptar、GhostRace、NativeBHI、Indirector等漏洞。

中国网络空间安全协会指出，从2023年底开始，大量用户反映，使用英特尔第13、14代酷睿i9系列CPU玩特定游戏时，会出现崩溃问题。游戏厂商甚至在游戏中添加了弹窗处理，警告使用这些CPU的用户。视觉特效工作室ModelFARM的虚幻引擎主管和视觉特效负责人Dylan Browne发帖说，其所在公司采用英特尔处理器的电脑故障率高达50%。

2024年7月，英特尔才发布声明，对于CPU频繁崩溃事件给出了解释，承认由于错误的微代码算法向处理器发出过高的电压请求，导致了部分第13、14代处理器出现不稳定现象。有专业人士推测，其根本原因是英特尔为了获得性能提升，重获竞争优势，而主动牺牲产品稳定性。

大裁员以实现财务目标

英特尔CEO 基辛格（Pat Gelsinger）最初于今年8月提出了裁减公司15%的员工的通知，共计约1.5万人，为英特尔有史以来最大规模裁员，理由是需要采取重大行动来应对不断恶化的财务状况。

最近的裁员则涉及该公司位于俄勒冈州、亚利桑那州及加利福尼亚州等美国多个核心区域的2000多名员工。根据美国《工人调整和再培训通知》（WARN）法案的相关规定，英特尔已向这些员工发出了正式通知。

具体来说，英特尔位于俄勒冈州的1300名员工、亚利桑那州的385名员工以及加利福尼亚州的319名员工将面临解雇。此外，英特尔已经通知德克萨斯州相关部门，计划在其奥斯汀分支机构裁员251人。

基辛格在9月中旬发布了最新消息，表明该公司已经通过提前退休和自愿买断计划削减了超过半数的工作岗位。然而，为了实现其财务目标，公司仍将实施进一步的裁员措施。

不明朗的被收购计划

美国彭博社16日报道，美国通信技术及芯片研发企业高通公司可能等到11月初美国总统选举结束后，再决定是否收购芯片行业巨头企业英特尔公司。

高通9月就收购意向初步接触英特尔。但根据以往惯例，强强联合的大企业势必将面临美国等全球多国监管部门的审查。因此等到美国新总统宣誓就职后再决定如何行动才是明智之举。

另外，英特尔是美国重振本土芯片制造业的重点企业。英特尔如果实现其全部建厂计划，将有资格依据美国2022年8月颁布的《芯片与科学法》，获得最大额度补贴。但英特尔4月提交美国证券交易委员会的文件显示，其芯片代工业务2023年亏损达70亿美元。

今年8月初，英特尔在公布了糟糕的第二季财报及裁员计划后，英特尔单日股价暴跌超21%。基辛格的“IDM 2.0”战略虽然野心勃勃，但是芯片代工业务投资成本高、工厂建设周期长，且其想要聚焦的先进制程制造能力与台积电还有差距。

市场研究机构Mercury Research公布的2024 年第二季度数据显示，与去年同期相比，AMD在服务器、台式机和移动三个主要 CPU 类别中的市场份额都增长了几个百分点，相比之下英特尔则均有所下滑。尽管在X86 CPU市场当中，英特尔依旧占据约70%的市场份额，但是“AI数据中心”的机遇已经错失了。

结语

英特尔正面临市场收缩、聚焦业务增长不力的局面，且频发的安全漏洞又将导致网络安全审查和消费者信心下挫，这无疑给其未来发展带来了巨大的不确定性。尽管英特尔正在通过裁员、战略调整等方式努力应对挑战，但在竞争日益激烈的芯片市场中，其能否成功转型并恢复市场领先地位，仍不明朗。