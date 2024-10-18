据外媒报道指出，2021年至2024年6月30日期间，包括数据中心活动、云计算和数据托管类别在内，马来西亚投资发展局（MIDA）已批准了12个数据中心投资项目，投资额达902亿林吉特（约合209亿美元）。

据悉，在这些获批项目中，已经有6个（柔佛州4个、雪兰莪州和吉隆坡各1个）项目完工并投入运营，其投资总额达689亿林吉特（约合159.9 亿美元）。

马来西亚方面表示，在所有12个项目中，另有6个处于不同阶段的规划或建设状态——其中，有1个项目位于森美兰州、2个项目位于雪兰莪州、3个项目位于柔佛州。

相应的，上月时候，有报告指出，马来西亚仍是东盟地区中的重要数据中心增长市场。报告称，该国有望成为增长速度第二快的数据中心市场，仅次于印度，领先于澳大利亚和日本。

此外，另有机构在近期的报告中表示，马来西亚有望成为东盟地区最大的数据中心枢纽——未来四到五年内，该国预计将有4GW的数据中心投入使用。

值得一提的是，作为马来西亚近期以来获得大规模数据中心建设承诺的体现之一，本月早些时候，谷歌在该国动工了其首个数据中心和云区域（位于雪兰莪州）。据了解，包含该设施在内，谷歌将在马来西亚投资20亿美元。

此外，就在不久前，甲骨文也宣布，将在马来西亚投资65亿美元建设公共云区域，以满足该国对人工智能和云服务快速增长的需求。

展望未来，有数据预测，到2025年，在价值57亿美元规模的东盟数据中心市场中，马来西亚、新加坡、印尼三国预计将占据其74%的份额。