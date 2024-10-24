据报道，泰国商业部长Pichai Naripthaphan本周接受彭博社采访时透露，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋将在今年12月访问曼谷时，公布其在泰国的投资计划。不过，Pichai目前拒绝透露更多细节。

Pichai称，英伟达的投资会带动供应链各环节的相关投资，有望给泰国带来更多资金。

媒体指出，泰国一直在与邻国争夺科技巨头的投资，英伟达的投资无疑为泰国经济注入一剂强心针。据悉，近年来，泰国已获得亚马逊、谷歌和微软数十亿美元的投资，用于建设数据中心和其他云基础设施。并且近期，有传言指出，字节跳动子公司BytePlus也正考虑在泰国建数据中心。

回到本次传言。作为背景，继与新加坡和马来西亚的合作动作之后，就东南亚而言，今年4月，有印尼官员称，英伟达将与印尼电信公司Indosat Ooredoo Hutchison（Indosat）展开合作，计划于今年在中爪哇省梭罗市动工打造一家人工智能中心。据了解，该中心或将由电信基础设施或人力资源中心组成，且两家公司已承诺为此设施投资2亿美元。

随后，越南科技巨头FPT宣布，将通过与英伟达合作在当地投资2亿美元建设一座AI工厂。此外，FPT也表示，已经同英伟达建立了战略合作伙伴关系，从而为越南和FPT所有业务领域的客户提供一站式人工智能及云服务（包括人工智能产品、GPU基础设施、技术专家、领域专业知识）。