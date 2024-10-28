随着科技的不断发展，智能手机已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。作为极具影响力的硬件制造商，华为去年高端系列凭借Mate60系列重新回到大众视野。近日，有关华为Mate 70系列的最新消息不断传出，引起了广大消费者的关注和期待。据悉，这款新机将于下月中旬正式亮相，根据已经爆料出来的信息，它究竟有哪些亮点值得我们期待呢？

最新爆料集锦

据最新曝光，华为Mate 70系列同样拥有四大版本，与去年同样，分别是标准版本、Pro版本、Pro+版本、RS非凡大师版本。最让人期待的还是Pro版本，毕竟是高配的起点。同时，华为Mate 70 Pro的真机已曝光，外观致敬Mate50，后盖采用了统一色彩，正面依旧采用三打孔屏，屏边有望采用四边全等微曲面屏设计。

新一代麒麟芯片可能会重点升级工艺制程和性能。Pro版本所搭载的屏幕是京东方的2K屏，大小在6.8英寸左右，支持2160Hz PWM调光、120Hz刷新率。同时，新机采用了新一代昆仑玻璃，再加上超可靠玄武架构加持，抗摔能力、抗挤压能力、抗冲击能力都将得到大幅度提升。在防水方面，有望配备IP69级规格。

博主@厂长是关同学 月初发文透露，“如果消息没错的话，华为Mate70系列新搭载的麒麟芯片单纯造价费用大概1100-1300RMB之间，这个价格是非常昂贵的，并且这次华为Mate70系列其他部分配件价格也都是选择了价格比较贵的部分，比如屏幕，cmos大底，电源管理芯片等，总体造价会比苹果16系列高出接近30%左右，但是售价却不会比苹果贵，下月中旬左右就要来了（数据部分仅供参考，以实际为准）。

博主@数码闲聊站 表示：某厂新旗舰的工程机看到了，居中3D人脸的等深四曲屏，两个都是常规大尺寸， 金属直角中框+电源键指纹，后置居中类椭圆镜头+单潜望镜，电池盖设计没有金属材料，估计是新处理器能效提升更大，不需要大量散热材料（数据部分仅供参考，以实际为准）。

博主@智慧皮卡丘 则爆料，华为Mate70也是直角中框，侧边指纹电源按键。但新麒麟芯片将会是标配，而且3D人脸识别解锁也是标配，相机模块组会很薄。电池容量虽然没有达到6000毫安以上，但功耗优化不错。

影像方面也是悬念不大，估计华为这次可能用了新型的潜望式镜头或自由曲面镜片技术。这种技术通过改变光线路径或优化镜片形状，在保持焦距不变的情况下，能显著减小镜头的厚度。据说Mate70的主摄像头会使用国产豪威科技的OV50K大底传感器。

原生鸿蒙助力华为硬件体验突破

据了解，10月22日，华为原生鸿蒙操作系统正式发布，这也是继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统。

据介绍，此前已经发布过的鸿蒙系统，由于系统底座仍使用了部分AOSP开放源代码，而不得不兼容部分安卓应用软件。而此次发布的原生鸿蒙，实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全特性等提升显著，也实现了国产操作系统的自主可控。

余承东在发布会上表示，HarmonyOS NEXT 5.0流畅度提升30%，续航提升56分钟；连接速度提升3倍，连接设备数量提升4倍，功耗降低20%。目前已有超过1.5万个鸿蒙原生应用和元服务上架，且原生鸿蒙APP迭代迅速，几乎达到了一天一个版本的速度。通用办公应用覆盖全国超过3800万个企业，数千个政企内部办公应用加速上线。

据了解，原生鸿蒙实现了手机、平板、汽车座舱等多设备、多场景的互联互通。原生鸿蒙基于全新分布式软总线，通过软硬端云协同，在更低功耗下跨设备连接速度可提升三倍，最多可同时连接四台设备，可实现跨设备互通扫描、跨设备互通图库、跨设备剪贴板等多种跨设备体验。届时随着体验不断完善，有望促进华为硬件的销量。

可以肯定的是，华为Mate70系列出厂时将搭载全新的HarmonyOS NEXT系统，该系统在系统端口设计上大概率不会提供过多设备的零部件信息。或许是为了应对当前复杂的国际形势，华为一直对新研发的麒麟芯片等信息三缄其口。

结语

总的来说，华为Mate 70系列无疑是四季度最受瞩目的旗舰手机。从外观设计到内在配置，再到影像技术和操作系统，都将有多项变化或突破。特别是其搭载的原生鸿蒙操作系统，更是生态突破和重新整合的“大戏”。虽然目前华为官方对这款新机的具体细节尚未多言，但其蛛丝马迹依旧引发遐想，就让我们拭目以待吧。