在AI热潮的加持下，对移动营销领域来说，变化成为了一种更为明显的趋势。

在日前举办的第17版《广告平台综合表现报告》媒体沟通会上，营销衡量与体验管理平台AppsFlyer大中华区总经理王玮表示，过去的一年中，AI技术的兴起对行业和社会产生了巨大冲击，使之成为移动营销领域继“苹果隐私新政”和市场环境变动之下的又一个不可忽视的影响因素。

他指出，客观上来说，对那些迎合了这一趋势的广告主而言，AI确实带来了一定的“益处”——几乎每家广告主都会在素材生成或跟设计师共同创作的层面上引入现成的AI工具（或者自研一些开源工具）。于此，如果每家都在用AI，这就意味着，大家肯定看到了它的好处，不只是简单的跟随现象，因为跟随只能持续一段时间，不会永远如此。

”最近这一年，AI的覆盖面更广了，所以至少在素材相关的效率层面上是有明显提升的。但最后是否能真正地在整个成本或者ROI的层面达到特别明显的效果，可能不好归因。不过至少在素材方向上应该带来了比较正面的ROI的提升。”

但需要注意的是，就宏观环境表现而言，王玮认为，今年上半年开始，行业已经显现出回暖迹象。再加上考虑到近期美联储的降息以及国家出台的一揽子经济刺激政策，整个行业可能已经开始触底反弹，并且这些因素也在直接或间接地影响着移动营销行业的新的未来走向。

“2023年，我们发布了第16版报告，主题是‘任局势万变，自稳步前行’···这次发布的第17版，主题为‘重拾信心，重返增长’，这是我们从上半年以来一直传递给市场的信号···”他讲到。

体现在具体方面，根据第17版报告，2024年上半年期间，整个行业的广告主投放预算比起2023年同期有明显的增长，整体增长了18%。同时，在前5大媒体渠道中，有4家实现了增长。前20家平台中则有接近60%的部分也看到了增长。

回到行业本身。王玮表示，近几年，营销行业最大的两个关键词是“隐私”和“AI”。可以说，这两个因素不仅影响广告主和平台，也在影响AppsFlyer这样的第三方服务商。因此，当外界谈论“拥抱变化”时，除了经济因素，这两点也会是对行业影响最重要的地方所在。

而从这一方面出发，他表示，对广告主而言，隐私对于行业最大的影响是数据洞察的缺失。在隐私新政之前，营销人员可以很容易地看到广告投放的整体效果，就像一幅美丽的风景画。然而，在隐私时代到来后，营销人员可以看到很多“拼图”的板块，但因为缺失的比较多，只能看到一些局部，全貌已经不复存在了。

“如果只是基于这些局部去做广告的优化，肯定会有偏差。为了应对当前的变化，我们建议从产品和平台的角度出发，探索应对方案。当然，其实也没有什么魔法，实际上就是通过各种方式，尽可能把拼图恢复完整。”

AI对行业最直接的影响会体现在广告素材的生成上，尤其是游戏广告主，基本上每家都开始通过人工智能生成素材，而一些更深入的广告主甚至用人工智能进行素材分析和自动化投放。为此，AppsFlyer也推出了自己的素材洞察类的产品。

他进一步补充道，在数据层面，AppsFlyer也希望从这个角度给大家带来价值。传统的或者说以前的产品更多是提供中立的、原始状态的数据，或者做一些维度的分析，但大体上还是比较偏向事实导向的。因此，对于广告主来讲，他们需要自己围绕着这类数据或信息做二次处理，而后得到最适合自己的数据洞察，再以此做出决策。

然而到了“AI时代”，这其中也可以有些更高效的数据拉取的方式，广告主可以围绕着自己业务的直接需求去问这个问题，然后由AI在原始的数字层面上做处理，然后直接产出数据。

“举个最典型的例子，以前如果老板想知道‘哪些素材在80%的广告中表现最好’，这个问题是需要数据科学家、数据分析师拿着原始数据做二次分析，最后给到老板答案。在整个过程中，AI能够较为轻松地完成任务——通过数据连接和丰富的数据标签，AI可以更好地理解这些信息，最后就可以更好地解决问题。因此，在人工智能时代，数据分析的方式发生了显著变化。用户可以从更贴近自然语言、更加符合自身业务需求的角度提出问题，AI则能够直接给出答案。”