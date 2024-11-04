随着智能手机市场的饱和，厂商需要通过差异化竞争来吸引消费者，以期在激烈的市场竞争中脱颖而出。他们不仅在屏幕技术上追求极致，更在游戏体验和AI功能上不断创新，力求为用户带来更出色的使用体验。本文将梳理各大厂商的最新动态，一探他们在屏幕创新、游戏性能优化和AI技术应用、影像实力提升上的新进展。

不同的屏幕方案，更好的使用体验

屏幕是用户与手机互动最直接和频繁的部分，它直接影响用户的使用体验和对手机的第一印象，也因此成为了厂商展示技术创新和设计美学的重要领域。

真我realme副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起称，传统OLED屏幕由于光线反射问题，只能在屏幕中加入偏光片，这导致屏幕光线将会沿着一个垂直方向发出，就是线偏振光。而圆偏振光的解决方案，虽然在振动方向上模拟了自然光，但无法达到自然光的0偏振度，本质上仍是偏振度为1的偏振光。真我GT7 Pro 则从屏幕底层去除了偏光片。与线偏振光、圆偏振光方案相比，做到了无限接近自然光的无偏振状态。

一加13则搭载第二代东方屏，在色彩显示更准确的同时拥有更低屏幕功耗。同时，针对手机屏幕户外强光场景看不清等问题，一加 13 第二代东方屏推出了“太阳显示“技术，可以根据不同的环境光强度来智能匹配显示效果，并根据环境色温精准还原色彩表现，有效提高户外场景下高亮度内容的可视性和可读性。

另外，第二代东方屏采用最新的 8T LTPO 屏幕电路技术，支持多场景多档位自适应高刷、自适应局部高刷，还带来新一代自研雨水触控、手套触控能力及超声波指纹识别技术。

手机厂商越来越关注游戏体验

完善游戏体验是手机内卷下差异化争夺用户的举措。在智能手机市场日趋饱和的今天，厂商们为了吸引和留住用户，开始将目光投向游戏体验这一细分领域。通过集成更强大的处理器、优化图形处理能力、引入高刷新率显示屏以及开发专属的游戏模式，手机厂商们正在努力提升用户的沉浸感和满意度。

在内功层面，iQOO 13推出自研电竞芯片Q2，带来超越原生的高品质游戏体验。Q2芯片在“超分”和“超帧”两大特性上全面升级，实现了极致清晰和流畅的游戏画面。PC级2K纹理超分和原生级144FPS超帧，让iQOO 13在画质和帧率上达到不错的水平。iQOO 13还优化了游戏直播体验，支持最高2K+60帧+15Mbps的超高清游戏直播。

蓝晶与骁龙的深度合作，带来了全新一代帧率感知引擎。利用高通为iQOO开放的深度底层硬件信息，创建AI帧率预测模型，做到逐帧精准预测，同时实现超稳帧率和超低功耗。

一加 13 则搭载自研的极光引擎，带来行业首个可打断并行动画效果，还引入系统级柔性回弹微动效，使系统体验更符合真实世界的物理反馈。潮汐引擎是芯片级的性能解决方案，深入芯片底层，重构芯片缓存的分配机制。它根据识别的场景智能动态分配算力资源，带来更好的性能供给和功耗控制。同时潮汐引擎还提供了更高效的并行化计算，对安卓软件库中通用的算法进行重构和加速，实现最高 3 倍的算法效率提升。根据一加官方给出的数据，搭载了流畅双引擎的一加 13，整机流畅度提升 22%，操作响应速度提升 18%，操控稳定性提升 40%。

由于散热系统也间接影响了手机的游戏体验，所以厂商们也一直在散热方面下功夫。iQOO 13搭载了冰穹双驱散热系统，采用了7000㎜²超大面积VC均热板，不仅提升了散热效率，更实现了热量的均匀分布，同时还具备低温感航铝中框和精准智慧控温的新一代散热策略来软硬件协同控温，确保手机在高强度使用下依然能够保持性能在线。

而一加 13 搭载升级的第二代天工散热系统 Pro，拥有 9925mm2 超大散热面积，同时带来了“双层 2K 超临界导热石墨”，导热系数行业领先，散热效率提升 124%。同时一加13中还首次落地了新一代 AI 自研温控算法，匹配 14 颗温度检测传感器，游戏温控精准度提升 50%。

AI功能“卷中卷”

AI功能是手机厂商的新战场，它们正成为区分品牌和提升用户体验的关键因素。随着技术的飞速发展，AI在智能手机中的应用越来越广泛，从智能助手、语音识别到图像处理和电池管理，AI正在改变我们与手机的互动方式。

小米近期发布了全生态AI智能助手——超级小爱，它可以利用多模态能力，简化用户面对海量设备时复杂的操作，打通感知-理解-执行的全链路操作，切实解决用户生活中因使用智能设备出现的高频“小”问题。比如航班信息、会议邀请记一下，直接生成到日历中；从上千个视频中快速找到某一帧画面，如“小狗在草坪上玩的视频”；识别当前屏幕内的地址一个指令发起导航；结合小米全生态设备，执行“每次出门后关灯关空调扫地”的指令等。

OPPO的小布助手则从App应用级的语音助手升级成为一个系统级的AI交互平台，能够深度理解屏幕内外的内容，无论用户正在使用什么APP，均能一键唤起小布助手，针对屏幕上的信息进行互动，问景点、问动植物、问资讯、一键问屏。

Find X8将AI能力拓展到系统的每个角落，帮助用户在使用任何APP的时候，都可以调用同样的AI能力。在满足功能需求的同时，优化了内置的AI大模型体积和系统负载，使得这些AI功能可以常态化地服务用户。

荣耀Magic7系列则通过全新的YOYO智能体，实现了纯AI视觉、无需生态适配的任务自主执行新突破。无论是单一指令的系统级任务，还是第三方应用任务，甚至是多应用的协同执行，YOYO智能体都能很好地处理。从“一句话点咖啡”到“一句话关闭应用权限”，YOYO智能体以精准的理解和自动执行为用户带来了便捷。

此外，YOYO智能体还能根据当前屏幕内容，主动提供智慧服务，如英文翻译、文章摘要、日程创建等，实现多轮、多意图、全屏意图的主动理解与响应。除了这些外，荣耀Magic7系列通过端侧AI换脸检测技术和系统默认守护模式，荣耀Magic7系列能够实时分析视频通话，准确识别并预警AI换脸风险，且所有检测均在本地完成，确保用户信息安全无虞。

能打的影像实力

影像能力不仅是手机的基本功，更是手机厂商努力差异化的依仗。在当前竞争激烈的市场环境中，一款手机的拍照性能往往成为消费者选择时的重要考量因素。因此，各大品牌纷纷在摄像头技术、图像处理算法以及创新功能上投入巨大研发资源，力求在影像领域脱颖而出。

vivo X200 Pro采用主摄+超广角+长焦的三摄规格，主摄采用索尼LYT-818传感器，拥有1/1.28英寸超大底，支持True-TCG HDR以及VCS 3.0，拥有单帧86dB HDR+0.95e-信噪比+实时HDR预览等能力，这一代手机的视频拍摄动态范围提升400%。

超广角镜头则是三星JN1。长焦镜头则是采用了2亿高像素APO超级长焦，采用的是三星HP9 1/1.4英寸大底，能提供多焦段变焦支持，通过蓝图算法矩阵的大模型画质增强技术，即便在较长的焦段以上，依旧能够获得不错的细节呈现。针对长焦拍照的演唱会拍摄场景，vivo还特别提供了视频录制人声屏蔽功能，消除演唱会中的跟唱声音。

vivo X200 Pro还内置蓝图影像芯片V3+，全面提升视频录制效果，可实现4K人像录像。人像拍照上，专门提供了85mm和135mm两个专门焦段，双串流运动算法，在保证画质清晰无损的基础上提升4-6档快门，并提供给用户更好的零延时、追焦定格、运动虚化的效果。

Live Photo动态照片功能也更为丰富，不仅打通了苹果的通道，使动态图片能够跨端显示。

结语

TechInsights最新报告显示，2024年第三季度，中国继续保持全球最大单一智能手机市场地位，智能手机出货量同比增长3%达到6570万部，连续三个季度保持复苏态势。从厂商来看，vivo以19%的市场份额继续领跑中国智能手机市场。OPPO/一加和小米紧随其后，各自份额均为15.5%，荣耀、华为和苹果则分别以15.2%、15.1%和15.1%的份额紧随其后。

国内手机厂商的激烈竞争并未停歇，反而呈现出更加多元化和技术驱动的发展趋势。这些差异化但又殊途同归的技术革新似乎正逐步转化为市场的实际增长，不仅提升了品牌形象，也逐渐满足了消费者对于高性能和智能化的追求，给市场带来了新气象。