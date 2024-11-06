十年前，任天堂曾希望打造一款睡眠跟踪设备，然而在前社长岩田聪去世后，项目一度搁置。月前，任天堂官方宣布Switch2延期发售，但是也顺势推出了Alarmo。这个100美元（约合人民币715元）的小东西，是一款互动游戏音乐闹钟。在推出时仅限于北美地区的任天堂Switch在线客户，但官方表示，它将在明年初向更广泛的消费者提供购买渠道。

由于还没在国内发售，加上粉丝的追捧，这款产品已经在闲鱼上炒到了2000多元，目前热度稍有下降，但也有标价1900元的卖家，据说在日本和欧洲的二手平台上，也炒到了千元以上。

Alarmo——一个怎样的闹钟

Alarmo整体采用了任天堂标志性的红色，配备了一个2.8英寸的矩形液晶显示屏（但不支持触屏操作），顶部有一个圆形发光的、触感柔软的按钮来选择选项，有点像像苹果手表数字表冠的巨型版本。设备操作很简单，大多数情况下，用户只需按下顶部的大按钮即可。比如关闭闹钟、菜单设置。

Alarmo以任天堂游戏的声音为特色，利用35个视频游戏“场景”中唤醒用户，并对用户的动作做出反应。用户可以从《荒野之息》、《《健身环大冒险》》、《超级马里奥：奥德赛》、《皮克明4》和《Splatoon 3》等来自定义钟面的外观和声音，有人走过，游戏中的经典角色甚至能在屏幕上浮现行走，这也是该产品的一大卖点。任天堂表示，未来将通过免费更新提供更多游戏主题，《马里奥卡丁车8豪华版》和《动物之森：新视野》已经在筹备中。

Alarmo本质上是个闹钟，你在床上待的时间越长，它营造的氛围就越激烈。搭载毫米波运动传感器的它，能够侦测用户在床上的动作，并根据动作实时调整闹铃的音效。例如，检测到用户赖床辗转反侧时会播放吃金币的音效；感应到用户起身离床后，会自动关闭闹铃并播放游戏过关的音乐。 Alarmo允许用户按星期自定义闹钟时间表，它将跟踪用户每天的睡眠时间，以及每天闹钟响起后实际起床需要多长时间。

为了满足粉丝期待，在你一上床睡觉它就会开始播放舒缓的声音。你只需四处走动就可以与它互动，而且反应较为灵敏，甚至你可以使用手势来触发小睡功能，而无需实际触摸闹钟。但Alarmo的运动传感器无法区分多人（包括宠物）。如果你起床了，但伴侣还在睡懒觉，闹钟就不会关闭。因此这款整体上比较适合单身独居人士。

发掘新亮点

由于该设备仅用于播放游戏的声音，而不是游戏本身。这并没有阻止好奇的用户挑战Alarmo的极限。

程序员GaryOderNichts在任天堂Alalamo上运行了Doom。用户在社交媒体上发布了一段视频，其中他们使用顶部的刻度盘移动，并使用侧边按钮作为滚动和选择菜单选项的键。一旦关卡加载完毕，Gary就会走来走去，使用右侧按钮向敌人开火。继最初的帖子之后，Gary详细阐述了在快速销售的Alarmo Sound Clock上运行游戏的过程，讨论了其规格，并为其他渴望尝试的游戏玩家留下了在设备上运行Doom的说明。

虽然Alarmo不是许多人所期望的硬件飞跃，但粉丝们指出，现在是该公司展示其更多利基项目的好时机。Alarmo以及新发布的任天堂音乐应用程序似乎得到了游戏玩家的大量关注，他们可能只是在寻找关于任天堂Switch 2的下一个大提示。似乎无论任天堂发布什么新系统，人们都会想在上面玩游戏，即使该公司正在扩张，发布的产品可以将其作为一个生活方式品牌来巩固。

任天堂的焦虑

作为一家游戏公司，由于Switch游戏机需求疲软，任天堂公布利润连续第五个季度下滑，并大幅下调了全年预期。

根据财报数据，任天堂截至9月30日的第二财季营收为2767亿日元(合18亿美元)，同比下降17%，市场预期为2733.4亿日元；净利润为277亿日元，同比暴跌69%，市场预期为480.6亿日元。营业利润下降了29%，至670亿日元，不及市场预期。

从产品销量看，在截至9月30日的六个月中，Switch的总销量为472万台，而上年同期的销量为684万台。任天堂将全财年营业利润预期下调了10%，至3600亿日元(合24亿美元)，并预计本财年Switch销量仅为1250万台，此前预期为1350万台。这对于即将到来的全球购物季来说，并不是什么好消息。

任天堂不得不想办法应对Switch需求下滑的问题，把鸡蛋分散在不同的篮子里。上个月，任天堂还在总部附近开设了一家博物馆，以期重新建立起与更多消费者的情感联结。与此同时，该公司旗下的宝可梦也发布了一款集换卡游戏App，用以增加收入。

一年前，任天堂发布声明，称计划将热门IP《塞尔达传说》改编为真人版电影。该电影由任天堂游戏设计师宫本茂和Arad Productions 的阿维·阿拉德（Avi Arad）共同担当制作，导演将由以《移动迷宫》（Maze Runner）系列闻名的维斯·波尔（Wes Ball）担任，任天堂出资超过50%。

另一方面，根据国际数据公司（IDC）的报告，全球智能家居设备市场的年复合增长率预计将达到16.9%，到2023年市场规模将达到2770亿美元。德勤的调研也显示，年轻消费者更愿意为能够提供个性化体验的智能家居产品支付溢价。

结语

对于任天堂的死忠粉来说，Alarmo确实是一款别有巧思，又凝聚了经典回忆的智能家居产品，买它或许是一笔值得的投资。但对于日益精打细算的消费者，它拼尽一身功力也仍是一个闹钟。如果你已经有智能手机和智能手表，这个闹钟的睡眠监测和叫你起床的功能显得有些画蛇添足。