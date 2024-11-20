秋季是手机厂商秀肌肉的时节，近日，随着华为的官宣，大家的目光再次聚焦于华为即将推出的最新力作——Mate 70系列。在备受期待的发布前夕，华为Mate 70以其核心部件的全国产化引起了业界的广泛关注，作为华为Mate系列的最新成员，Mate 70系列的问世，不仅是对Mate 60传奇的延续，更是华为在自主创新和技术研发领域深耕细作的成果展示。在全球智能手机市场的竞争日趋激烈的今天，华为Mate 70系列在高端机市场的引领示范作用，显得尤为重要。

从曝光的信息来看，华为Mate70及Mate70 Pro两款新机型在设计与功能上都体现了旗舰特质。Mate70配备了6.69英寸的1.5K直屏，并且具备侧边指纹与人脸识别的安全方案。值得一提的是，华为Mate70系列有望成为全球第一款搭载侧边超声波指纹识别的手机。超声波识别相对比电容识别的优势明显，有识别效率更好，准确度更高，抗干扰能力更强的特点。不过据知名博主“数码闲聊站”爆料，虽然的确有侧边超声波指纹识别方案，但是目前处于预研状态，因为侧边的接触面积太小了，暂时达不到量产标准。

同时，影像系统采用了居中大圆三摄模组，主摄像头为50百万像素的大底，配合可变光圈及12百万像素的5倍潜望长焦，确保用户在各类场景下都能拍出优质照片。

Mate70 Pro则更进一步，搭载了6.88英寸的1.5K120Hz等深四曲屏，支持ToF3D人脸识别，影像系统升级至50百万像素的超大底主摄和潜望长焦微距镜头，电池方面也采取了高规格的无线充电与防尘防水设计，以满足消费者的多样化需求。

以下是根据公开信息整理的华为Mate70系列最有可能的供应商。

芯片：中芯国际

尽管外界一直猜测中芯国际能为华为提供等效7nm的麒麟芯片，但据彭博社报道，负责出口管理的助理国务卿Thea Kendler在众议院外交事务委员会监督小组作证时说了以下一番话。“无论是性能还是良品率，都不可能与该设备的市场相匹配。此外，该手机内部的半导体芯片性能比几年前的产品要差。因此，我们的出口管制对于减缓中国先进技术的获取是有意义的。”

11月7日，中芯国际发布了2024第三季度财报，业绩大幅上升。当季营收为156.1亿元，同比增长32.5%；归母净利润为10.6亿元，同比增长56.4%。今年前三季度整体来看，中芯国际营收为418.8亿元，同比增长26.5%；净利润27.1亿元，同比减少26.4%。

谈及三季度的上涨，11月8日，中芯国际联合首席执行官赵海军在业绩说明会上表示：“上半年国内客户为了争取市场份额备货建立库存，海外客户因为地缘政治考量对冲市场的风险，将本应在三季度出的部分出货拉到了二季度。在三季度，12英寸出货净增量填补了8英寸的出货减少量，使得季度出货环比基本持平。”

同时，“伴随本土化需求加速提升，主要市场领域的芯片套片产能供不应求，12英寸部分节点价格向好，产品组合优化调整，使得三季度公司的平均销售单价环比上升，”赵海军说道，“综合以上两个因素，中芯国际三季度收入环比上升14%，达到了21.7亿美元，首次站上了单季20亿美元的台阶，创了历史新高。”

屏幕：京东方/维信诺/戈碧迦

OLED产业观察媒体“Wit OLED”援引行业消息人士称，华为Mate XT非凡大师由京东方独家供应LTPO OLED屏幕。京东方通过技术创新对华为Mate XT非凡大师厚度减薄、耐弯折特性、减重等方面进行全方位的改进。而华为Mate 60所采用的柔性OLED屏供应商为京东方和维信诺。

11月14日，维信诺举办2024维信诺屏幕技术发布会，发布了新一代发光材料体系F1。近日，知名数码博主“数码闲聊站”爆料称，“月底懂自懂的高端新旗舰也会用上这个材料的屏幕”。结合诸多手机厂商的规划来看，“数码闲聊站”所言的“懂自懂的高端新旗舰”应该就是华为Mate 70系列手机。

官方资料显示，F1取名源自“Foremost 超一流”，具有效率高、色偏小、寿命长、低蓝害4个特性，号称器件效率提升10%、寿命提升22%、视角色偏改善50%、蓝害减少10%。此外，维信诺F1的低亮度场景显示品质比上一代提升5%、高亮场景提升30%。

因此，华为Mate 70系列大概率由维信诺供应，而Mate X6则由京东方供应。

另外，戈碧迦与华为的合作主要集中在纳米微晶玻璃领域。戈碧迦的纳米微晶玻璃材料已被应用于华为手机盖板，特别是华为Mate系列和P系列等高端智能手机产品上。这种材料具备高强度抗跌耐摔的优异性能，是智能手机屏幕的重要升级方向。

摄像头：欧菲光/水晶光电

在华为Mate60系列新机的需求推动下，欧菲光已获得绝大部分的后置和前置摄像头及指纹模组订单。同时，尽管因保密协议无法详细披露，其与华为的合作关系已被业内广泛认可。

2021年3月，苹果将包括欧菲光在内的33家果链企业踢出名单。与此同时，大客户之一的华为销量下滑，欧菲光连续三年亏损近百亿。借助Mate60系列的大热，欧菲光亏损收窄，业绩逐渐转暖。

根据欧菲光三季报，2024年前三季度的营业收入144.72亿元，同比增幅33.76%，净利润4711.92万元，同比扭亏为盈。欧菲光称，营业收入增长主要系客户订单増长，营业收入增加。

CMOS传感器是手机成像的重要部件之一。从目前的信息来看，华为P70使用了韦尔股份（豪威科技）旗下的CMOS芯片（OV50系列）。至于尚未发布的Mate70，目前有消息称，Mate70高配版将搭载豪威最新的OV50K传感器，华为正在测试豪威的OV50H和OV50K。

韦尔股份财报显示，今年前三季度，公司营业收入189.08亿元，同比增长25.38%，归属于上市公司股东的净利润23.75亿元，同比增长544.74%。韦尔股份表示：“公司5000万像素的系列产品已经被广泛的应用于国内主流高端智能手机后置主摄传感器方案中，正逐步替代海外竞争对手的同类产品，实现了公司在高端智能手机领域市场份额的重大突破。”

水晶光电在滤光片和微棱镜等核心光学元件领域的地位举足轻重，伴随着华为Pura 70系列再次进入大众视线。

2024年第三季度战绩：前三季度公司实现营业收入47.1亿元，同比增长32.69%；净利润8.62亿元，同比增长96.77%。其中，第三季度实现净利润4.35亿元，同比增长66.99%，展现出了强劲的增长势头。

有投资者在互动平台向水晶光电提问公司是否有给华为mate70供货，公司回答表示，对于尚未发布的产品，公司不便透露业务细节，但是公司一直是上述品牌紧密的业务合作伙伴，在过往的机型中一直保持密切的业务合作，在未来公司也将持续与客户在创新升级上保持同频共振，争取更多市场机会。

结构件：银邦股份

银邦股份专注于铝合金复合材料、多金属复合材料等新材料的研发和生产，提供轻量化材料解决方案。其与华为联合开发了钛合金边框，不仅减轻了手机重量，还提升了产品的耐用性和设计自由度，并已实现量产供货，这一合作涵盖了华为Pura 70等旗舰机型。此外，银邦股份还为华为Pura系列旗舰机提供手机摄像头模组支架轻量化材料，并且研发、生产的多金属复合材料已广泛应用于华为手机的中框及背板。

据了解，银邦股份在2024年前三季度实现营业收入38.11亿元，同比增长15.92%；归属净利润达到1.09亿元，同比增长58.59%。