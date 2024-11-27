在科技界的聚光灯下，日前华为Mate 70系列的登场无疑掀起了一股汹涌热潮。

事实上，伴随着Mate 60的发布，曾经的华为开始强势回归。IDC最新手机季度跟踪报告显示，2024年第三季度，华为市场份额达15.3%，位居第三。回归以后连续四个季度同比增长幅度达到两位数。随着产品促销力度的加大，在新品较少的情况下，占据4000—8000元市场份额第一。

截至发稿，华为Mate70系列预约购买人数已超300万，彰显了其备受瞩目的程度。这款新机不仅承载着华为的技术创新与品牌期望，更在某种程度上预示着智能手机市场的新风向。然而，华为想要“强得飞起”，其关键真的只在于Mate 70系列硬件产品吗？

Mate 70亮点一览

当前手机市场技术迭代已进入相对成熟期，各大厂商在硬件和软件上的提升逐渐趋于细微。然而，这并不意味着没有创新，而是创新的形式变得更加复杂和多元，如华为Mate 70系列在通信、续航、AI功能等方面的提升，都是针对用户需求的精细化优化。

华为Mate 70系列搭载第二代昆仑玻璃和第二代灵犀通信。有了第二代灵犀通信的支持，用户在演唱会发图、高铁视频通话、地铁刷视频、地库扫码等场景下用网体验进一步提升，同时还业界首发卫星寻呼功能。基于原生鸿蒙操作系统与全新硬件配置，余承东在发布会上声称整机性能较上代提升40%，续航较上代提升24%。

华为Mate70通过软硬端云协同全栈AI，实现了AI运动轨迹、AI主角时刻、AI时空穿越、AI智控键、AI隔空传送、AI通话摘要、AI消息随身、AI降噪通话、AI静谧通话九大AI功能。其中全新的AI隔空传送功能，通过AI姿态感应器的手势识别，隔空即可将图片或截图传到另一台华为设备上。据演示情况来看，这个功能很惊艳，但前提是除了手机外，你至少还需要一个Matepad或者一台Matebook。

价格方面，华为Mate 70售价持平上一代，还是5499元起，华为Mate 70 Pro售价6499元起，华为Mate 70 Pro+起售价较上一代Mate 60 Pro+降低了500元为8499元，华为Mate 70 RS 非凡大师售价为11999元起。

平心而论，华为Mate 70系列并没有给人特别大的震撼，尤其是芯片等大家最关注的地方，更是三缄其口。其实不只是华为，手机越来越难有突破性创新，原因在于技术瓶颈和用户需求饱和的双重限制。

一方面，智能手机的核心技术如处理器、屏幕、摄像头等已接近物理极限，难以在短时间内实现颠覆性飞跃；另一方面，随着用户对手机功能和使用体验的要求日益提高，满足这些需求变得更加困难，也导致创新空间被压缩。

鸿蒙生态必须挂帅

回顾往昔，诺基亚Lumia系列曾以其精湛的设计惊艳四座，赢得了市场的广泛赞誉。但遗憾的是，即便硬件再出色，也未能抵挡住由于应用匮乏而导致的Windows Phone系统的失败，最终只能湮没在历史的尘埃之中。

因此，当我们聚焦于华为Mate 70的热销时，更应看到其背后华为在鸿蒙原生系统上的努力。鸿蒙系统的独立发布与广泛应用，不仅为华为硬件提供了强有力的支撑，更为其构建了一个充满活力的应用生态。这一生态的繁荣与否，将直接决定华为在未来智能手机市场的竞争力和创新力。

安卓和iOS系统已经统治了全球手机市场近十年，作为独立于安卓和iOS的第三大移动操作系统，鸿蒙是我国首个实现全栈自研的操作系统。上个月，华为宣布原生鸿蒙正式发布，开起来手机操作系统国产替代的先声。

华为轮值董事长徐直军在首届鸿蒙生态大会上表示：“10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志，这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标，也就是鸿蒙应用上架的冲刺阶段。”

据徐直军介绍，自开源以来，鸿蒙社区已汇聚8060名贡献者和70多家共建单位，共建代码累计超过1.2亿行，广泛应用于金融、电力、航天等多个领域。“今年华为发布原生鸿蒙后，开源鸿蒙还会应用于华为的1+8全线终端产品。”

虽然越过了包括系统内核等在内的诸多障碍，但这对于打造一个全新的操作系统来说，仅仅是个开始。生态是一个操作系统接下来能否持续发展的关键。同时，相比业界成熟的操作系统生态，鸿蒙生态还需要各类精品应用，小众、低频但刚需的应用以及满足消费者个性化需要的应用等。对此，徐直军坦言：“有没有大量应用和设备使用此操作系统至关重要，没有人用，再先进的操作系统也没有价值。”

或许正因如此，昨日发布会上，余承东表示Mate 70系列提供了鸿蒙4.3和原生鸿蒙两个选择，这也是现阶段鸿蒙原生还不足以承载更好用户体验而不得已为之的举措，便于用户根据自身需求与实际使用场景来选择合适的系统版本。不过，余承东指出，明年新手机和新平板将全部搭载原生鸿蒙。

根据华为的分析，10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需求的重要标志。为了实现这一目标，华为已经制定了详细的计划和措施，包括把鸿蒙原生深入推广到各类“毛细血管”领域的应用、加大对开发者的支持力度、优化应用开发工具和平台、持续扩大搭载鸿蒙操作系统的设备种类和规模、提供丰富的技术培训资源等。同时，华为不得不加快深化与各行业的合作，推动技术创新和应用落地。

结语

正如诺基亚Lumia系列以其精湛设计赢得市场赞誉，但Windows Phone系统在市场上的溃败，凸显了仅有硬件优势而缺乏软件生态支持的局限性。因此，无论华为想要“遥遥领先”还是“强得飞起”，Mate 70这样的拳头产品固然重要，但鸿蒙原生系统的普及与应用生态的繁荣更为关键。这不仅能够提升用户体验，还能吸引开发者加入华为生态，形成良性循环，共同推动华为在智能手机市场重塑竞争力和创新力。只有软硬件齐头并进，华为才能在激烈的市场竞争中再度立于不败之地。