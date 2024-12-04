在当前国内手机市场的激烈竞争环境中，OPPO作为国内手机行业的知名品牌之一，正面临着前所未有的挑战。据相关报道，OPPO全球移动终端研发总部项目在杭州未来科技城的建设近期因方案调整而暂停，这一消息无疑为其国内业务的收缩态势增添了几分注脚。

冰冻三尺非一日之寒

据公开资料，OPPO全球移动终端研发总部项目位于杭州未来科技城核心区域，总用地规模4.89万平方米，总建筑面积39.23万平方米，包括1幢37层超高层办公楼，1幢6层综合商业楼，项目于2021年9月正式开工，预计2027年投入使用。面对争议，近日杭州市余杭区未来科技城（海创园）管委会在浙里办官方平台回应称，目前OPPO项目因方案调整现场暂停。

OPPO全球移动终端研发总部，图源：“浙江杭州未来科技城”官微

在当前国内手机市场的激烈竞争下，OPPO在国内市场遇冷，国内业务阵线不得不面临收缩。为了应对严峻的市场形势和财务压力，OPPO被迫削减对非必要业务和项目的投入无可厚非。此前哲库自研芯片项目的关停以及XR业务规模的缩减等，都是OPPO决心聚焦于核心业务的先兆。

2023年5月12日，OPPO突然宣布关停旗下芯片设计公司哲库科技的业务。据了解，哲库科技创立于2019年，聚焦于为高端旗舰手机提供软硬件支持，由OPPO关联公司100%持股。对此，OPPO方面解释称，面对全球经济、手机市场的不确定性，经过慎重考虑，公司决定终止ZEKU业务。

哲库CEO刘君在最后一次全员大会上也表示：“全球的经济和手机行业现在极其不乐观，公司的整个营收远达不到预期。所以在这样的情况下，芯片这样一个巨大的投资将是公司承担不起的。”

半年前，OPPO缩减了XR业务的人员规模。与芯片业务类似，XR业务亦面临投入巨大、但短期没有回报的难点。当时有产业链人士也秉持了相似观点，认为OPPO此举出于缩减支出，提升回报率。

好在以上这些并不是OPPO倚重的核心业务。据市场研究机构Canalys发布的2024年第二季度中国智能手机市场报告，该季度出货量超7000万部，同比增长10%，超过了全球智能手机市场的同期增速。OPPO亦位列第二名。

在Canalys发布的2024年第三季度中国智能手机市场数据中，2024年第三季度，中国大陆智能手机市场出货量同比增长4%至6910万台。但和第二季度相比，OPPO的出货量和市场份额由榜单第二名掉出前五。

不久前，OPPO推出了年度旗舰手机Find X8系列。在外观上酷似苹果iPhone，甚至该系列还和iPhone 16系列一样，设置了一键快速拍照功能。对此，OPPO首席产品官刘作虎直言：“我们就是想转化苹果用户，说得直白一点，让苹果用户有另外一种选择。”在消费者更加审慎购买电子产品的当下，苹果已经为市场验证了某些设计的可行性和受欢迎程度。OPPO高端系列通过模仿高关注度的苹果，以期更快地进入市场并获得回报。

另一方面，华为和小米在生态构建方面相较于OPPO展现出了一定的优势。

华为依托其强大的研发能力和广泛的产品线，构建了包括智能手机、笔记本电脑、智能家居、车等在内的全场景智慧生活生态，其HarmonyOS操作系统更是连接不同设备的关键纽带。小米则通过“人车家全生态”战略，打造了一个涵盖智能硬件和新能源车的庞大生态链。小米第三季度财报显示，其AIoT平台的连接数已达到8.61亿台，较去年同期增长了23.2%。与此同时，连接至小米AIoT平台的五件及以上智能设备用户数也达到了1710万，同比增长了24.9%。相比之下，OPPO虽然也在积极布局IoT和车机生态，但起步较晚，生态规模和影响力不可和二者同日而语。

海内不亮海外亮

国内市场竞争激烈，迫使OPPO寻找新的增长点。海外市场为OPPO提供了更广阔的发展空间，尤其是在东南亚、印度、欧洲等地，OPPO的高端产品受到一定程度的认可，出货量拥有比国内市场更亮眼的增长。

2020年，OPPO投资5亿元在雅加达周边自建了13万平方米的手机工厂，年产能最高1250万台。不久前，OPPO已扩建并升级位于雅加达西部丹格朗的生产设施。该工厂在满负荷运转时，每月可生产 200 万部手机，涵盖从经济型到高端的全系列产品，并将为当地创造 1200 个就业岗位。

目前OPPO已经在印尼、印度、土耳其、埃及等国家建设了7个制造中心，印尼是其中最大的生产基地，在OPPO 的国际化战略中占据重要位置。扩建后，该工厂年产能将新增 2400 万部。

目前，OPPO在当地采购电池、适配器、USB线、包装材料、软件和应用。其智能手机的本地含量比例约为36%~37%，高于印尼要求的35%。OPPO印度尼西亚制造中心的总监Jefry Firman de Haan表示，公司还运营一个综合测试实验室，进行电池、信号、温度、跌落和灰尘测试。

两周前，英国《金融时报》指出，中国智能手机品牌正在加快拓展欧洲市场的步伐，希望通过销售高利润的高端设备巩固市场地位。今年10月，OPPO在欧洲推出其旗舰产品Find X8系列，公司海外市场营销、销售及服务总裁 Billy Zhang 表示欧洲市场需要长期投入，但希望消费者能够逐渐接纳该品牌。

根据Canalys 2024年二季度数据，OPPO在印度、泰国、越南、新西兰、比利时、葡萄牙等14个市场，500美元以上的高价位段排名前三。第三季度，东南亚智能手机市场同比增长15%，达到2500万台。OPPO以510万部的出货量和21%的市场份额领跑东南亚智能手机市场，这主要得益于其重塑入门级机型A3x和A3。与此同时，OPPO正在东南亚各地增加对高端体验店的投资，以提升品牌认知度并抓住市场换机需求。

今年同期，在墨西哥和哥伦比亚的快速增长的推动下，OPPO在拉美地区出货量增长62%，达190万台，稳居拉美智能手机市场前五。

通过海外扩张和品牌高端化，不仅能够分散市场风险，还能提升全球品牌影响力，抓住换机需求，实现可持续发展。因此，OPPO积极出海并布局海外高端市场，是其应对国内挑战、寻求新机遇的必由之路。

结语

OPPO作为国内手机市场的佼佼者，正经历着前所未有的挑战。在国内市场遇冷、销量下滑的背景下，OPPO不得不调整战略，削减非必要业务，聚焦于核心业务和市场。尽管在海外市场上，OPPO取得了一定的成绩，但仍需面对激烈的市场竞争和不断变化的消费者需求，并在加强创新的同时完善生态构建。