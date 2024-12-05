随着大模型的发展，AI功能的加持逐渐成为了手机厂商不得不顺应的潮流。即便强如苹果，也正在为AI功能入华而烦心。据The Information 最新报道，苹果公司已经与百度达成合作，百度的旗舰模型ERNIE4.0(文心大模型)正被用作苹果硬件产品上中文（大陆/内地）版本生成式人工智能服务的基础。

中国区AI功能上马刻不容缓

近日，苹果CEO库克对话《连线》杂志，表示苹果正致力于推动AI技术的普及，以改善人们的生活。他特别提到了Apple Intelligence（苹果智能）功能，该功能是在WWDC 2024上亮相的。这款AI助手借助生成式AI大模型，能够为用户提供更便捷的服务。

对于OpenAI提出的通用人工智能目标，库克表示，虽然技术已经取得了显著进步，但实现完全人类级别的人工智能软件仍需时日。他强调，苹果在推动AI技术发展的同时，也非常注重伦理和道德问题，将谨慎地处理技术可能带来的风险。

库克还透露，苹果从未考虑过对“苹果智能”功能收费，而是将其视为像多点触控一样的基本功能，旨在为用户提供更加自然、流畅的交互体验。在谈到智能手机的使用寿命时，他表示，尽管人工智能驱动的设备不断涌现，但苹果认为智能手机仍将在未来很长一段时间内发挥重要作用。

目前，苹果智能已经推出了英语版本。中文、法语、日语和西班牙语版本将于明年正式推出。

与此同时，华为已经在鸿蒙系统上全面接入盘古大模型，小米也宣布自研大模型接入小米澎湃OS，而OPPO和vivo也相继推出自研大模型。三星在国内也选择与百度智能云结成Galaxy AI生态战略合作伙伴，在硬件产品中深度集成了百度文心大模型的多项能力。

研究公司 IDC 发布的数据显示，第三季度的中国手机市场，苹果以 15.6% 的市场份额位居第二，但比去年同期下降了 0.5 个百分点，而华为以 15.3% 的市场份额位居第三，比去年同期增长了 4.2 个百分点。

鉴于中国市场体量，苹果也希望能尽快上线中文版本的苹果智能，以期在激烈的市场竞争中不落下风。今年以来，库克多次访问中国，业界普遍猜测其行程与AI合作有关。通过与国内大模型企业合作，苹果不仅能确保在提供人工智能服务时符合法规要求，还能规避潜在的法律风险。

百度可能要拖苹果后腿

10月23日，库克在拜访微博期间接受记者提问，他对于苹果智能何时入华回应称，“我们正在努力推进，这背后有一个非常具体的监管流程，我们需要走完这个流程，也希望尽快将它带给中国消费者。”

由于复杂的法规、技术困难和文化差异，“苹果智能”在中国面临着重大挑战。虽然中国专注于数据本地化，并强制要求境外公司在本土存储用户数据，但苹果一直声称自己非常重视隐私和设备上的处理。为了解决这个问题，它选择了中国人工智能市场中最为知名的百度来合作。

不过目前看来，随着与百度因隐私问题发生冲突，苹果计划尽快在中国推出苹果智能功能似乎面临不小阻碍。

根据The Information援引两位知情人士的报道，该公司今年将苹果智能功能带到中国的计划似乎很严峻，因为苹果和百度最终在隐私和技术问题上存在分歧。当iPhone用户进行任何人工智能搜索时，百度坚持保留用户数据，但此举违背了苹果的隐私关切和尽量减少数据收集的核心理念。

该报道还强调了百度模型在理解iPhone用户提示方面的问题。文章指出，苹果和百度的工程师正在竞相适应百度的大型语言模型，以便它们对iPhone用户有效。但据一位直接了解该项目的人称，这些模型很难理解提示并对iPhone用户提出的常见场景做出准确的回应。