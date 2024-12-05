作为印尼iPhone 16系列设备销售禁令的最新进展，据外媒援引印尼方面消息指出，印尼政府已经在近期收到了苹果10亿美元的投资计划的提报。

印尼投资部部长Rosan Roeslani在本周二表示，印尼政府和苹果已经确定了“第一阶段”的支出金额。并且，该政府预计将在一周内收到苹果的书面承诺。

相应的，作为背景，由于苹果曾承诺向印尼基础设施和本地采购投资1.7万亿印尼盾（约合1.1亿美元），但最终兑现金额仅为1.48万亿印尼盾（约合9300万美元，通过建立开发者学院达成），印尼政府已于10月底禁止苹果在当地销售iPhone 16系列设备。

随后，苹果提出了在当地投资1亿美元建设一家配件和零部件工厂的投资计划，但该计划遭到了印尼工业部的回绝。印尼工业部部长Agus Gumiwang Kartasasmita在新闻发布会上表示，工业部已经进行了评估，认为苹果的这项投资提议不符合公平原则。他指出，苹果在越南和泰国进行了更大规模的投资。

值得一提的是，作为印尼禁售iPhone 16系列设备的依据之一——在印尼，智能手机和平板电脑制造商必须满足最高40%的本地化供应件的要求，本月早些时候，印尼工业部副部长Faisol Reza曾对外表示，为了促进印尼制造业的发展，当局正计划提高对在该国生产和销售智能手机的本土零部件的比例要求。

不过，Faisol Reza也指出，相关细节仍在讨论中，并且也未透露任何关于该计划的实施时间表和具体增加比例。

而从该零部件占比规定出发，作为其要求的另一个“案例”，上月早些时候，印尼也当地禁止了Pixel系列手机的销售。然而，根据预测，今年预计将“仅有”2.2万部Pixel系列手机进入印尼。作为对比，有数据指出，当前，印尼拥有超3.5亿部活跃手机。