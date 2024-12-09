当地时间12月6日，美国联邦上诉法院维持了现任总统拜登4月签署的TikTok相关法案的决定。据该法案要求，字节跳动被限期约九个月剥离其美国业务，否则将面临美国全国禁令。联邦上诉法院的此项裁决可向最高法院或上诉法院合议庭提起上诉。

在裁决后，TikTok回应称：“TikTok禁令是基于不准确、有缺陷和假设的信息而构思并推动实施的，导致了对美国人民的彻底审查。除非被阻止，否则TikTok禁令将在2025年1月19日使超过1.7亿美国人及全球用户无言。”

根据皮尤研究中心2024年7月15日-8月4日进行的一项调查，随着公众对TikTok禁令的支持持续下降，许多美国成年人怀疑或不确定这样的禁令是否会发生。支持美国政府禁止TikTok的美国人现在占32%。这比2023年秋季的38%和2023年3月的50%有所下降。与此同时，28%的美国人反对禁令，高于2023年3月的22%。而表示不确定政府是否应该禁止该平台的比例从2023年3月的28%上升到现在的39%。

当地时间5月7日，TikTok向美国联邦法院提起诉讼，要求法院裁定旨在封禁TikTok的《保护美国人免受外国对手控制应用程序法》违反美国宪法，并阻止该法律的执行。TikTok在诉讼中称：“这是美国国会历史上首次颁布法律，对某个特定言论平台实施永久性、全国性的禁令。” TikTok称，封禁TikTok明显侵犯了1.7亿美国人宪法第一修正案权利，“毫无疑问，该法案将迫使TikTok在2025年1月19日前关闭。”

8月，据媒体援引路透社日前报道指出，字节跳动旗下 TikTok 向联邦上诉法院表示，美国司法部相关指控存在错误陈述，敦促法院推翻“要求字节出售 TikTok 美国资产”的禁令法案。

TikTok 在提交的申诉文件中强调，TikTok 用的内容推荐引擎和用户数据存储在美国甲骨文公司运营的云服务器上，影响美国用户的内容审核决定也是在美国做出的。两年前，字节跳动通过“得克萨斯计划”（Project Texas），耗资15亿美元进行数据信息迁移和安全工程，以满足美国政府对数据安全和本地化的要求。

据《华尔街日报》报道，TikTok 母公司字节跳动有限公司对自身估值约为 3000 亿美元。而在一年前，这个数字是2680 亿美元。风雨飘摇的TikTok，仍处在上升期。

特朗普是最大变数

特朗普当政时期，美国政府便开始尝试从国家安全的角度出发，颁布适用于普通民众的TikTok禁令。

2020年8月，特朗普连发两道行政命令，要求字节跳动在45天内将TikTok出售给美国公司，否则将在美国境内禁止所有同TikTok有关的商业往来。尽管一个月后，字节跳动通过在美国的法律诉讼暂时稳住，但之后一直在为此事和美国政府机构及国会周旋。

不妙的是，皮尤研究中心数据显示，共和党人和倾向于共和党的独立人士比民主党人和倾向民主党的人更有可能支持禁令（42%对24%）。尽管如此，各党派内部对禁令的支持率已经大幅下降。2023年3月，60%的共和党人和43%的民主党人表示支持政府禁止TikTok。

然而，美国候任总统特朗普似乎已改变心意。在大选时他曾表示，封禁TikTok不是一个好主意，他上台后有可能试图推翻拜登签署的禁令。

据The Information报道，特朗普的过渡团队已邀请TikTok、谷歌等五大科技公司，参加在12月中旬举行的一次会议，讨论如何应对在线毒品销售问题。

知情人士称，特朗普第一任期时的毒品事务专员吉姆·卡罗尔(Jim Carroll)的代表以及特朗普的过渡团队成员已在上周四向美国三大科技巨头谷歌、微软和Meta以及Snap、TikTok的员工发送了电子邮件，邀请他们参加一次电话会议。特朗普过渡团队官员希望听取这些公司的意见，了解他们的优先事项，以及在解决线上毒品销售问题时面临的障碍。

《华尔街日报》11月23日援引知情人士消息称，周受资与马斯克讨论了包括未来特朗普政府科技政策在内的一系列话题，但未涉及TikTok在美国运营的具体方案。事实上，作为特朗普允诺的未来政府效率部负责人，马斯克在即将组建的特朗普政府处话事权举足轻重。知情人士说，周受资与马斯克相识数年，周受资向字节高管通报了双方的互动，而字节方面对未来的发展道路持谨慎乐观态度。

谁买谁赚的“大金牛”

拥有1.7亿月活跃用户的TikTok，在电商行业中拥有着越来越强劲的竞争力。今年黑五，美区支付GMV增长176%，较去年黑五大促增长超3倍，黑五当日销售额突破1亿美金，均创历年大促新高。也难怪TikTok刚在美国被指控时，就有许多美国投资商虎视眈眈，包括纽约多家私募股权公司和微软在内的硅谷科技企业。

更何况，从用户端来看，通过TikTok接触客户、从事生意的美国中小企业估计有700万家。

牛津经济研究院（Oxford Economics）在2023年与TikTok合作完成了一项研究，调研了1050家使用TikTok的中小型企业和7500名平台用户。结果显示，在一年之中，TikTok通过直接和间接产生的连带经济效益能够贡献超过242亿美元的国民生产总值，中小企业借此机会创造了超过22万个就业岗位和53亿美元的税收。

经由TikTok之类的平台引发的电商经济已经成为美国社会经济不可或缺的一部分。据零售数据分析平台MastercardSpendingPulse报告显示，今年美国黑五的零售额整体增长了3.4%，其中线上销售额增长了14.6%，而实体店消费增幅仅为0.7%。

Meta求之不得

作为对手，TikTok一直为Meta和YouTube之流所忌惮，尤其是其日益增长的使用频率，使得广告主很乐意在TikTok上下重金。

11月5日，据The Information援引两位了解财务业绩的人士透露，字节跳动的国际收入在2024年上半年增长了60%以上，达到约170亿美元。由于TikTok占字节跳动中国境外收入的大部分，这一增长表明，尽管面临美国禁令的威胁，TikTok的广告和其他业务仍然保持强劲。

在TikTok用户数量和时长增长放缓的背景下，Meta旗下的Reels短视频功能正快速追赶，商业化空间仍广阔。Reels当前主要嵌入Instagram和Facebook平台，带动Instagram收入快速增长。

根据花旗的调查，二季度Reels广告加载量达到了21.5%，比上一季度增长了1.5个百分点，当前每50个 Reels视频中平均会显示11个广告。花旗预测，广告曝光量的增长，将使得Reels在本季度延续前几个季度增长态势，继续实现环比增长。

另一方面，根据Demandsage的最新数据报告，印度拥有3.27亿Instagram用户，是Instagram Reels的最大市场。报告指出，印度Reels参与度高的原因有几个方面。首先，印度人口众多；其次，2020年TikTok在印度被禁。印度拥有如此庞大的互联网用户群体，却无法使用TikTok，这使得Instagram Reels在该国变得非常受欢迎。

一旦TikTok在美国被封禁加之被出售，那么Meta将成为显而易见的受益者。

结语

随着美国联邦上诉法院维持对TikTok的禁令裁决，TikTok在美国的前途变得愈发不明朗。尽管面临法律挑战和政治压力，TikTok的强劲增长和对美国电商经济的重要贡献不容忽视。然而，随着禁令的临近，TikTok必须应对复杂的法律和政治环境。尽管如此，TikTok的创新能力、市场竞争力和扑朔迷离的政治局势，仍为其在美国的未来发展提供了一线希望。