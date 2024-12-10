十个月前，OpenAI推出了人工智能视频生成模型Sora的预览版。今天，其带来了Sora的正式版。

OpenAI开发了一个新版本的Sora——Sora Turbo——比OpenAI在2月份预览的模型要快得多。OpenAI今天在Sora.com上将其作为独立产品发布给ChatGPT Plus和Pro用户。作为一种赋能创意人士的工具，Sora催生的生成式视频，比文本生成能传递更多的情感和细节，也因此备受关注。

使用升级后的Sora，用户可以生成分辨率高达1080p、长达20秒的视频，并且具有宽屏、垂直或方形高宽比。用户可以自带素材来扩展、混音和混合，或从文本中生成全新的内容。

据悉，OpenAI开发了新的界面，以便更轻松地提示Sora使用文本、图像和视频。OpenAI的故事板工具也允许用户精确地指定每个帧的输入。

根据官方介绍，Sora还支持探索社区功能，用户生成的视频可以分享至社区，也可以在社区看到、搜索或再创作其他用户分享的视频。

对于ChatGPT Plus用户，他们每月可以生成多达50个480p分辨率的视频，或以720p分辨率生成更少的视频。对于那些想要更多高阶功能的用户来说，ChatGPT Pro是更好的选择。其包括10倍的使用量、更高的分辨率和更长的持续时间，还支持无水印下载。

Sora仍不够完美

在Sora发布之前，OpenAI让科技评论家马尔克斯·布朗利测试了这个工具。他表示测试结果“既令人恐惧又令人振奋”。布朗利说，Sora在处理风景和风格效果方面表现不错，但在真实地描绘基本物理现象方面存在困难。一些提前预览该工具的电影制作者表示，Sora产生了奇怪的视觉缺陷。

据了解，OpenAI仍在处理与英国《在线安全法案》以及欧盟的《数字服务法案》、《通用数据保护条例》（GDPR）的合规问题。因此，这两地仍不可使用Sora。

两周前，该公司为一群艺术家开了后门，允许他们使用它。在发布在AI社区网站Hugging Face的一份声明中，他们指责OpenAI“艺术洗白”了一个会夺走像他们这样的艺术家生计的产品。他们自称为“Sora的公关傀儡”，表示公司试图通过与创意人士的联系，为其产品打造积极的叙事。

尽管生成式AI在过去一年中取得了显著进步，但它仍然容易出现幻觉（错误响应）和抄袭。AI图像生成器也经常产生不真实的图像，例如有多条手臂的人或面部特征错位的人。根据机器学习公司Clarity的数据，人工智能生成的深度伪造数量同比增长了900%。

批评者警告说，这种AI视频技术可能会被不良行为者滥用，用于散布虚假信息、诈骗和深度伪造视频。已经出现了乌克兰总统泽连斯基的深度伪造视频，据称他呼吁停火，还有卡马拉·哈里斯据称描述自己为“最终的多元化招聘”。

OpenAI在其博客文章中表示，最初将限制特定人物的上传，并将屏蔽包含裸露内容的视频。公司表示，它还“阻止特别有害的滥用形式，如儿童性虐待材料和性深度伪造”。

另外，所有Sora生成的视频都将带有C2PA元数据，该元数据将识别视频来自Sora，以提供透明度，并可用于验证来源。虽然不完美，但OpenAI默认添加了可见水印等保护措施，并构建了一个内部搜索工具，该工具使用迭代的技术来帮助验证内容是否来自Sora。

OpenAI狂奔突进

OpenAI于10月以1570亿美元的估值结束了最新一轮融资，其中包括该公司从大量投资公司和大型科技公司筹集的66亿美元。它还获得了40亿美元的循环信贷额度，当前其总流动资产超过100亿美元。

这都是OpenAI硬性增长计划的一部分，因为其仍在与亚马逊支持的Anthropic、马斯克的xAI、谷歌、Meta等公司争夺最大的生成式人工智能市场，预计该市场在十年内收入将超过1万亿美元。

月初，OpenAI设立了其首任首席营销官，其计划在营销上加大投入以扩大其用户群。10月，OpenAI在ChatGPT中首次推出了一个搜索功能，使其能够更好地与谷歌、微软Bing和Perplexity等搜索引擎竞争，并可能吸引更多访问这些网站的用户来使用搜索网络。

通过Sora，ChatGPT制造商希望与Meta和Google等公司的视频生成人工智能工具竞争，10月，Meta发布了其最新的AI视频生成器Movie Gen，后者则于1月推出了Lumiere。而亚马逊也发布了Create with Alexa，该模型专门生成基于提示的短格式动画儿童内容。

结语

随着Sora的推出，OpenAI在激烈的AI市场竞争中寻求快速商业化以取得优势。尽管面临技术挑战和合规压力，OpenAI正努力通过创新工具吸引用户，扩大市场份额。然而，在追求商业成功的同时，确保AI技术不被滥用，防止虚假信息和深度伪造视频的传播，平衡创新与责任，仍是OpenAI及整个行业需要面对的重要课题。