根据 Setapp发布的最新年度开发者调查报告，显示仅 3% 的开发者正在为苹果 Vision Pro 开发全新应用，更有 35% 的开发者表示完全没有为其开发应用的计划。这一数据暴露了开发者对Vision Pro的市场潜力并不看好。

对开发者而言，投入时间、精力和资源开发visionOS应用的收益可能难以回报。此前，知名科技爆料人马克・古尔曼报道，苹果Vision Pro 上市以来售出不到 50 万台，且内部数据显示，大量 Vision Pro 购买者（未退货者）的使用率未达苹果预期，Vision Pro不仅在用户中未能掀起购买热潮，也未能吸引开发者为其设计创新应用。这就形成了一个恶性循环。

苹果CEO库克曾试图为Vision Pro的低销量辩护，声称该设备是为“想提前体验未来技术”的消费者设计的。然而，高昂的价格、有限的实际使用场景都让消费者望而却步。

据报道，苹果决定暂停Vision Pro的研发，转而专注制造更便宜的型号。这个传闻可能不是空穴来风。据悉，苹果一直在降低该产品迭代的优先级，逐步减少项目员工，并且于早前通知至少一家供应商，已经停止研发下一代Vision Pro的工作。

天风国际证券分析师郭明錤对Vision Pro表达了悲观的态度，“我的观察，许多人（包括我自身经验）买了Vision Pro后，用几次就没用了。如果这是普遍用户状况，那不是单纯做一个降规低价版就能解决的。”

此外，原计划推出的低价版Vision Pro的生产也已推迟到2027年以后。这一延迟可能与目前缺乏吸引用户和开发者的杀手级应用密切相关。苹果在硬件上的努力暂未能转化为软件生态的繁荣，这对整个Vision Pro项目的发展是一个不小的打击。

柳暗花明？

根据马克·古尔曼的最新报道，苹果Vision Pro正准备适配索尼的PS VR2控制器，试图建立这款设备在游戏领域的存在感。

据报道，苹果已与索尼集团合作，支持其Vision Pro头显上的第三方手柄。马克・古尔曼在其《Power On》通讯中写道，这两家公司早在今年初就开始讨论，并已达成协议，为索尼的PlayStation VR手柄增加Vision Pro支持。

尽管PlayStation 5和Xbox手柄目前已支持Vision Pro，但它们缺少实现精确VR游戏体验所需的六个自由度。如果报道属实，这将标志着苹果在拥抱游戏方面迈出的重要一步，这与其最初专注于创建一个主要用于沉浸式内容观看和生产力的产品的焦点略有转变。

尽管苹果目前不预计是否会发布自己的手柄，但古尔曼的报道透露，该公司曾花费数年时间为头显开发了一种所谓的“魔杖”——一种类似Apple Pencil的工具，旨在实现精确控制。这或许表明苹果很早就意识到仅依赖手势和眼动控制的潜在局限性。但他写道，该公司放弃了魔杖概念，担心这会令开发者困惑并增加成本。

报道出炉之际，据古尔曼称，由于Vision Pro头显的用户使用频率低于预期（一些人甚至直接退货了），苹果正在考虑推出一款预算较低的Vision Pro头显，其计算能力将依赖于iPhone，作为其扩大产品吸引力的努力的一部分。

虽然Vision Pro在评论家中赢得了赞誉，但它在实现广泛的消费者吸引力方面遇到了困难。在10月接受《华尔街日报》采访时，库克承认了这些挑战：“以3500美元的价格看，它不是大众市场产品。目前，它是一个早期采用者产品。”

除了手柄问题外，内容开发仍然是一个挑战，因为开发者可能会犹豫是否投入资源和资金为一个未经验证的游戏平台创建游戏。虽然App Store上有一些Vision Pro游戏可用，但很少有游戏产生了实质性的影响。相比之下，Meta的Quest头显依靠独家游戏来推动需求。

XR行业iPhone时刻未至

群智咨询预计，2024年全球XR头显市场出货约为770万台，同比微幅下滑。展望2025年，随着性价比更高的机型Quest 3S的推出以及AR头显设备的不断发展，全球XR（扩展现实）头显设备的出货量将达到1080万台，同比增长41%。

Rokid全球开发者生态负责人赵维奇认为，AR（XR）眼镜的核心价值在于其应用带来的价值，足以促使用户购买产品。他强调，AR眼镜应满足高频使用、提供颠覆性体验且学习曲线平缓等条件。他表示，短期内，AR眼镜的软件将更倾向于多模态应用，如实时翻译和跨语言交流，这些应用能打破语言壁垒，提升沟通效率。他还提到，AR眼镜应以人为本，解决简单明了的问题，如实时翻译，并强调实时性和准确性的重要性。他认为，AR眼镜的未来发展应集中在提供高价值、与用户生活强相关的信息，以实现其作为（手机）替代品的潜力。

12月13日，谷歌宣布与三星合作开发推出全新的操作系统Android XR，旨在为头戴设备和智能眼镜带来革命性的体验。

据了解，Android XR融合了谷歌多年来在人工智能（AI）、增强现实（AR）和虚拟现实（VR）领域的技术积累，为下一代计算设备提供支持。Android XR的核心特点之一是其内置的AI助手Gemini，它可以理解用户的意图，并在现实世界和虚拟世界中提供帮助。

谷歌Play Store中的Android应用将默认支持Android XR，除非开发者选择退出，这意味着相关设备从第一天起就拥有了一个庞大的现有应用库。谷歌还重新构建了一些用户喜爱的Google应用在头显上的显示，如YouTube、Google TV、Google Photos和Google Maps，以及Chrome，它们都将以全新的方式呈现。此外，Android XR不仅支持头显，还计划未来支持智能眼镜，谷歌希望Android XR智能眼镜能成为智能手机的外接屏幕工具，提供日常帮助。

除了应用要跟上，赵维奇也坦言，当前行业正处于探索阶段，以确定哪种形态的产品能够获得市场认可。他指出，市场接受度不仅取决于产品形态，还可能受到性价比或价格等因素的影响。目前，讨论更多集中在多模态交互方面，随着耳机、手表、物联网设备以及摄像头识别等技术的进步，人类的感官体验将进一步扩展。经过市场的不断培育和产品的迭代优化，最终将形成一条具有差异化竞争优势的明确路径。