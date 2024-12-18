2018年，苹果招募了谷歌的AI负责人John Giannandrea，后者随后将AI带到了苹果的各个方面。然而，直到2024年，苹果才在WWDC上正式宣布引入“Apple Intelligence（苹果智能）”系列功能，并在iOS 18.1中首次正式亮相，备受用户关注。

一项由科技产品回收平台 SellCell 进行的调查显示，尽管近半数 iPhone 用户在购机时会将人工智能视为重要因素，但实际使用过苹果 AI 功能的用户中，高达 73% 认为这些功能对使用体验的提升微乎其微。这让互联网直接炸锅。

今年10月，苹果在发布 iOS 18.1 时终于带来了苹果智能 。一系列功能中使用率较高的是文本编辑和总结，以及通知摘要，分别有 72% 和 54% 的受访者使用过。而“优先消息”、“照片清理”和“智能回复”等功能的使用率则相对较低，介于 44.5% 到 20.9% 之间。至于“照片”中的自然语言搜索和转录摘要等功能，使用人数更是不足 15%。

这项研究的重要发现之一是，尽管用户普遍对现有功能缺乏兴趣，但苹果用户比三星用户更倾向于将 AI 视为购机的重要决定因素。近半数 iPhone 用户表示，AI 是“非常重要”或“有些重要”的考虑因素，而持相同观点的三星用户仅占 23.7%。然而，许多苹果用户并未将设备更新至 iOS 18.1 以使用这些功能，57.6% 的受访者表示这是他们未使用苹果 AI 功能的主要原因，其他原因包括认为功能不实用，以及担心准确性和隐私问题。

尽管 AI 技术不断进步，但近年来苹果用户的品牌忠诚度有所下降。调查显示，如果 Galaxy 的 AI 功能明显优于苹果，16.8% 的 iPhone 用户会考虑转投三星。这一比例表明苹果的忠诚用户群体正在流失，目前仅有 78.9% 的受访者仍然坚定支持苹果生态系统，而 2021 年这一比例高达 92%。相比之下，只有 9.7% 的三星用户表示会因为更好的 AI 功能而转向苹果，这表明苹果在维系用户群体方面面临着更严峻的竞争。

智能摘要功能存疑

不久前，BBC针对iPhone智能摘要功能生成的一条虚假标题向苹果投诉。这个AI驱动的总结错误地显示BBC新闻发布了一篇文章，声称在纽约谋杀医疗保险公司CEO布莱恩·汤普森后被捕的路易吉·曼吉奥内自杀了。实际上并非如此。BBC的一位发言人表示，该公司已联系苹果，“提出这一关切并解决问题”。但苹果拒绝置评。

一张放大的iPhone通知截图显示了BBC的误导性通知。它写道：“BBC新闻，路易吉·曼吉奥内开枪自杀；叙利亚母亲希望阿萨德付出代价；韩国警方突袭尹锡悦的办公室”。只有关于曼吉奥内的虚假声明的通知在总结叙利亚巴沙尔·阿萨德政权的推翻和韩国总统尹锡悦的最新消息方面是准确的。

但BBC似乎不是唯一一家标题被苹果新AI技术曲解的新闻出版商。

11月21日，《纽约时报》关于不同主题的三篇文章被合并为一条通知——其中一部分写着“内塔尼亚胡被捕”。这是对《纽约时报》关于国际刑事法院发出（以色列总理）内塔尼亚胡逮捕令的报道的不准确总结，而不是关于他被捕的报道。这一错误被美国调查性新闻网站ProPublica的一名记者在Bluesky上指出。

苹果公司表示，人们可能喜欢其AI驱动的通知摘要功能，部分原因是可以减少持续通知带来的干扰，并让用户优先关注更重要的通知。该功能仅在某些iPhone上可用，适用于运行iOS 18.1或更高版本的最新设备（包括所有iPhone 16、15 Pro和15 Pro Max）。此外，它还可在一些iPad和Mac上使用。

伦敦城市大学媒体政策教授佩特罗斯·伊奥西菲迪斯（Petros Iosifidis）在接受BBC采访时表示，苹果的这一错误“看起来很尴尬”。他说：“我能理解在市场上抢先推出的压力，但我对苹果将自己的名字与这样一个明显不成熟的产品联系在一起感到惊讶。确实，潜在的优势是存在的，但技术尚未成熟，传播错误信息的风险是真实存在的。”

这些分组通知会标有特定图标，用户可以在设备上报告他们对通知摘要的任何担忧。苹果尚未说明收到多少报告。

苹果智能不仅仅是对出版商的文章进行摘要，据报道，电子邮件和短信的摘要有时也未能准确表达内容。

这并不是第一家大型科技公司发现AI摘要并不总是有效的情况。今年5月，谷歌在描述其AI概述工具时提到了一些“孤立的例子”，该工具在互联网搜索中告诉一些用户，想要让奶酪粘在比萨饼上的话，应该考虑使用“无毒胶水”。此外，该搜索引擎的AI生成的回答还表示，地质学家建议人类每天吃一块石头。

并不讨巧的“套壳”AI

苹果公司CEO库克在访谈中信誓旦旦，苹果一直致力于将AI技术作为智能设备的基础功能，这与多点触控技术在苹果产品中的地位相似。他强调，苹果从未计划将Apple Intelligence置于收费模式下，而是希望将其作为一个免费的基础服务提供给用户。

X（原“推特”）上一位博主则在iOS18.1推出后直言不讳：“苹果在人工智能领域落后是一回事，但如果我们一直在等待的苹果智能充其量只是谷歌和 ChatGPT 上的一个漂亮的用户界面，那就另当别论了……苹果一直以独家品牌的身份推销自己，旨在让他们的产品感觉像是重新定义了一个类别。但想象一下，如果他们的人工智能只是接入谷歌或 ChatGPT 的 API，而不是进行创新，结果会怎样。公司使用第三方工具并不罕见，但对于像苹果这样资金充裕、具有标志性的公司来说，人们对它的期望很高。粉丝和评论家都在质疑苹果所推崇的‘智能’是否真的是他们的——或者这只是苹果的营销魔法，掩盖了借来的解决方案。”

知名科技爆料人马克·古尔曼此前报道称，一位苹果内部员工透露，苹果AI技术至少落后竞争者两年。

而今年WWDC2024后，前魅族科技 CMO 兼公司高级副总裁、魅蓝总裁李楠在微博指出：“消费品牌的使命，就是洞察消费者需求，修好核心技术通向用户的最后一公里的路。但是苹果之所以多年以前，一直持续发布领先于市场的产品，就是因为他是特别的。他不但修筑通向用户的最后一公里，他还掌握核心技术。无论是 Mac OS 和 iOS 底层内核，还是自己设计的 A 系列和 M 系列芯片。至关重要的核心技术，他都比别人掌握的更深。而这一次，苹果其实是对至关重要的核心技术失控了。苹果的端侧 3B 模型的能力其实非常有限。而云端部署的 LLM ，几乎可以肯定干不过 GPT4o 或者 Llama。否则，他又何必接入 GPT 呢。”

在苹果上马“苹果智能”后，国内外的知名手机品牌都已经具备AI功能。在当前手机市场需求不振的背景下，AI技术的融入成为提升用户体验和产品竞争力的关键。其次，AI技术的落地需要广泛的用户基础和应用场景，而手机作为最普及的智能设备之一，是AI技术应用的理想平台。此外，随着AI技术的不断进步，消费者对手机的AI功能有了更高的期待，这促使手机厂商不断升级AI功能以吸引消费者。

对此，产业分析师张书乐也向动点科技记者表示：“智能手机增加AI，本身是未来的发展趋势，但手机厂商未必都具有大模型开发能力，毕竟硬件和软件厂商的汉河楚界明显，同时两线作战往往是互联网科技大厂的专利，如苹果、谷歌、华为、小米等，其他厂商并非不能涉足，但可能达成的效果会偏重于营销，AI体验也会比较‘智障’。但也可以通过和大模型厂商合作，进行软硬互补和定制。但AI手机这一理念，目前而言，即使是大厂也还偏重于概念，只能达成语音助手2.0版，远未达成智能体实战。”