在科技日新月异的今天，我们精心整理了一份年度硬件推荐指南，旨在为您筛选出本年度最值得入手的科技产品。今年，我们更加注重性价比，所推荐的硬件不仅在性能上出类拔萃，更在价格上做到了亲民，让您无需破费太多就能享受到科技带来的便捷与乐趣。

从智能手机到无人机，从可穿戴产品到高性能桌面电脑和游戏主机，我们覆盖了多个领域，确保无论您是科技爱好者，还是追求高效生活的职场人士，都能在这份指南中找到心仪的产品。让我们一起探索这份年度硬件指南吧。

Mac Mini（2024）

全新Mac mini搭载了苹果最新的M4系列芯片，与M1 Mac mini 相比，M4芯片在CPU速度上提升了1.8倍，GPU性能更是提升了2.2倍。这意味着在处理高负载任务时，如图像处理、视频编辑以及游戏等方面，全新Mac mini将表现出更加流畅和高效的性能。

新款Mac mini全系标配16GB内存，相较于前代产品的8GB内存有了大幅提升，使得用户能够更轻松地应对大型应用和多任务场景。同时，存储空间也从前代的64GB增加到了128GB（或更高），进一步满足了用户的存储需求。

新一代Mac mini经过设计优化，尺寸缩小至12.7cm×12.7cm，重量也降低到了0.67kg，相较于前代产品更加紧凑和轻便。这使得全新Mac mini不仅适合放置在桌面上使用，还方便携带和安置在其他场景中。

这一代Mac mini在接口布局上也进行了优化，正面增加了两个USB-C接口和一个3.5mm耳机孔，背面则保留了电源、网口、HDMI端口和多个雷电接口。这样的布局使得用户能够更方便地连接各种外设和设备。同时，新品在散热架构上也进行了创新性改进，通过不同分层设计将空气有效引入，并从底部排出。这种设计在保持小巧体积的同时，确保了设备的高效运行。

一加13

一加13首批搭载了高通骁龙8至尊版移动平台，全新升级的第二代天工散热系统Pro，采用了9925mm²的超大散热面积，同时行业首发双层2K超临界导热石墨，导热系数行业领先，散热效率提升高达124%。其还首次落地了新一代AI自研温控算法，并匹配了14颗温度检测传感器，在游戏等高性能场景下能够更精准地控制温度，确保性能持久稳定释放。

这款手机采用了获得DisplayMate A++认证的第二代2K东方屏，拥有超高的分辨率和出色的色彩表现，在亮度、对比度、可视角度等方面都达到了不错的水平。第二代东方屏采用了全新的X2发光材料，并搭载了自研屏幕芯片Display P2，使得屏幕在色彩显示上更加准确，同时拥有更低的屏幕功耗。该机型支持多场景多档位自适应高刷和自适应局部高刷，能够根据用户的使用场景智能调整刷新率，从而在保证流畅性的同时降低功耗。

全新升级的“明眸护眼2.0”技术，可以根据环境影响动态调整显示色温，有效保护眼睛健康。该机型首发了“太阳显示”技术，可以根据不同的环境光强度智能匹配显示效果，并根据环境色温精准还原色彩表现，使得用户在户外强光下也能清晰看到屏幕内容。

一加13在影像配置和算法上实现了全面升级，拥有1/1.4英寸大底，支持全像素全向对焦、极速抓拍功能和OIS光学防抖。另外，其带来了超高速“无影抓拍”功能和全新“抓拍人像”功能。其还支持后置三摄和前置摄像头拍摄实况照片，并支持封面帧XDR显示、视频裁剪、美颜等多种功能。

一加13搭载了6000mAh超大容量“冰川电池”，基于新一代球型硅碳以及蜂巢仿生结构打造，能量密度达到了805Wh/L。有了超级闪充技术的加持，用户只需13分钟即可将手机从1%电量充至50%，36分钟即可充满100%电量。

大疆Neo

大疆Neo可能是最具性价比的入门级无人机。其采用非折叠设计，强调便携性，重量仅135克，比主流智能手机还轻得多，非常适合户外拍摄和旅行使用。

大疆Neo能拍摄1200万像素照片，并支持4K超清视频拍摄，镜头安装在1轴云台上，提供120°的水平移动范围，可以选择向下90°或向上60°的角度。镜头光圈为f/2.8，使用1/2英寸传感器，以保证基本画质。还配备了AI智能跟拍功能，可以自动追踪拍摄目标，即使是新手也能轻松拍出专业级别的内容。

值得一提的是，其配备可拆卸的螺旋桨防护罩，为室内飞行或在人群周围飞行提供额外的安全保障。其采用的红外线及单目视觉定位方案，能在空中稳定悬停，最大可抗4级风，并支持自动返航。

Rokid Glasses

Rokid Glasses采用光波导技术，通过一体化设计，在包含镜片的情况下，Rokid Glasses的重量仅49克，便于日常佩戴。

Rokid Glasses配备了一颗高达1200万像素摄像头，不仅支持竖屏模式下的高清拍照和视频录制，还设置了拍摄状态指示灯，当摄像头启用时，指示灯点亮提示相机处于拍摄状态。

在软硬件的支持下，Rokid Glasses不仅可以实现日常拍照和录像，还可以通过蓝牙连接手机接打电话或听音乐；不会外语的人还可以通过实时翻译功能与外国人实时聊天。Rokid Glasses还支持实时导航、AI搜索、AI识图，并提供速记功能。

Rokid Glasses也将接入支付宝旗下的“AI生活管家”支小宝，引入AI办事、声纹支付等能力，用户可语音唤起支小宝，让AI点餐、打车。这意味着，Rokid Glasses一定程度上将成为AI智能体。

Rokid Glasses满电续航时长提升至4小时，配合眼镜充电盒，满电状态下充电盒可供Rokid Glasses充电10次，电池可在十分钟内充电至90%，完全充满仅需20分钟。

AirPods 4（降噪版）

AirPods 4相比上一代，在多个方面进行了显著的升级。

AirPods 4的尺寸比上一代更小，重量也更轻，单耳重量仅为4.3克，AirPods 4的充电盒同样比AirPods 3的充电盒小，且正面采用了隐藏式状态指示灯设计，更加简洁美观。充电盒还配备了USB-C接口，相比前几代的Lightning接口，充电更加便捷。

AirPods 4升级到了H2芯片。H2芯片为AirPods 4提供了更强大的性能支持，包括更快的连接速度、更稳定的信号、更低的延迟以及更好的能效比。得益于H2芯片，AirPods 4支持更简单的唤醒词来召唤语音助手（如直接使用“Siri”），并具备个性化音量等功能。

AirPods 4采用了全新的声学架构，配备低失真度驱动单元和高动态范围放大器，在H2芯片的驱动下，呈现出更好的音质效果；其还具备自适应均衡功能，内向式麦克风会检测用户聆听的内容，并自动调整耳中听到的音乐效果，为用户提供个性化的音频体验。

前几代的基础版 AirPods 都不支持主动降噪功能，而AirPods 4则提供了支持主动降噪功能的版本。虽然降噪强度不如AirPods Pro，但与之前的基础AirPods系列相比有了很大提升。除了主动降噪功能外，AirPods 4还支持自适应、通透模式、对话感知以及耳压平衡等功能。

AirPods 4通过计算音频技术，使语音突显功能能够尽可能地降低背景噪音，同时将用户声音突显出来。即使在喧闹或大风环境中通话，对方也能轻松听清。此外，AirPods 4还支持AAC-ELD语音编解码器，为FaceTime通话提供高清音质。

AirPods 4的防护等级从AirPods 3的IPX4升级到了IP54，具备更强的防尘、抗汗和抗水性能。这使得AirPods 4在各种环境下都能稳定工作，适合更多使用场景。

另外，AirPods 4的耳机柄中配备了新的压力传感器，轻轻一按即可实现播放或暂停媒体，让来电静音或挂断通话等操作，控制更加便捷。

Meta Quest 3S

根据Meta官方的说法，Quest 3S中的“S”代表“start”，即入门款，同等容量相比Quest 3的发售价便宜了200美元。

Quest 3S采用了与Quest 3同款的高通骁龙XR2 Gen2处理器，其他基本沿用了Quest2的配置，120Hz LCD屏幕、菲涅尔透镜、1832×1920的单眼分辨率、FOV视角为90°。前置的摄像头数量相比Quest2增加至6个，并且使用了与Quest 3一样的头带设计。

免费开源的游戏引擎Godot开放团队就宣布，其现在已经支持Horizon OS，这意味着开发者可以直接在Quest端独立开发完整的游戏。

索尼PS5 Pro

尽管 PS5 Pro 的升级幅度可能不如预期，但它也具备自身的优势。该机主要有三方面的提升，分别是更大的 GPU、高级光追以及 AI 驱动画质升级。

PS5 Pro搭载AMD锐龙Zen2处理器、16GB内存以及Wi-Fi 7，支持8K分辨率。相比 PS5，算力提升 67%，闪存提升了 28%。综合下来，新主机的 GPU 提升了约 45%。

据了解，PS5 Pro 配备高级光追技术，与 PS5 相比，PS5 Pro 的光追效果速度将提高 2 到 3 倍。PS5 Pro 还首次搭载客制化的 AI 硬件对游戏画质进行提升，索尼专门开发了一项名为 PSSR 超分辨率技术（PlayStation Spectral Resolution），可以对游戏的画面进行 AI 优化。

另外，《漫威蜘蛛侠2》、《最终幻想7重生》、《地平线：西至绝境》、《GT赛车7》、《霍格沃兹之遗》、《最终生还者2》、《恶魔之魂》、《心灵杀手2》、《对马岛之魂》、《龙之信条2》等多款游戏在 PS5 Pro 上首发支持并免费更新。