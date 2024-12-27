2024即将过去，不知大家这一年里过得怎样？无论如何，这里都要特别感谢各位读者对本站的一路关注和支持。在这新旧交替之际，我们也邀请本站记者同事为大家带来了各自对2024的一些感悟和思考。新的一年在即，祝愿大家在每一天里都能精彩纷呈，万事顺遂。

本期作者：Jessie，动点科技英文记者，关注半导体、游戏、硬件领域动向。联系方式：[email protected]（邮箱），space_jessie111（微信号）。

你会用哪个词语概括你所关注的行业领域在过去一年中的表现

出乎意料（游戏）

长路漫漫（芯片）

AI融合（硬件）

今年期间，哪件行业动向/企业/产品最让你印象深刻，为什么

黑神话悟空，因为大部分国内游戏公司并不擅长或专注于开发优质的原创单机游戏，而游戏科学的黑神话悟空作为一款难得的原创国产单机游戏，算是业界良心，也让很多中国游戏玩家看到了希望。自己也通关了此款游戏，虽然并不完美，但是综合看是值得肯定的。黑神话悟空也是第一款获得TGA年度最佳游戏提名的中国游戏。

在今年，你对AI的看法与之前相比有什么改观了么？

一直对AI的发展抱有好奇心，希望看到越来越多的高质的创新AI产品。

今年你接触（主动使用或者被动接触）最多的AI工具/产品/服务是什么？为什么？

百度的文心一言和OpenAI的ChatGPT。对比两者的差距，目前还是存在较大差距。

基于24年的年末展望，在今年，基于你所关注的行业，有哪些是你意料之中的事情

中国的芯片行业继续被美国进一步加大制裁力度。更多的中国芯片公司被加入了制裁名单。

同样，又有哪些是意料之外或者让你感到失望的

失望的是，iPhone16系列手机的AI功能在国内暂时无法使用。不知道明年是否会更新。

在2025年，你最不希望看到的行业表现/趋势/方向/产品是什么？

在2025年，我最不希望看到的行业趋势是国产游戏公司为了短期利润而发布低质、借壳的手机端游戏。这种行为不仅损害了玩家的体验和信任，还阻碍了整个行业的健康发展。国产游戏公司应致力于创新和高质量的内容，推动中国游戏产业在国际舞台上的竞争力和声誉，而不是简单地“割韭菜”牟利。

同在明年，你最看好的产品/企业/技术领域是什么？

最看好的领域是机器人，无论如何，机器人是未来世界的必需品。

随着全球老龄化问题的日益严重，劳动力短缺成为各国面临的一大挑战。老龄化速度加快，传统劳动力资源不足已经影响到了经济的各个方面。 机器人技术的发展为解决这一难题提供了切实可行的方案。

服务型机器人可以在家庭护理、医疗辅助、以及日常生活中为老年人提供帮助，减轻社会和家庭的负担。此外，工业机器人在制造业和其他需要高精度和高效率的工作环境中，能够替代或辅助人类劳动力，从而提升生产力和减少人为错误。

One more question：科技为你的2024年生活带来改变了么？明年你会期待哪些变化与不变

游戏为我的业余生活带来了很大乐趣，明年继续期待优质的游戏，比如GTA6和文明7。

不变的方面 ，希望世界和平。