12月26日，广汽集团正式自主研发的第三代具身智能人形机器人——GoMate。GoMate是一款全尺寸的轮足人形机器人，全身拥有38个自由度。机器人采用了可变轮足移动结构，融合了四轮足、两轮足两种模式。

广汽集团机器人研发团队负责人张爱民表示，广汽具身智能人形机器人是广汽集团为未来生活打造的全新“智能工具”，不仅在安防、康养、汽车后市场等领域有应用潜力，能提升人类的工作效率和能力，还将在物流、教育等更多场景应用，为人类生活带来服务。

不过，车企布局人形机器人，这似乎已经不是新鲜事。

从之者众

比亚迪近期发布的一则“比亚迪25届具身智能研究团队专场招聘”的信息受到广泛关注。招聘海报内容显示，比亚迪此次招聘的岗位共计10个，包括高级算法工程师、高级结构工程师、高级机器人工程师、高级软件系统工程师等。研究方向主要涉及深度学习、感知、交互算法、人形机器人、四足机械狗、机器人维护、机器人售前售后等。

事实上比亚迪一直在未雨绸缪。2023年8月，比亚迪出资191.497万元，入股上海智元新创技术有限公司。该公司系原华为“天才少年”彭志辉创立，成立不到一年已经推出了远征 A1人形机器人，并获得百度风投、经纬创投、高瓴等资本的追捧，估值迅速攀升到超10亿美元。

值得一提的是，国内机器人企业“优必选”在创立初期也获得了比亚迪的投资。10月，优必选Walker S1已进入比亚迪工厂执行搬运任务实训。上月，优必选又将人形机器人与无人车协同作业，并将该方案在比亚迪汽车长沙工业园试运营。

11月6日，小鹏在自家AI科技日上，推出新一代人形机器人“小鹏Iron”。Iron采用仿人结构设计，可以模拟人类的多种动作，如站立、躺卧、坐等。

何小鹏透露，小鹏 AI 机器人 Iron已经在工厂部分岗位上“工作”，即将发布的小鹏 P7+部分生产岗位已由机器人操作；明年3月，小鹏工厂正式对外开放。之后，小鹏会让Iron在工厂的其他岗位试运行，未来Iron可能会进入门店，承担与客户交流互动的迎宾工作。

特斯拉创始人马斯克认为，人形机器人未来的市场空间比汽车更大。不久前，马斯克与台积电董事长魏哲家进行了洽谈。会面中，马斯克强调了台积电为特斯拉提供足够产能以生产其自主研发的Dojo芯片的重要性，该芯片将使用台积电的5nm工艺制造并采用InFO-SoW先进封装。此举意味着特斯拉未来的发展方向将倾向于人形机器人Optimus，而非汽车。据美国银行分析师John Murphy预测，特斯拉计划到2025年底在其工厂部署约1000台Optimus机器人。

6月4日，北京小米机器人技术有限公司乔迁至北京亦庄小米汽车工厂，在乔迁仪式上，小米团队宣布正推进旗下人形机器CyberOne在自家制造产线上的分阶段落地。

是趋势但需徐徐图之

11月4日，第一财经披露赛力斯已经布局人形机器人，也发布了相关岗位招聘，并指出赛力斯和重庆市财政局控股公司合资成立的重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司将承接该业务。

对此，赛力斯集团发布声明：作为技术科技型汽车企业，公司将持续锚定新能源智能电动汽车主赛道，同时关注相关领域的前沿技术探索和研发。此回应有些闪烁其词。

太平洋证券认为，车企入局人形机器人，一方面车间重复、标准化程度高的工作更适合人形机器人，车企更了解应用的痛点也有更多试验的空间和耐心，另一方面可以实现技术同源，车企可将车端算法复用至人形机器人上。

花旗集团全球洞察分析团队不久前曾公开表态称，到2050年，全球人形机器人市场规模将达7万亿美元，全球人形机器人数量将达到6.48亿台，约达到当前全球汽车保有量的一半。

虽然人形机器人的未来发展十分诱人，引得车企纷纷加大投入和研发力度，但人形机器人技术的成熟和商业化应用仍需时日。

近日在2024理想AI Talk上，理想汽车CEO李想坦言，做人形机器人“概率上肯定是100%，但节奏不是现在。如果我们连L4级跟自动驾驶的汽车都解决不了，怎么去解决更复杂的？因为车是个无接触机器人，而且道路是标准化的，包括道路上的提示和参与者都是标准化的，而且每个人都受交通规则的训练，我觉得这已经是最简单的机器人了，如果车没法实现，其实其他人工智能机器人，还是非常有限的。”

上海期智研究院PI、清华大学交叉信息研究院助理教授许华哲则表示，车企进军人形机器人行业，“说明他们意识到了具身智能的重要性”，这是“一起把盘子做大的机会”，但目前机器人主要是做一些产线上的辅助工作，暂时还不会大幅取代人力。