12月31日晚，一直以接地气著称的雷军，在小米汽车工厂做了一场四个半小时的“无主题闲聊”直播，向观众做了诸多分享。

雷军对于2024年的总结是“苦尽甘来，梦想成真”。根据最新财报，2024 年 Q3，小米集团高歌猛进站上新起点，创造单季史上最强业绩，总营收 925 亿元，同比增长 30.5%；经调整净利润 63 亿元。

最后一次创业，成了

这场跨年直播以造车分享为主。

造车是雷军的最后一次创业。2021年3月30日，小米发布公告，正式决定由雷军牵头造车，未来投资100亿美元。2024年3月28日，小米汽车SU7正式发布。同年11月13日，小米SU7的交付量仅用230天就突破10万台，创造了新车企10万台最快下线纪录。

“虽然小米汽车做得不错，但还没到营销号说的地步。”小米创始人雷军在跨年直播中表示，外界有关“100亿造车”的传言不实。针对很多营销号夸雷军只用了100多亿元就把车造出来了的言论，身为蔚来和小鹏的早期投资者的雷军哭笑不得，他深知造车之难。“这真的是个误解，我们在汽车研发花了 130 多亿。我们有工厂建设、一万多人的工资费用，我们到现在大概花了 300 个亿左右。”

尽管行业最初对小米SU7的月销量预期不高，认为月销2000辆已是挑战，但雷军却在公司内部设定了7万辆的年销售目标，并为供应链准备了7.6万辆的物料。令人意外的是，小米SU7的市场反响热烈，不仅迅速成为热门车型，而且在一年内交付量超过了13.5万辆，提前完成了全年目标。这一成就不仅让小米汽车在市场上迅速崭露头角，也让雷军对小米汽车的未来充满期待。

在这次直播中，雷军立下目标：小米汽车2025年将交付30万辆。雷军表示，30万辆并非一个轻松的指标，他非常清楚造车的挑战，没有侥幸心理，也不会寻求捷径。他强调，小米汽车将坚持技术创新、高端化战略和注重效率的发展路线，全力以赴达成目标。

雷军还披露了小米汽车2025年的新车计划。据悉，小米SU7的高性能版本小米SU7 Ultra将于今年3月正式推出，并计划挑战纽博格林北环赛道。同时，小米的首款SUV车型YU7也计划在2025年年中上市。

对于小米汽车的迅速崛起，雷军给了三点理由：没有取巧，技术为本，加大研发投入；坚持高端化战略，坚持使用小米品牌，改变消费者对小米的印象；坚持推进新零售，重视效率，有成熟的销售网络体系。

其他分享

雷军也介绍了小米在其他业务领域取得的成绩。他提到，2024年小米手机在高端市场战略上取得了重大突破，小米15系列在上市仅两周后销量便迅速超过了一百万台。此外，小米的科技家电产品同样表现不俗，尤其是新推出的“米家双区洗烘一体机”，受到了消费者的广泛欢迎。

除了小米汽车的30万辆交付量，他还立下了两个flag，有时间去更多地方看看美景、尝尝美食，顺便测测汽车；2025年好好健身，并打算在健身房打卡100次。

针对后者，小米已经有所行动。据小米生态链总经理陈波发布的视频，小米确实即将推出小米健腹轮、小米哑铃等健身产品。

天眼查App显示，小米科技有限责任公司为“AIDONG SPORT”关联公司乐渊网络科技（上海）有限公司股东，持股比例月15%。后者成立于2013年11月，法定代表人为宋广慧，注册资本约807万人民币。公开资料显示，“AIDONG SPORT”是国内领先的运动科技公司，以科技创新赋能健身行业的发展。

另外，针对去年12月中旬互联网上流传的有关小米拒招35岁以上员工的传闻，雷军也亲自做了澄清。雷军强调，欢迎各个年龄段的优秀人才加入公司，特别是对于拥有丰富工作经验的中高层人才，小米更是持开放和欢迎的态度。

但他也明确表示，小米在招募“未来之星”项目时，确实对博士生的年龄有所限制，这是为了聚集优秀的年轻科研人才，推动公司的技术创新和未来发展。然而，这一年龄限制并非小米整体招聘政策的普遍要求。