科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.12.30-2025.01.05）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

保护当地中小微企业免受海外低价产品挤压的策略不出意外的即将在越南落地。

正如本期标题和首条动态所言，经过半年多的发展后，越南的低价进口商品免税政策将会迎来终结时刻。对这项自2010年发起的策略来说，它似乎已经完成了自身的历史使命。

本周五，越南副总理正式签署了决议，计划从下个月（即2月）18日起取消该国对“通过快递服务配送的价值低于100万越南盾的进口商品免征进口税和增值税”的政策。而在原因层面，正如媒体所指出，“这是为了在进口商品和本地生产商品之间创造公平的竞争环境”。

作为出发点，这项政策的推出是为了简化行政程序并减少需要纳税申报的商品数量。同时，彼时，越南向国内进口的低价电商订单数量也相对较少，对其免征增值税不会为税收收入带来明显影响。

然而，随着越南以及周边地区电商产业的快速发展，基于电商渠道进入当地的免税低价商品日渐成为该政策的主要收益对象。有数据指出，每天，约有四百万至五百万份低价订单通过电商平台从中国发往越南。而这些订单所免除的增值税和进口税可达4500万到6300万美元。再加上这些低价商品对越南本土企业所生产的竞品商品的冲击，就像此前印尼所采取的做法那样，为这些进口商品设立门槛愈发成为了一件迫在眉睫并且理所应当的事情。

值得一提的是，去年晚些时候，越南当局表示，Shein及Temu需在限定时间内前向该国商务部完成业务注册，否则，将在当地封锁二者的互联网域名及应用（Temu因未能及时完成注册在后续被要求暂停当地业务）。而伴随着这一要求的提出，媒体在当时认为，越南政府和当地企业对中国电商平台的大幅折扣策略为当地市场造成的影响感到忧虑。

展望未来，24年期间，越南电商领域的总GMV有望从23年的190亿美元增长至220亿美元，实现18%的增幅。并且到2030年，这一数字最高有望提升至630亿美元。

好了话不多说，让我们进入25年的首期内容。

产业&动态

越南将于下月取消对低价进口商品的免税政策：据外媒报道，越南当局已于本周末签署了一项决议，计划从2月18日起取消对进口低价商品的免税政策。

媒体表示，此举旨在制止通过电商平台从国外进口到越南销售的商品。作为背景，据悉，自2010年提出相关免税政策（涉及价格低于100万越南盾的商品）以来，这些免税商品大多是通过电商渠道进入越南。

机构：马来西亚科技行业有望在明年迎来复苏：CIMB Securities在近期的一份报告中指出，得益于人工智能基础设施投资等因素的推动，马来西亚科技行业有望在明年迎来复苏局面。报告称，2025年至2026年期间，马来西亚科技行业的收入预计将会实现25%的平均增长。作为对比，该数字在24年时为2%。

微信与 TikTok 获得马来西亚社交媒体牌照，Google 与 X 错过：据马来西亚通讯与多媒体委员会（MCMC）消息，埃隆·马斯克的 X 平台和 Alphabet 旗下运营视频流媒体平台 YouTube 的 Google 尚未根据马来西亚周三生效的新法律申请社交媒体运营许可证。

据 MCMC 称，X 表示其在马来西亚的用户数量没有达到获得许可证所需的 800 万门槛，该委员会正在核实该平台的说法。

到2030年，碳捕获技术有望为马来西亚吸引超百亿美元资本支出：证券机构TA Securities在日前发布的一份报告中指出，到2030年，马来西亚的碳捕获技术有望为当地吸引超100亿美元的资本支出。

TA Securities表示，这一趋势契合了马来西亚的国家能源转型路线图（NETR）所规划的节奏。同时，该研究机构在一份说明中指出，随着碳捕集与封存（CCS）/碳捕集、碳利用与封存（CCUS）技术的实施，马来西亚也将于此收获巨大的经济机遇。

消息称哪吒汽车泰国生产商BGAC计划裁员400人：据媒体援引泰媒报道指出，哪吒汽车泰国生产商Bangchan General Assembly Co., Ltd.（BGAC）计划裁员400人。据悉，哪吒汽车泰国公司确认其员工不会受到影响。

作为背景，有数据指出，今年前11个月期间，哪吒汽车在泰国的销量同比下降45.8%，共交付6534辆哪吒 V、哪吒 VII和哪吒 X车型。报道称由于销量下降和库存管理问题，一些哪吒经销商已转向其他电动车品牌。

越南将为半导体及AI投资提供50%补贴：据外媒报道，越南政府计划为半导体和人工智能行业的重大研发项目提供高达50%的初始投资成本。据悉，该项财政支持根据12月31日发布的法令规定，适用于最低投资额为3万亿越南盾的项目。

根据声明：项目开发商必须在获得投资批准后三年内支付至少1万亿越南盾的注册资本。同时，开发商不得拖欠政府税款或债务。此外，该项目必须对创新生态产生积极影响并促进突破性技术和产品的发展。作为背景，媒体指出，此前，由于缺乏多元化和政策不完善，越南曾错失来自跨国公司数十亿美元的投资。

机构称印尼新经济领域前景可期：马来亚投资银行在近期发布的一份报告中指出，现阶段，印尼新经济领域正朝向正确方向发展，因而该机构对其未来前景表示乐观。

报告称，得益于印尼超2.7亿的庞大人口规模以及较低的家庭债务状况——截至去年9月，印尼家庭债务占该国GDP的9.9%，以贷款业务为体现的金融科技行业将成为新经济领域的重要推力。

观点&观察

投资越南｜走进越南联合办公空间：对创业公司来说，成本把控是维系其生存发展的重要影响因素。基于联合办公空间，创业公司往往可以以更加经济实惠的开支获得工作所需的场地，从而间接减少自身的预算开支。

此外，这些空间通常可以提供创业所需的各种咨询服务，帮助创业者解决实际问题，提升业务运营能力。再加上空间也聚集了不同领域的专业人士和创业者，这里也能为创业创新提供了良好的工作氛围，激发更多的创意和合作机会。