因为苹果手机仍不能满足印尼的本地化零部件供应占比要求

持续近三个月的印尼iPhone 16系列销售禁令又迎来了新的进展，并且对苹果来说，这可能会意味着是一段更长的剧本。

动点出海综合多家外媒报道获悉，日前，印尼政府表示，尽管苹果承诺将在印尼投资10亿美元建厂，该国仍不会解除针对iPhone 16系列设备的销售禁令。

印尼财政部部长Agus Gumiwang Kartasasmita称，当局已同苹果达成协议，将在印尼巴淡岛建立一座AirTag生产工厂（工厂将于26年投入运营）。但由于该工厂与iPhone设备的零部件没有直接关系，因此其部门没有依据来为苹果颁发允许iPhone 16系列设备在当地销售所需的本地零部件认证。

相应的，如本栏目此前指出，现阶段，在印尼，智能手机和平板电脑制造商必须满足至少40%的本地化供应件的要求。但在实际层面上，当前，苹果并未在印尼拥有任何制造工厂（仅有4所开发者学院，投资总额约为9900万美元）。

不过，按照印尼当局的说法，为了满足其最低的本地化供应件占比需求，企业也可以通过在印尼生产设备、开发固件或投资本地创新的方式达成。

基于这一策略，在Agus本次的发言中，他也透露，已经与苹果全球政府事务副总裁Nick Ammann进行了为期2天的会晤，后者提出了“创新投资”的建议。但据报道指出，该建议已被印尼当局拒绝。

目前，尚不清楚苹果是否还会提出新的策略以解禁销售禁令。但在去年早些时候苹果掌门人库克访问印尼期间，作为对时任印尼总统的Joko Widodo（现已卸任）“希望在该国发展制造业愿望”的回应，库克曾承诺，“将会考虑这一事宜。”并且他也表示，“印尼的投资潜力是无穷的。”

作为背景，印尼工业部指出，去年期间，iPhone设备在印尼的销量位居东南亚榜首，共售出261万部，预计收入达30万亿印尼盾。作为对比，iPhone在越南的销量为143万部。

而从这一点出发，此前，在苹果提议将1000万美元投资承诺欠缺提升至1亿美元时，印尼工业部回绝称，这项（提升）投资提议不符合公平原则，因为苹果在其他东南亚国家泰国进行了更大规模的投资——以越南为例，截至24年4月，苹果对越南供应商的支出已达到近400万亿越南盾（约合158亿美元）。

值得一提的是，去年晚些时候，有消息指出，印尼当局正考虑修改本文所涉及的零部件占比依据条例，规定在当地制造和销售的智能手机须使用更多在当地生产的零部件，以促进印尼的制造业发展。

然而，印尼工业部副部长Faisol Riza也在当时表示，相关细节仍在讨论中，而他也并未透露修改条例的时间进度及占比比例的提升幅度。