日前，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在CES 2025上以主题演讲拉开了AI赛道的新年序幕，概述了该公司未来一年对消费者和企业用户的人工智能雄心。这一次，英伟达首次推出了一些新的软件技术，旨在帮助训练人形机器人并为各种人工智能应用程序提供动力。

在其演讲结束后，英伟达大幅下跌，引发大众惊骇。周一，英伟达报140.14美元，跌6.22%，为2024年9月3日以来最大单日跌幅。其市值一夜蒸发2275亿美元（约合人民币16668亿元）。《华尔街日报》认为，这在一定程度上可能反映出投资者在“炒作”此次活动的“利好出尽”。

英伟达的重磅发布

无论如何，作为人工智能的工业血液，英伟达的GPU仍然在业界举足轻重。

此次，黄仁勋的演讲依旧备受关注。其在会上宣布推出一款个人AI超级计算机Project DIGITS，将面向全球AI研究人员、数据科学家和学生。

该款超级计算机采用英伟达全新的GB10 Grace Blackwell超级芯片，这是该公司迄今为止生产的最小的Grace Blackwell芯片。黄仁勋称，GB10芯片是英伟达一直在研究的超级秘密芯片。据官方演示，Project DIGITS约手掌大小，其将GB10与128GB的统一内存和4TB的存储相结合，创建了一个可以放在办公桌上的人工智能计算系统。这款产品预计将于5月上市，起售价为3000美元。

除了新的芯片和台式机外，英伟达还展示了其新的Cosmos平台，该平台由最先进的生成式世界基础模型（WFM）、高级标记器、护栏和加速视频处理管道组成，旨在推动自动驾驶汽车（AV）和机器人等物理人工智能系统的开发。

Cosmos为开发人员提供了一种简单的方法来生成大量真实的、基于物理的合成数据，以训练和评估他们现有的模型。通过在虚拟环境中模拟各种使用场景，不必使用昂贵的机器人或将汽车放在现实世界中的道路上。开发人员还可以通过微调Cosmos WFM来搭建定制模型。

短期看好，长期看衰？

二十多年前，英伟达销售的图形处理单元（GPU）主要功能是支持PC游戏。但近年来，其GPU能够在大型数据中心训练人工智能模型，现在已经占了这家芯片制造商销售额的大部分，并使其在人工智能芯片市场独占鳌头。

公司对开发、投资和向客户提供各种人工智能相关服务为英伟达带来了直接利益，最近推出的Blackwell架构也引起了客户的极大兴趣。

值得一提的是，2025财年第三季度（截止2024年10月27日），英伟达营收为350.82亿美元，同比增长94%，其中数据中心营收308亿美元，与上年同期相比增长112%，年收入有望会达1400亿美元。华尔街分析师预计第四季度销售额将增长72%。

英伟达面临的风险更多来自于外部，尽管Meta、微软、亚马逊和谷歌几大公司为英伟达创造的营收已经过半，但这些公司同样在开发自己的人工智能芯片。

12月12日，谷歌宣布其第六代TPU Trillium正式上市。TPU是Google Cloud AI超级计算的关键组件，谷歌计算和人工智能基础设施副总裁兼总经理Mark Lohmeyer表示，谷歌旗下的大模型Gemini 2.0正是采用Trillium进行训练。

而英伟达的最大客户微软，也在Microsoft Ignite 2023上发布里自研人工智能芯片Microsoft Azure Maia。这是一款AI加速器芯片，用于OpenAI模型、Bing、GitHub Copilot和 ChatGPT 等AI工作负载运行云端训练和推理。而在Microsoft Ignite 2024上，微软又推出了其首款用于内部业务的数据处理器Azure Boost DPU，旨在高效、低功耗地运行Azure数据中心的工作负载。

随着这些财大气粗的科技巨头转向自研AI相关的芯片，垂直整合其供应链，长期结果可能是对英伟达的需求疲软。

但是据全球市场调研机构Omdia上个月的估计，微软2024年购买的用于人工智能的英伟达Hopper架构芯片数量远超英伟达在美国的第二大客户“元”公司，更远超其云计算竞争对手亚马逊和谷歌，以期在构建下一代人工智能系统的竞争中占得先机。

英伟达首席财务官Colette Kress也透露：“Blackwell的需求令人震惊，我们正在竞相扩大供应规模，以满足客户对我们的巨大需求。”Colette Kress表示，世界各地都会陆续打造AI工厂，英伟达已开始跟管理咨询兼信息外包商Accenture、联合会计师事务所勤业众信（Deloitte）等业者合作，协助这些企业设计未来的AI应用，代理式人工智能（agentic AI）将成为重要一环。

目前来看，在紧迫的AI竞争环境中，英伟达暂时仍不可替代。