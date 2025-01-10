随着科技的不断进步，今年的 CES 再次为我们带来了一场令人叹为观止的科技盛宴。在这个全球瞩目的舞台上，众多企业展示了他们最新研发的前沿产品，涵盖了人工智能、智能家居、效率科技等多个领域。从能够自主学习和适应用户需求的智能机器人，到具备高度集成化和高效能特性的智能家居系统，再到推动效率提升的创新解决方案，这些产品不仅展示了科技的无限可能性，也为我们描绘了一个更加智能、便捷和高效的未来生活图景。接下来，让我们一起走进这些令人兴奋的产品世界，探索它们如何引领科技潮流，改变我们的生活。

Kirin Electric Salt Spoon

盐是调味的基石。但为了减少钠的摄入，日本公司Kirin发明了一种的勺子，其用电来模仿盐与舌头反应的感觉。震惊了味蕾的同时，让你觉得你的食物比实际更咸。

尝试电盐勺比你想象的要复杂得多。首先，必须确保勺子末端正确地固定在容纳所有技术的笨重手柄上。然后，从四个层次的咸味中选择一个，并确保你把勺子握得恰到好处。如果你做得不对，手柄上的灯会保持蓝色，而不是变成白色。

Kirin已经在日本销售这款勺子，但在美国还没有上市。在日本，它以19800日元（约人民币943元）的价格出售。价格非常高，但如果它能帮助你满足低钠饮食的要求，那可能是值得的。

Anssiil：OptimizeME

OptimizeME智能床垫提供自动硬度调整，以缓解用户睡觉时的压力。其还增加了实时坡度控制。

当气道堵塞时，就会发生阻塞性睡眠呼吸暂停，而仰卧是最糟糕的睡眠姿势。OptimizeME床垫使用集成的生物人工智能算法来分析用户的睡眠习惯和呼吸模式，调整感觉和坡度，让用户整晚保持舒适和自由呼吸。

由韩国床垫制造商Anssiil生产的OptimizeMe本质上是一种先进的气垫。在其内部，一系列的绳子从床垫顶部到底部，我们可以通过调整绳子的硬度和张力变化来改变坡度，不需要笨重的可调节床底。

Dianyx

CPAP（持续正压气道通气）机器可能是睡眠呼吸暂停治疗的黄金标准，但这些笨重的机器难以坚持使用。Dianyx正试图通过在不显眼的设备中使用更高级的睡眠跟踪来普及睡眠呼吸暂停的护齿。

口腔器械治疗（OAT）使用集成在护齿中的小型人工智能传感器来收集心率、头部位置和睡眠阶段等数据。这些信息可以帮助医生了解用户的治疗计划的有效性。

除了彻底改变睡眠呼吸暂停治疗外，Dianyx的先进技术还有可能改变其他领域，包括运动医学，通过将传感器嵌入到所有主要专业接触运动相关牙齿损伤的口罩中，并监测潜在的脑震荡。

因此，对于用户来说，OAT传感器应该只是您的护齿的一个小补充。但对医生来说，OAT提供了一种确保治疗有效的思路。根据从深入的护齿中收集的数据，我们可能会在睡眠呼吸暂停治疗中看到更多创新。

Ropet

Ropet是人工智能驱动的机器人伴侣，旨在提供“个性化的温暖”，旨在为“情感人工智能设定新标准”。据Ropet的首席执行官兼联合创始人称，该公司“创造了一个将技术复杂性与真正的情感联系相结合的伴侣。”

它的目标受众是需要情感支持的人，“无论是陪伴孩子，为年迈的家庭成员提供情感支持，还是只是在忙碌的家庭中成为一个平静的存在，Ropet都毫不费力地融入你的生活。”

Ropet配有传感器、摄像头、屏幕、麦克风、扬声器和处理器。它的屏幕就像眼睛一样，旨在传达情感。连接到无线网，就可以使用ChatGPT进行对话。Ropet是一个细心的倾听者，会记住它所看到的东西。Ropet还可以表现出害羞或不愿意互动等感觉，但抚摸它舒适、触感柔软的外观可以提升它的情绪感知。用户与它的互动越多，它就越懂你。

与电子游戏类似，用户可以赚取积分来兑换新的配件和更新。该公司正在开发一个配件生态系统，以保持体验。例如，用户可以购买时尚的服装或创意面具来改变Ropet的外观。在软件方面，可以自定义它的眼睛并调整它的声音。

Skyrider X1

快轮科技旗下品牌Rictor在CES 2025上展示了其最新产品线，其中最引人注目的是全球首款两栖载人飞行摩托Skyrider X1。

Rictor Skyrider X1配备八个螺旋桨系统，以实现稳定性。根据Rictor介绍，它将能够以最高时速62英里（100公里/小时）的速度飞行，飞行时间将长达40分钟。

Rictor表示，X1可以执行自动起飞和降落，并且可以自动规划最佳路线。此外，它还将具有实时天气和环境适应性，自动调整高度、速度和方向，以实现高效、安全的旅行。它将为喜欢动手操作的飞行员提供手动控制选项，包括操纵杆功能。即使发动机出现故障，它也能安全着陆，还将包括紧急降落伞，以应对最坏的情况。

Rictor声称其将以6万美元的价格出售Skyrider X1。

Realbotix：Melody

在CES 2025上，机器人无处不在。Realbotix公司在今年CES上推出了其最新的人形机器人Melody。Melody是一个开源机器人，设计了升级的功能，以提高功能、适应性和用户体验。通过采用先进的电机技术，Melody增强了运动流动性、模块化和交互性，使其成为各种应用的多功能选择。

Melody由Dynamixel升级的P系列伺服电机提供动力，可提供更流畅、更流畅和更人性化的运动，提供更自然的运动范围。她还被设计成易于拆卸，简化了旅行携带方式。

Melody配备了先进的视觉系统和嵌入眼睛中的微型相机，可以跟踪运动、保持眼神接触和识别物体，从而实现更有意义的互动。这项功能在CES上得到了展示，游客可以与Melody进行眼神交流，并在远程显示器上查看他们的图像，显示Melody正在查看和处理的内容。

其设计采用了Realbotix的专利模块化系统，该系统通过允许用户根据需要更换车身组件来支持定制和维护。这增强了灵活性和寿命，允许Melody平台在使用相同的机器人基地的同时转变为不同的角色。

Melody建立在一个开源平台上，允许与Realbotix的专有配套人工智能平台或第三方人工智能平台（如ChatGPT）集成。这为Realbotix硬件创造了额外的多功能性，使与全球正在开发的数千个人工智能平台兼容。

Melody的移动性、定制和互动技术的结合使她适合需要与人类个人互动的行业，如教育、研究、医疗和文娱。她的开源能力还使她成为品牌和企业无缝集成到其运营中的可访问平台，从而实现符合其具体目标的定制解决方案。

Swippitt

Swippitt是首款即时电源系统，旨在将手机电池的寿命延长一倍，并在2秒内为您的一天供电。Swippitt简化了处理手机电池电量不足的痛点，并消除了当今市场上传统充电方法的麻烦。

其包括三个关键组件：Swippitt Hub，一个具有集成速度交换技术的智能、直观的电池系统；Swippitt Link，一个具有集成智能电池的保护性、符合人体工程学设计的智能手机外壳；一个可以访问电池统计数据、家庭安全和位置管理的综合应用程序。

Swippitt Hub包括五块充满电的电池，可立即使用。只需将带有Swippitt Link的手机放入集线器中，其智能技术只需2秒即可自动将耗尽的电池替换为充满电的电池——智能链接和电池可确保即时访问此电源。这立即为消费者提供了长达一天的额外电池续航时间。

目前，Swippitt与iOS、Android等主流手机型号兼容，并仍在努力支持更多型号的手机。

石头科技Saros Z70

石头科技在今年CES上推出了Saros Z70，这是一台配备了OmniGrip智能和可折叠系统的扫地机器人。

OmniGrip是首款大规模生产的五轴可折叠机械臂，其位于真空7.98厘米的机身内。它配备了精密传感器、摄像头和LED灯，在检测到障碍物之前，它一直折叠在吸尘器内。当碰到袜子、小毛巾、纸巾和凉鞋等小物品，机械臂将展开、伸展，并通过垂直和水平运动，以移动此类物体。

人工智能驱动的 Saros Z70还配备了先进的导航、吸尘和拖把功能，通过将传统扫地机器人转变为创新的机器人家庭助理，为自动清洁增加了一个新的维度。

Saros Z70预计在2025年上半年上市。

联想ThinkBook Plus Gen 6

这款笔记本电脑的特别之处，在于只需按一下按钮，即可从14英寸横向显示器过渡到16.7英寸垂直显示器，两年前作为概念设备首次展出，但现在已过渡到2025年生产。

这款笔记本电脑由英特尔酷睿Ultra 200V系列（最高可支持酷睿Ultra 7）提供支持，还将具有高达32GB的LPDDR5x内存和高达1TB的PCIe 4.0 SSD存储。作为Lunar Lake驱动的笔记本电脑，它还将采用英特尔Xe2图形处理器，使其成为在竖版文档上做大量工作的图形设计师的良好、轻量级的选择。

加上Wi-Fi 7和蓝牙5.4连接、2x2W 哈曼卡顿扬声器和带500万像素红外网络摄像头的双麦克风阵列，这将不仅仅是一台具有酷炫噱头的小众笔记本电脑，而且是为专业用户提供强大的移动工作站。

对于重视垂直显示的用户，如软件工程师或处理大量文档的业务用户，ThinkBook Plus Gen 6 Rollable这样的笔记本电脑将会成为效率利器。