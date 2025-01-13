Apple Vision Pro 有着令人难以置信的技术，但即便是苹果的设计与营销魔力，也不足以说服许多人整天佩戴 VR 头显。相反地，人们似乎更愿意使用不显眼的可穿戴设备，如蓝牙耳机、智能手表以及像 XREAL 的 AR 眼镜这样的产品——因此苹果的头戴式设备并没有引起公司所期望的轰动效应。

当然，计算领域的即时转变并不是 Vision Pro 的重点。苹果显然首先是为苹果爱好者、首批采用者和热爱 VR 的人推出这款产品。起售价 29999 元，入门门槛太高，无法期望该设备从一开始就大受欢迎。甚至 CEO 蒂姆·库克也称其为“早期采用者产品（early-adopter product）”。

然而，在推出近一年后（美国等市场），苹果还没有做足够的工作来证明为什么 Vision Pro 应该成为未来计算的潜在展示。该公司花了很长时间来组建沉浸式内容库，虽然这些都是展示可能性的绝佳演示，但这些视频都很短且孤立。也没有多少好游戏。

是的，苹果不断添加酷炫的新软件功能。用于 Mac 显示器的宽屏和超宽屏设置似乎特别有用。但这些选项针对特定用例而言是相当具体的。目前仍然没有显而易见的理由购买 Vision Pro，就像通常对最新款 iPhone 和 Mac 那样。如果我今天买了一台 Vision Pro，除了给自己一个更大的 Mac 屏幕或看电影之外，我不知道还能做什么，而我认为这两者都不值得这么高昂的价格。

苹果似乎已经承认 Vision Pro 可能也不是未来的趋势。据报道，该公司已经缩减了产量，并将精力集中在更便宜的版本上（也许就叫 Apple Vision？）。

如果苹果仍然想在 VR 领域引起轰动，它们可能需要加快推出下一款产品。

我只是不知道是否有任何科技公司会破解如何让 VR 头戴设备成为个人技术以外的技术。你可以用 VR 头戴设备通过互联网与其他人互动。但在家里戴上 VR 设备意味着我不能与家人进行眼神交流。如果我要看屏幕，我更愿意看我们可以共享的屏幕。即使你对 VR 主要是一个个人设备这一点感到满意，但除非你家里有足够的空间，否则 VR 设备也无法完美地融入日常生活。（撞坏家具或者自己受伤就更不妙了！）

也许这就是为什么 VR 眼镜对于佩戴在脸上的计算机来说似乎是一个更有前途的选择。增强现实眼镜一直是长期渴望的目标，你可以很容易就理解这是为何。戴着眼镜更容易与人眼神交流。

看上去苹果可能也在关注计算设备驱动的眼镜设备。有消息指，该公司已经启动了一项关于市场的内部研究。我认为即使是带有基本技术的眼镜对苹果来说也比 VR 头显更有意义——特别是如果它们能让你轻松拍照和听播客。不过，距离这些设备的推出可能还需要数年时间，这意味着目前苹果只能销售几乎没人想要的 XR 头显。