Apple Vision Pro 有着令人难以置信的技术，但即便是苹果的设计与营销魔力，也不足以说服许多人整天佩戴 VR 头显。相反地，人们似乎更愿意使用不显眼的可穿戴设备，如蓝牙耳机、智能手表以及像 XREAL 的 AR 眼镜这样的产品——因此苹果的头戴式设备并没有引起公司所期望的轰动效应。

当然，计算领域的即时转变并不是 Vision Pro 的重点。苹果显然首先是为苹果爱好者、首批采用者和热爱 VR 的人推出这款产品。起售价 29999 元，入门门槛太高，无法期望该设备从一开始就大受欢迎。甚至 CEO 蒂姆·库克也称其为“早期采用者产品（early-adopter product）”。

然而，在推出近一年后（美国等市场），苹果还没有做足够的工作来证明为什么 Vision Pro 应该成为未来计算的潜在展示。该公司花了很长时间来组建沉浸式内容库，虽然这些都是展示可能性的绝佳演示，但这些视频都很短且孤立。也没有多少好游戏。

是的，苹果不断添加酷炫的新软件功能。用于 Mac 显示器的宽屏和超宽屏设置似乎特别有用。但这些选项针对特定用例而言是相当具体的。目前仍然没有显而易见的理由购买 Vision Pro，就像通常对最新款 iPhone 和 Mac 那样。如果我今天买了一台 Vision Pro，除了给自己一个更大的 Mac 屏幕或看电影之外，我不知道还能做什么，而我认为这两者都不值得这么高昂的价格。

你真的愿意每天戴这个？

苹果似乎已经承认 Vision Pro 可能也不是未来的趋势。据报道，该公司已经缩减了产量，并将精力集中在更便宜的版本上（也许就叫 Apple Vision？）。

如果苹果仍然想在 VR 领域引起轰动，它们可能需要加快推出下一款产品。

我只是不知道是否有任何科技公司会破解如何让 VR 头戴设备成为个人技术以外的技术。你可以用 VR 头戴设备通过互联网与其他人互动。但在家里戴上 VR 设备意味着我不能与家人进行眼神交流。如果我要看屏幕，我更愿意看我们可以共享的屏幕。即使你对 VR 主要是一个个人设备这一点感到满意，但除非你家里有足够的空间，否则 VR 设备也无法完美地融入日常生活。（撞坏家具或者自己受伤就更不妙了！）

也许 AR 眼镜才是最佳选择。图：XREAL

也许这就是为什么 VR 眼镜对于佩戴在脸上的计算机来说似乎是一个更有前途的选择。增强现实眼镜一直是长期渴望的目标，你可以很容易就理解这是为何。戴着眼镜更容易与人眼神交流。

看上去苹果可能也在关注计算设备驱动的眼镜设备。有消息指，该公司已经启动了一项关于市场的内部研究。我认为即使是带有基本技术的眼镜对苹果来说也比 VR 头显更有意义——特别是如果它们能让你轻松拍照和听播客。不过，距离这些设备的推出可能还需要数年时间，这意味着目前苹果只能销售几乎没人想要的 XR 头显。

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