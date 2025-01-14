不久前，美国最高法院就TikTok 案件展开了两个半小时的辩论。

TikTok 方面及辩护律师团队都认为政府的禁令违反宪法第一修正案，但是最高法院中有一些法官对 TikTok 禁令是否涉及美国宪法第一修正案表示怀疑。根据法律，如果字节跳动将 TikTok 剥离给一家美国公司，TikTok 将能继续获准运营，而字节跳动已经明确表示不会如此。

即便特朗普此前放出口风，有意令最高法院推迟对 TikTok 禁令的裁决，但部分法官的态度极其坚定。因此，1 月 19 日成了TikTok 的生死关口。

目前，美国有1.7亿人使用TikTok ，约占美国人口总数的一半。如果禁令于19日生效，苹果和谷歌将不再能够为新用户提供TikTok下载，但现有用户仍然可以访问该应用程序。美国政府和TikTok一致认为，该应用程序将随着时间的推移而退化，直至最终无法使用，因为公司将无法提供支持服务。

随着TikTok关闭迫在眉睫，一些KOL或者狂热的粉丝希望寻找替代品，自称TikTok Refugees的标签，表达出对美国即将到来的禁令的一种戏谑，而小红书（RedNote）则成为他们的新“池子”。

TikTok Refugees 在小红书

友好的互动氛围

据了解，在所有免费的iPhone应用程序中，小红书目前在苹果应用程序商店排名中高居榜首。小红书最早期的投资者之一、金沙江创投主管合伙人朱啸虎在13日晚间在小红书发表动态称“三个汉字登顶美国 app store”。这个于2013年推出的购物平台，已成为中国增长最快的社交平台之一，在大多数中国人眼里，小红书通常被认为是Instagram的翻版，但有些人认为该app的布局更接近美国的Pinterest。

于是，这下中文互联网更热闹了，不少国人在小红书整活，让老外做英文题、下拼多多、学中文……更有甚者，直接分享了一些自己喜欢的中国商品。

事实上，TikTok 在美国一直有竞品——Facebook、Instagram和YouTube Shorts已经采取措施模仿TikTok 的短视频，但没有一个能够完全取代TikTok。

年轻、进步的美国用户对首鼠两端的扎克伯格不太认可。Meta首席执行官马克·扎克伯格7日宣布，该公司将在美国放弃第三方事实核查，转而将揭穿虚假信息的任务交给普通用户。这种模式被称为“社区注释”，由社交平台X推广开来。要知道，这些变化将影响 Facebook、Instagram 和 Threads，这三大社交媒体平台在全球拥有超过 30 亿用户。

YouTube Shorts则为了让观众能顺畅过渡到长视频，增强互动，其视频最长已经可达3分钟，进一步模糊了长短视频界限。但TikTok精准的算法推荐使得互动率高达 2.34%，而 YouTube Shorts 互动率为 0.91%。

尽管如此，在国内来看，小红书和TikTok也是非常不同的社交平台，首先中美两国的社交媒体生态很不一样，尤其是国内对于一些容易引发争议的话题仍有一定限制，再加上小红书的翻译功能并不完善，因此能否承接这一波流量并转化为长期用户还是未知。

一位不愿透露姓名的海外媒体长期从业者告诉动点科技记者，小红书还是相对本地化而非国际化，从功能和市场定位来看和TikTok不太一样，所以不存在替代的问题。“因为功能受众不同，但是对中国有好感的，想要了解更多中国情况的TikTok用户或许会常驻，另外就是本身也通晓中文的海外华人群体。”

对于小红书来说，这或许是面向海外用户塑造形象的良好机会，也有一些热心用户建议小红书：“虽然洋抖在老外能用的social app里已经算top 1了但我还是想说xhs要好用一万倍，所以我们要用最大的热情来欢迎国际友人来到这个平台上。为了更好地迎接tt refugee们，我建议xhs学习ig开启内容（帖子、评论、私信）翻译功能，视频也一定要加上翻译功能……”

然而，TikTok 的遭遇也为跃跃欲试的中国企业敲响了出海的警钟。日前，瑞银中国互联网研究主管方锦聪也直言不讳：“怎么找新的增长点、怎么平衡不同国家的政策以及政策风险，尤其在电商、投资、游戏、AI等领域，我们会越来越多听到相关的消息。今年在美国政府换届以后，会有更加多频繁的消息，当然有好、也会有不好。中国互联网公司，好处是他们在国内有丰富的运营经验，把国内供应链、执行能力复制到海外，有非常大的优势，当然要看你怎么分散风险、怎么平衡不同的增长跟利润。”

结语

TikTok 的命运将迎来“宣判”，一旦禁令通过，美国将失去一个可以畅所欲言的社交网络平台。用户的分散将在所难免。即便一些用户逃到小红书，另一些用户也将逐渐被TikTok竞争对手的平台所吸收，或者完全注销。海外的社交媒体及短视频生态或将重新洗牌。